https://ria.ru/20211004/avstraliya-1753026476.html

В Австралии педагог подала иск против обязательной вакцинации от COVID-19

В Австралии педагог подала иск против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021

В Австралии педагог подала иск против обязательной вакцинации от COVID-19

Учительница колледжа из Австралии стала в этой стране первой, кто подал в суд иск против правительства одного из штатов по поводу обязательной вакцинации от... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T16:18

2021-10-04T16:18

2021-10-04T16:18

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австралия

виктория (австралия)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Учительница колледжа из Австралии стала в этой стране первой, кто подал в суд иск против правительства одного из штатов по поводу обязательной вакцинации от COVID-19, сообщил в понедельник телеканал ABC.По его данным, учительница Белинда Сентар попросила Верховный суд штата Виктория пресечь обязательную вакцинацию для преподавательского состава школ.Заседание суда назначено на утро вторника.Введенное в сентябре правило обязательной вакцинации для учителей и воспитателей детских учреждений в штате Виктория, как утверждает Сентар, "не оправдано ни с точки зрения законности, ни с точки зрения этики".Власти штата, в частности, предписали всем учителям привиться первой дозой вакцины от COVID-19 к 15 октября, и второй - к 26 ноября."Они не признают права гражданина на собственное принятие решений и согласие на медицинское вмешательство. Это дискриминационно само по себе", - приводит ABC слова учительницы.Она добивается срочного пресечения мер по обязательной вакцинации."Предложенное предписание не соответствует положениям международного права, федеральных законов, австралийской политике и порядкам, а также Хартии прав человека штата Виктория", - отметила Сентар в своем иске.Учительница ссылается также на Акт о справедливых трудовых отношениях Австралии, Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека ЮНЭСКО, Международный пакт о гражданских и политических правах, Врачебный кодекс Австралии и Нюрнбергский кодекс.Как отмечает ABC, в своем иске Сентар также ставит под вопрос безопасность и эффективность вакцин, несмотря на заверения экспертов об отсутствии пока научных оснований полагать, что эти вакцины могут оказать долгосрочное влияние на здоровье человека.

https://rsport.ria.ru/20211003/tennis-1752853517.html

австралия

виктория (австралия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, австралия, виктория (австралия)