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В Австралии педагог подала иск против обязательной вакцинации от COVID-19
В Австралии педагог подала иск против обязательной вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 04.10.2021
В Австралии педагог подала иск против обязательной вакцинации от COVID-19
Учительница колледжа из Австралии стала в этой стране первой, кто подал в суд иск против правительства одного из штатов по поводу обязательной вакцинации от... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T16:18
2021-10-04T16:18
в мире
австралия
виктория (австралия)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Учительница колледжа из Австралии стала в этой стране первой, кто подал в суд иск против правительства одного из штатов по поводу обязательной вакцинации от COVID-19, сообщил в понедельник телеканал ABC.По его данным, учительница Белинда Сентар попросила Верховный суд штата Виктория пресечь обязательную вакцинацию для преподавательского состава школ.Заседание суда назначено на утро вторника.Введенное в сентябре правило обязательной вакцинации для учителей и воспитателей детских учреждений в штате Виктория, как утверждает Сентар, "не оправдано ни с точки зрения законности, ни с точки зрения этики".Власти штата, в частности, предписали всем учителям привиться первой дозой вакцины от COVID-19 к 15 октября, и второй - к 26 ноября."Они не признают права гражданина на собственное принятие решений и согласие на медицинское вмешательство. Это дискриминационно само по себе", - приводит ABC слова учительницы.Она добивается срочного пресечения мер по обязательной вакцинации."Предложенное предписание не соответствует положениям международного права, федеральных законов, австралийской политике и порядкам, а также Хартии прав человека штата Виктория", - отметила Сентар в своем иске.Учительница ссылается также на Акт о справедливых трудовых отношениях Австралии, Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека ЮНЭСКО, Международный пакт о гражданских и политических правах, Врачебный кодекс Австралии и Нюрнбергский кодекс.Как отмечает ABC, в своем иске Сентар также ставит под вопрос безопасность и эффективность вакцин, несмотря на заверения экспертов об отсутствии пока научных оснований полагать, что эти вакцины могут оказать долгосрочное влияние на здоровье человека.
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в мире, австралия, виктория (австралия)
16:18 04.10.2021
 
В Австралии педагог подала иск против обязательной вакцинации от COVID-19

Австралийская учительница подала в суд иск против обязательной вакцинации от COVID-19

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве
Медицинский работник делает женщине прививку в центре вакцинации от COVID-19 в Гостином дворе в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Учительница колледжа из Австралии стала в этой стране первой, кто подал в суд иск против правительства одного из штатов по поводу обязательной вакцинации от COVID-19, сообщил в понедельник телеканал ABC.
По его данным, учительница Белинда Сентар попросила Верховный суд штата Виктория пресечь обязательную вакцинацию для преподавательского состава школ.
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Заседание суда назначено на утро вторника.
Введенное в сентябре правило обязательной вакцинации для учителей и воспитателей детских учреждений в штате Виктория, как утверждает Сентар, "не оправдано ни с точки зрения законности, ни с точки зрения этики".
Власти штата, в частности, предписали всем учителям привиться первой дозой вакцины от COVID-19 к 15 октября, и второй - к 26 ноября.
"Они не признают права гражданина на собственное принятие решений и согласие на медицинское вмешательство. Это дискриминационно само по себе", - приводит ABC слова учительницы.
Она добивается срочного пресечения мер по обязательной вакцинации.
"Предложенное предписание не соответствует положениям международного права, федеральных законов, австралийской политике и порядкам, а также Хартии прав человека штата Виктория", - отметила Сентар в своем иске.
Учительница ссылается также на Акт о справедливых трудовых отношениях Австралии, Всеобщую декларацию о биоэтике и правах человека ЮНЭСКО, Международный пакт о гражданских и политических правах, Врачебный кодекс Австралии и Нюрнбергский кодекс.
Как отмечает ABC, в своем иске Сентар также ставит под вопрос безопасность и эффективность вакцин, несмотря на заверения экспертов об отсутствии пока научных оснований полагать, что эти вакцины могут оказать долгосрочное влияние на здоровье человека.
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
13 июля, 13:29Инфографика
В каких странах введена обязательная вакцинация от COVID-19
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