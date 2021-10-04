https://ria.ru/20211004/aviakatstrofa-1752672653.html

Авиакатастрофа рейса Ту-154 Тель-Авив – Новосибирск (2001)

Авиакатастрофа рейса Ту-154 Тель-Авив – Новосибирск (2001) - РИА Новости, 04.10.2021

Авиакатастрофа рейса Ту-154 Тель-Авив – Новосибирск (2001)

4 октября 2001 года в нейтральных водах акватории Черного моря потерпел катастрофу самолет Ту-154М авиакомпании "Сибирь", выполнявший чартерный рейс по маршруту РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T04:27

2021-10-04T04:27

2021-10-04T04:27

справки

сергей фридинский

владимир устинов

генеральная прокуратура рф

межгосударственный авиационный комитет

авиакатастрофы

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4 октября 2001 года в нейтральных водах акватории Черного моря потерпел катастрофу самолет Ту-154М авиакомпании "Сибирь", выполнявший чартерный рейс по маршруту Тель-Авив (Израиль) –Новосибирск (Россия). В результате катастрофы самолет был полностью разрушен и затонул.Погибли все находившиеся на его борту 78 человек: 66 пассажиров и 12 членов экипажа. Самолет Ту-154М вылетел из аэропорта Бен-Гурион (Тель-Авив) в 10.00 по израильскому времени (12.00 по московскому). Полет по маршруту проходил без замечаний.В 13.39 самолет вошел в зону ответственности диспетчерского пункта Ростова-на-Дону, экипаж вышел на связь и сообщил, что полет проходит нормально.В 13.44, когда лайнер находился в 200 километрах юго-западнее Сочи, на высоте в 11 тысяч метров, он пропал с экранов радаров. Примерно через три минуты Гарик Оганесян, командир самолета Ан-24, летевшего с Ту-154 параллельным курсом, передал диспетчерам, что слева от него произошел мощный взрыв, после чего неизвестный самолет потерял управление и упал в море. Почти сразу после этого в диспетчерскую поступило еще одно сообщение, от пилота другого Ту-154, тоже летевшего из Тель-Авива. По словам командира экипажа, в 180 километрах юго-западнее Сочи он видел плавающие в море обломки самолета.К месту аварии вылетела поисковая авиация, вышли спасательные плавсредства. Вскоре установили точные координаты падения самолета: 42,11 градуса северной широты и 37,37 градуса восточной долготы. Найденные в море тела погибших и фрагменты разбившегося Ту‑154 доставил на берег сухогруз "Капитан Вакула".Но тела большинства из погибших во время поисковых работ обнаружить так и не удалось, они затонули вместе с обломками самолета. Представители авиакомпании "Сибирь" сообщили, что среди 66 пассажиров только 15 человек были гражданами России, остальные – израильтяне. Этим рейсом летел и заместитель генерального директора компании "Сибирь", ответственный за безопасность полетов, Виктор Алексеев.Для организации расследования обстоятельств и причин происшествия, а также ликвидации его последствий и оказания помощи семьям и родственникам погибших была сформирована комиссия под руководством секретаря Совета Безопасности РФ Владимира Рушайло. 5 октября 2001 года заместитель генерального прокурора России Сергей Фридинский возбудил уголовное дело по статье "терроризм" по факту катастрофы самолета Ту-154. Как сообщили в Управлении информации и общественных связей Генпрокуратуры, дело возбуждено по указанию генерального прокурора Владимира Устинова. По его же распоряжению Сергей Фридинский возглавил следственную группу.Версию теракта категорически отвергли представители таможенной службы аэропорта Бен-Гурион в Израиле, утверждавшие, что все пассажиры, которые поднялись на борт самолета Ту-154, прошли жесточайший таможенный контроль и ни один человек просто не смог бы пронести в самолет взрывчатку.В свою очередь представители авиакомпании "Сибирь" сообщили, что экипаж самолета был очень опытным и ошибка пилотов исключена. Технические характеристики лайнера также соответствовали нормам. Потерпевший аварию Ту-154 был 1991 года выпуска, находился в хорошем техническом состоянии. Последний капитальный ремонт он прошел в декабре 1999 году. Перед вылетом из аэропорта Тель-Авива самолет был тщательно проверен. В ходе расследования обстоятельств катастрофы, которое провели следователи российской прокуратуры и специалисты Межгосударственного авиационного комитета, было установлено, что лайнер на высоте 11 тысяч метров сбила зенитная ракета С-200, запущенная силами ПВО Украины, проводившими в тот день военные учения в Крыму. Она была запущена с позиции, расположенной в районе города Феодосии на полуострове Крым.При поражении ракетой конструкция самолета получила существенные повреждения, которые вызвали разгерметизацию пассажирского салона и воспламенение топлива и других горючих веществ воздушного судна. Ту-154М столкнулся с водой, разрушился и затонул на глубине до 2000 метров. Возбужденное Генпрокуратурой РФ по факту этой катастрофы уголовное дело в декабре 2001 года было передано для дальнейшего расследования в Генеральную прокуратуру Украины, а в России дело было прекращено. Суды на Украине отказались признать причастность к трагедии украинских военных, однако в 2005 году правительство страны выплатило родственникам погибших компенсации из расчета 200 тысяч долларов за каждого погибшего.Хозяйственный суд Киева в 2011 году отказался удовлетворить иск российской авиакомпании "Сибирь" о взыскании материального ущерба с Украины за катастрофу лайнера, поданный в 2004 году. Авиакомпания в иске требовала взыскать с министерства обороны и Государственного казначейства Украины 15,32 миллиона долларов за сбитый самолет и упущенную выгоду. Суд принял выводы киевских экспертов – сотрудников Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз – как доказательство. В январе 2011 года они провели повторную экспертизу и пришли к выводам, что украинская ракета не могла сбить пассажирский самолет. Украинские эксперты ссылаются на данные контроля радиолокационного комплекса "Геленджик" от 4 октября 2001 года, согласно которым в воздушном пространстве за 30 секунд до взрыва наблюдался неизвестный объект на расстоянии 49,9 километра от места катастрофы. Экспертиза Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) установила, что если бы неизвестным объектом была ракета 5В28 ЗРК С-200В украинских войск, то она не могла за 30 секунд по своим тактико-техническим характеристикам преодолеть расстояние до самолета и поразить его.Вместе с тем, эксперты утверждали, что катастрофа российского самолета произошла вследствие действия на его детали в направлении сверху и до середины множества твердых предметов (поражающих элементов) диаметром около 10 миллиметров, которые владели значительной кинетической энергией. Эксперты не смогли установить принадлежность поражающих частиц к конкретному взрывному устройству.Российская авиакомпания обжаловала решение Хозяйственного суда Киева, но Апелляционный хозяйственный суд Киева в мае 2012 года оставил вердикт без изменений. Адвокаты "Сибири" в июне 2012 года обратились с кассационной жалобой в Высший хозяйственный суд страны, который в декабре подтвердил предыдущие решения. Таким образом, украинским судом в этом деле была поставлена точка. Виновные в гибели самолета до сих пор не установлены.В Новосибирске на Заельцовском кладбище в сентябре 2002 года был открыт мемориал жертв авиакатастрофы рейса Тель-Авив – Новосибирск. Памятник выполнен из белого мрамора и черного гранита. На черном фоне высечены фамилии всех погибших пассажиров авиарейса. Рядом с памятником – символические могилы погибших, тела которых не найдены. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

справки, сергей фридинский, владимир устинов, генеральная прокуратура рф, межгосударственный авиационный комитет, авиакатастрофы