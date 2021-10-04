https://ria.ru/20211004/arenda-1752705931.html

Названы российские города с самой дорогой арендой жилья

"Обогнали Москву": в каких городах России взлетели цены на аренду жилья - РИА Новости, 04.10.2021

Названы российские города с самой дорогой арендой жилья

Съемное жилье дорожает по всей стране, в лидерах по темпу роста — Казань, Санкт-Петербург и Калининград. Спрос на аренду подогревают туристы, но дело не только... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T08:00

2021-10-04T08:00

2021-10-04T18:46

центральный банк рф (цб рф)

жилье

цены

аренда

россия

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости, Ирина Бадмаева. Съемное жилье дорожает по всей стране, в лидерах по темпу роста — Казань, Санкт-Петербург и Калининград. Спрос на аренду подогревают туристы, но дело не только в них. Аналитики предупреждают: вверх пойдут и цены на недвижимость.Обойти МосквуМосковская однокомнатная квартира в среднем обойдется в 38 с половиной тысяч рублей в месяц, двухкомнатная — больше 52. Однако по скорости подорожания столицу опередили Казань и Питер. Границы закрыты, и в отпуск чаще всего приезжают именно сюда.Наплыв отдыхающих взвинтил цены на краткосрочную аренду. От нее доход выше, но хлопот больше. Чтобы сократить разницу, собственники подняли оплату для постоянных жильцов. В сентябре однушка в Казани обходилась примерно в 22 тысячи, двушка — в 24,6. В Питере — 23,8 и 34,5 соответственно. Не отстает и Калининград. Подорожание в третьем квартале — в среднем на 14 процентов. С начала года — на треть.Свою роль сыграл и сезонный фактор. "Осенью рынок традиционно оживает. Спрос обеспечивают студенты. К тому же в Казань и Санкт-Петербург приезжают рабочие из близлежащих небольших городов и сел", — поясняет Мария Ермилова, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова.Сказалась и пандемия: если работаешь из дома, то "офис" может быть где угодно. "Все больше людей не возвращается в Москву и Подмосковье. Ведут дела дистанционно. В комфортных условиях. Например, на юге страны", — отмечает Виктор Зубик, основатель управляющей компании Smarent.По данным Superjob, треть россиян готовы потерять в зарплате ради удаленки. Компании это вполне устраивает. Персонал не надо выводить в офис, что потребовало бы все больше денег — на коммерческую недвижимость цены тоже растут.Раньше организации неохотно отпускали сотрудников на удаленку. Новая реальность внесла коррективы. Все больше работодателей готовы поддержать этот формат и после пандемии. Сейчас в дистанционном режиме — около трех миллионов человек, отмечает министр труда и социальной защиты Антон Котяков.Тем временем на рынке все меньше ликвидных вариантов. Помимо студентов, иностранцев и сезонных работников, появилась еще одна категория съемщиков: те, кто продал квартиру для покупки новой, но приобретать постоянное жилье не торопится — ждет снижения цен."Недвижимость дорожает. Поэтому многие передумали менять крышу над головой. Пришли на рынок аренды. Спрос рождает предложение и поднимает цены на съемное жилье", — поясняет Мария Ермилова.Квартиры на долгий срок ищут на 36 процентов активнее, чем два года назад, сообщает "Авито Недвижимость".Возник даже дефицит. Собственники на это тут же отреагировали. Сейчас в 16 крупнейших российских городах однушка в среднем стоит 16,8 тысячи рублей в месяц, подсчитал ЦИАН. Двушка — почти 23."Цены активно растут с лета. Прибавили 18-20 процентов, если сравнивать с 2018-2019 годами", — уточняет Виктор Зубик.Охладить рынокПо данным "Яндекс. Недвижимость", за год однушки в Казани подорожали на треть. Двушки и трешки — на 25 и 53,8 процента соответственно.В Петербурге — на 20-30 процентов. В Москве динамика поскромнее: от 14,3 процента до 25,8 — в зависимости от площади.Обычно съемное жилье коррелируется с ценами на недвижимость. "В кризис спасают накопления. Покупают квартиры, дома. Сдают и получают пассивный доход. Дорожает жилье — поднимается плата за аренду", — говорит инвестор Леонид Ворошилов.С начала пандемии квадратный метр в России прибавил 39 процентов, сообщает глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Это больше, чем с 2013 по 2020 год, за семь долгих лет — лишь на треть.Сейчас в мировом рейтинге роста цен на жилье Россия на десятом месте. Год назад была на четырнадцатом, напоминает консалтинговая компания Knight Frank. Турция — по-прежнему абсолютный лидер с 29,2 процента. У Новой Зеландии — 25,9, у США и Словакии по 18,6.В среднем в десяти развитых странах недвижимость подорожала за год на 12 процентов. В развивающихся — в два раза меньше.В России сказался растущий спрос — благодаря субсидированной и семейной ипотеке, материнскому капиталу на первого ребенка. Сначала цены пошли вверх на первичном рынке. Затем — на вторичном.Чтобы стабилизировать ситуацию на рынке аренды, нужно снизить стоимость квадратного метра. Тут все зависит от конъюнктуры рынка в целом, отмечает Елена Егорычева, доцент кафедры национальной экономики РУДН."Когда спрос ослабеет, застройщики и собственники опустят цены. Особенно это актуально для первичного рынка", — считает Мария Ермилова, доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова.К слову, можно сэкономить, если арендовать в новостройках. Но придется пожертвовать комфортом. В первые несколько лет там шумно и грязно от ремонта в соседних квартирах. Да и территория возле дома не обустроена.Дешевле обойдутся и помещения без ремонта, на первых и последних этажах, без мебели.Очень часто доверчивые арендаторы страдают от мошенников или недобросовестных собственников. Юристы советуют авансы и комиссии передавать лишь при подписании договора аренды. Платить за жилье лучше переводом на банковскую карту. Или под расписку.В договоре указывайте имущество и его состояние, размер оплаты, возможность повышения аренды. Обговаривайте, как часто хозяева приходят с проверкой, могут ли заглянуть гости, разрешены ли домашние животные.Если аренду оформить грамотно, неважно, снимаете вы квартиру с помощью агентства или по объявлению в интернете. Но есть нюанс — риелтор фирмы может выступить свидетелем при спорных вопросах.

https://ria.ru/20210611/ipoteka-1736524919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

центральный банк рф (цб рф), жилье, цены, аренда, россия