https://ria.ru/20211004/alpinisty-1753011173.html

Еще одного пострадавшего на Эльбрусе альпиниста выписали из больницы

Еще одного пострадавшего на Эльбрусе альпиниста выписали из больницы - РИА Новости, 04.10.2021

Еще одного пострадавшего на Эльбрусе альпиниста выписали из больницы

Еще одного пострадавшего во время восхождения на Эльбрус альпиниста выписали из больницы, трое остаются в медучреждении, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T15:05

2021-10-04T15:05

2021-10-04T15:06

происшествия

нальчик

следственный комитет россии (ск рф)

эльбрус

гибель альпинистов на эльбрусе

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НАЛЬЧИК, 4 окт - РИА Новости. Еще одного пострадавшего во время восхождения на Эльбрус альпиниста выписали из больницы, трое остаются в медучреждении, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.Вечером 23 сентября на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования организатор восхождения арестован. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания."Еще одного пострадавшего выписали из ожогового отделения. Сейчас в республиканской клинической больнице остаются три человека. Двое - в ожоговом отделении, один – в отделении сосудистой хирургии. Состояние у всех с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20211001/elbrus-1752648123.html

нальчик

эльбрус

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, нальчик, следственный комитет россии (ск рф), эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе