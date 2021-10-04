https://ria.ru/20211004/alpinisty-1753011173.html
Еще одного пострадавшего на Эльбрусе альпиниста выписали из больницы
Еще одного пострадавшего на Эльбрусе альпиниста выписали из больницы - РИА Новости, 04.10.2021
Еще одного пострадавшего на Эльбрусе альпиниста выписали из больницы
Еще одного пострадавшего во время восхождения на Эльбрус альпиниста выписали из больницы, трое остаются в медучреждении, сообщили РИА Новости в минздраве... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T15:05
2021-10-04T15:05
2021-10-04T15:06
происшествия
нальчик
следственный комитет россии (ск рф)
эльбрус
гибель альпинистов на эльбрусе
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НАЛЬЧИК, 4 окт - РИА Новости. Еще одного пострадавшего во время восхождения на Эльбрус альпиниста выписали из больницы, трое остаются в медучреждении, сообщили РИА Новости в минздраве Кабардино-Балкарии.Вечером 23 сентября на Эльбрусе на высоте 5400 метров группа альпинистов из 19 человек из-за ухудшения погодных условий попросила о помощи. В ходе поисково-спасательной операции удалось спасти 14 из них. Пять человек погибли, 11 пострадавших доставили в республиканскую клиническую больницу в Нальчике, семерых из них позже выписали. Возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, в рамках расследования организатор восхождения арестован. СК сообщал, что он во время допроса у следователя написал явку с повинной и дал подробные признательные показания."Еще одного пострадавшего выписали из ожогового отделения. Сейчас в республиканской клинической больнице остаются три человека. Двое - в ожоговом отделении, один – в отделении сосудистой хирургии. Состояние у всех с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20211001/elbrus-1752648123.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, нальчик, следственный комитет россии (ск рф), эльбрус, гибель альпинистов на эльбрусе
15:05 04.10.2021 (обновлено: 15:06 04.10.2021)
Еще одного пострадавшего на Эльбрусе альпиниста выписали из больницы
Трое пострадавших на Эльбрусе альпинистов остаются в больнице, одного выписали