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В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande - РИА Новости, 04.10.2021
В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
Второй по величине девелопер Китая, Evergrande Group, приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге, следует из заявления. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T04:36
2021-10-04T04:36
2021-10-04T04:36
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Второй по величине девелопер Китая, Evergrande Group, приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге, следует из заявления."Торговля акциями China Evergrande Group останавливается сегодня в 09.00 (04.00 мск - ред.). Соответственно, торговля всеми структурированными финансовыми инструментами, относящимися к компании, также будет прекращена", - говорится в заявлении, размещенном на новостном сайте биржи Гонконга.Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.
https://realty.ria.ru/20210929/evergrande-1752257350.html
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экономика, китай, гонконг, пекин
В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
В Гонконге приостановили торговлю акциями второго по величине девелопера Китая Evergrande