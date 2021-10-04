https://ria.ru/20211004/aktsii-1752922638.html

В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande

В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande - РИА Новости, 04.10.2021

В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande

Второй по величине девелопер Китая, Evergrande Group, приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге, следует из заявления. РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-04T04:36

2021-10-04T04:36

2021-10-04T04:36

экономика

китай

гонконг

пекин

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Второй по величине девелопер Китая, Evergrande Group, приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге, следует из заявления."Торговля акциями China Evergrande Group останавливается сегодня в 09.00 (04.00 мск - ред.). Соответственно, торговля всеми структурированными финансовыми инструментами, относящимися к компании, также будет прекращена", - говорится в заявлении, размещенном на новостном сайте биржи Гонконга.Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.

https://realty.ria.ru/20210929/evergrande-1752257350.html

китай

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экономика, китай, гонконг, пекин