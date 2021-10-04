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В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande - РИА Новости, 04.10.2021
В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
Второй по величине девелопер Китая, Evergrande Group, приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге, следует из заявления. РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-04T04:36
2021-10-04T04:36
экономика
китай
гонконг
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Второй по величине девелопер Китая, Evergrande Group, приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге, следует из заявления."Торговля акциями China Evergrande Group останавливается сегодня в 09.00 (04.00 мск - ред.). Соответственно, торговля всеми структурированными финансовыми инструментами, относящимися к компании, также будет прекращена", - говорится в заявлении, размещенном на новостном сайте биржи Гонконга.Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.
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экономика, китай, гонконг, пекин
04:36 04.10.2021
 
В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande

В Гонконге приостановили торговлю акциями второго по величине девелопера Китая Evergrande

© AP Photo / Andy WongСемья идет мимо карты, на которой показаны проекты развития Evergrande Group
Семья идет мимо карты, на которой показаны проекты развития Evergrande Group - РИА Новости, 1920, 04.10.2021
© AP Photo / Andy Wong
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Второй по величине девелопер Китая, Evergrande Group, приостановил торговлю акциями на бирже в Гонконге, следует из заявления.
"Торговля акциями China Evergrande Group останавливается сегодня в 09.00 (04.00 мск - ред.). Соответственно, торговля всеми структурированными финансовыми инструментами, относящимися к компании, также будет прекращена", - говорится в заявлении, размещенном на новостном сайте биржи Гонконга.
Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия Пекина по сдерживанию подъема китайского рынка жилья привели компанию к кризису. На конец июня задолженность Evergrande составляла 304 миллиарда долларов. С начала текущего года акции Evergrande, торгующиеся в Гонконге, подешевели более чем на 82%.
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