https://ria.ru/20211003/zima-1752893020.html

Пауза в глобальном потеплении приведет к аномально снежной зиме

Пауза в глобальном потеплении приведет к аномально снежной зиме

Пауза в глобальном потеплении приведет к аномально снежной зиме

Этой зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра "Фобос". РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T19:25

2021-10-03T19:25

2021-10-03T20:49

общество

москва

арктика

центр "фобос"

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92135/58/921355808_0:155:3005:1845_1920x0_80_0_0_da4bbcaa9bacfa5d1b574f324adf4da0.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Этой зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра "Фобос".Синоптики рассказали, что несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в этом году в Арктике приостановился процесс таяния льда, а некоторые ученые даже предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.Отмечается, что в этом сезоне на некоторые российские регионы уже обрушилась пурга и начались снегопады и даже штормы. Речь идет о Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири.Метеорологи подчеркнули, что пока нельзя утверждать о развороте глобального потепления, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии."В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты", — пояснили в "Фобосе".Все это приведет к смещению циклонов у поверхности земли, что спровоцирует рост числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Кроме того, усилится западно-восточный перенос воздушных масс, что приведет к существенному увеличению количества осадков.По их прогнозу, в Москве высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза.

https://ria.ru/20210930/oktyabr-1752448473.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211002/pogoda-1752811624.html

москва

арктика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, арктика, центр "фобос", россия