Пауза в глобальном потеплении приведет к аномально снежной зиме

19:25 03.10.2021 (обновлено: 20:49 03.10.2021)
Россиян предупредили об аномально снежной зиме
Синоптики центра "Фобос" спрогнозировали аномально снежную зиму в России
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на Гоголевском бульваре во время сильного снегопада в Москве
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Этой зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра "Фобос".
Синоптики рассказали, что несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в этом году в Арктике приостановился процесс таяния льда, а некоторые ученые даже предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.
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Метеорологи подчеркнули, что пока нельзя утверждать о развороте глобального потепления, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.
"В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты", — пояснили в "Фобосе".
Все это приведет к смещению циклонов у поверхности земли, что спровоцирует рост числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Кроме того, усилится западно-восточный перенос воздушных масс, что приведет к существенному увеличению количества осадков.
"Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока", — предупредили специалисты.
По их прогнозу, в Москве высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза.
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