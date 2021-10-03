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Пауза в глобальном потеплении приведет к аномально снежной зиме
Пауза в глобальном потеплении приведет к аномально снежной зиме
Пауза в глобальном потеплении приведет к аномально снежной зиме
Этой зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра "Фобос". РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T19:25
2021-10-03T20:49
общество
москва
арктика
центр "фобос"
россия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Этой зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра "Фобос".Синоптики рассказали, что несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в этом году в Арктике приостановился процесс таяния льда, а некоторые ученые даже предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.Отмечается, что в этом сезоне на некоторые российские регионы уже обрушилась пурга и начались снегопады и даже штормы. Речь идет о Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири.Метеорологи подчеркнули, что пока нельзя утверждать о развороте глобального потепления, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии."В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты", — пояснили в "Фобосе".Все это приведет к смещению циклонов у поверхности земли, что спровоцирует рост числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Кроме того, усилится западно-восточный перенос воздушных масс, что приведет к существенному увеличению количества осадков.По их прогнозу, в Москве высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза.
https://ria.ru/20210930/oktyabr-1752448473.html
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москва
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общество, москва, арктика, центр "фобос", россия
19:25 03.10.2021 (обновлено: 20:49 03.10.2021)
 
Россиян предупредили об аномально снежной зиме

Синоптики центра "Фобос" спрогнозировали аномально снежную зиму в России

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрохожие на Гоголевском бульваре во время сильного снегопада в Москве
Прохожие на Гоголевском бульваре во время сильного снегопада в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Этой зимой на большей части территории России возможно существенное увеличение количества осадков, предупредили специалисты центра "Фобос".
Синоптики рассказали, что несмотря на продолжающееся глобальное потепление, в этом году в Арктике приостановился процесс таяния льда, а некоторые ученые даже предсказывают суровую и снежную зиму в Северном полушарии.
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Отмечается, что в этом сезоне на некоторые российские регионы уже обрушилась пурга и начались снегопады и даже штормы. Речь идет о Чукотке, Ямале, Таймыре, Южном Урале и Сибири.
Метеорологи подчеркнули, что пока нельзя утверждать о развороте глобального потепления, но сохранение значительных массивов льда в Арктике существенно скажется на погоде во всем Северном полушарии.
"В такой ситуации циркумполярный вихрь, формирующийся в свободной атмосфере над полюсом, окажется более мощным. В результате арктическое струйное течение будет оттесняться дальше в южные широты", — пояснили в "Фобосе".
Все это приведет к смещению циклонов у поверхности земли, что спровоцирует рост числа вторжений со стороны Северного Ледовитого океана. Кроме того, усилится западно-восточный перенос воздушных масс, что приведет к существенному увеличению количества осадков.
"Самые значительные аномалии будут наблюдаться в Южной России, в верховьях Оби, Енисея, Прибайкалье, а также на севере Дальнего Востока", — предупредили специалисты.
По их прогнозу, в Москве высота сугробов на четверть превысит норму, а в низовьях Волги, на Колыме и юге Сибири — в полтора-два раза.
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ОбществоМоскваАрктикаЦентр "Фобос"Россия
 
 
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