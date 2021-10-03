https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752863360.html

Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут

Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут - РИА Новости, 03.10.2021

Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что правоохранители найдут исполнителей покушения на убийство своего первого помощника Сергея Шефира. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T13:21

2021-10-03T13:21

2021-10-03T13:21

в мире

ринат ахметов

владимир зеленский

верховная рада украины

давид арахамия

покушение на советника президента украины шефира

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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что правоохранители найдут исполнителей покушения на убийство своего первого помощника Сергея Шефира."Было покушение на убийство, это 100% информация. Я думаю, что есть много деталей, которые я не имею права озвучивать пока идет следствие. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, это сложно сказать, идет следствие, много людей очень с известными именами вызваны (на допрос - ред), из тех, с кем из них общался Сергей (Шефир - ред), кого-то знал, кого-то подозревает", - сказал Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Дом".Он отметил, что не знает, встречался ли Шефир с олигархами, но подтвердил, что его помощник ранее встречался с крупным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым для обсуждения "сложных моментов", связанных, в частности, с вопросами энергетики.Автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.

https://ria.ru/20211002/ukraina-1752797129.html

https://ria.ru/20210924/pokushenie-1751639700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, ринат ахметов, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира