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Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут
Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут - РИА Новости, 03.10.2021
Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут
Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что правоохранители найдут исполнителей покушения на убийство своего первого помощника Сергея Шефира. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T13:21
2021-10-03T13:21
в мире
ринат ахметов
владимир зеленский
верховная рада украины
давид арахамия
покушение на советника президента украины шефира
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что правоохранители найдут исполнителей покушения на убийство своего первого помощника Сергея Шефира."Было покушение на убийство, это 100% информация. Я думаю, что есть много деталей, которые я не имею права озвучивать пока идет следствие. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, это сложно сказать, идет следствие, много людей очень с известными именами вызваны (на допрос - ред), из тех, с кем из них общался Сергей (Шефир - ред), кого-то знал, кого-то подозревает", - сказал Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Дом".Он отметил, что не знает, встречался ли Шефир с олигархами, но подтвердил, что его помощник ранее встречался с крупным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым для обсуждения "сложных моментов", связанных, в частности, с вопросами энергетики.Автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.
https://ria.ru/20211002/ukraina-1752797129.html
https://ria.ru/20210924/pokushenie-1751639700.html
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в мире, ринат ахметов, владимир зеленский, верховная рада украины, давид арахамия, покушение на советника президента украины шефира
13:21 03.10.2021
 
Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника найдут

Глава Украины Зеленский уверен, что исполнителей покушения на его помощника Шефира найдут

© РИА Новости / СтрингерПервый помощник президента Украины Сергей Шефир
Первый помощник президента Украины Сергей Шефир - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что правоохранители найдут исполнителей покушения на убийство своего первого помощника Сергея Шефира.
"Было покушение на убийство, это 100% информация. Я думаю, что есть много деталей, которые я не имею права озвучивать пока идет следствие. Я считаю, что исполнителей найдут. Я не могу говорить о заказчиках, это сложно сказать, идет следствие, много людей очень с известными именами вызваны (на допрос - ред), из тех, с кем из них общался Сергей (Шефир - ред), кого-то знал, кого-то подозревает", - сказал Зеленский на пресс-конференции в воскресенье, трансляцию вел телеканал "Дом".
Полицейские на месте покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 14:41
Генпрокурор Украины рассказал о расследовании покушения на Шефира
Он отметил, что не знает, встречался ли Шефир с олигархами, но подтвердил, что его помощник ранее встречался с крупным украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым для обсуждения "сложных моментов", связанных, в частности, с вопросами энергетики.
Автомобиль помощника президента Украины Владимира Зеленского обстреляли 22 сентября, в машину попало более десяти пуль. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух и более лиц". Глава пропрезидентской фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия считает, что обстрел автомобиля может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, противодействием олигархов, а также не исключил "российский след". Арахамия также заявил, что покушение было посланием Зеленскому, а Шефир не был целью.
Место покушения на помощника президента Украины Сергея Шефира в пригороде Киева - РИА Новости, 1920, 24.09.2021
24 сентября, 14:51
В МВД Украины заявили, что ФБР поможет им расследовать дело Шефира
 
В миреРинат АхметовВладимир ЗеленскийВерховная Рада УкраиныДавид АрахамияПокушение на советника президента Украины Шефира
 
 
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