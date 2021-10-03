https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752861299.html

Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными

Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными - РИА Новости, 03.10.2021

Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в том, чтобы встречи главы государства с большим бизнесом были публичными. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T12:39

2021-10-03T12:39

2021-10-03T12:39

в мире

украина

владимир зеленский

верховная рада украины

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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в том, чтобы встречи главы государства с большим бизнесом были публичными.Ранее парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Согласно информации на сайте парламента, на рассмотрение Верховной рады поступило 11 проектов постановлений об отмене документа.Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины, иметь значительное влияние на СМИ, быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.Он добавил, что такие встречи будут происходить при возможной подготовке к проведению в стране зимней Олимпиады.

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752856933.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211003/zelenskiy-1752859459.html

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в мире, украина, владимир зеленский, верховная рада украины