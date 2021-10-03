Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
президент Украины Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что заинтересован в том, чтобы встречи главы государства с большим бизнесом были публичными.
Ранее парламент Украины по инициативе Зеленского принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Согласно информации на сайте парламента, на рассмотрение Верховной рады поступило 11 проектов постановлений об отмене документа.
Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины, иметь значительное влияние на СМИ, быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов.
"У меня самая большая ответственность, какая есть, из-за таких встреч (с олигархами - ред.), поэтому я заинтересован, чтобы они были публичными. А у меня ответственность политическая. Она ударит по президенту и офису президента, по рейтингу и власти, и в принципе рейтингу партии. Потому что рейтинг партии "Слуга народа" очень сильно зависит от рейтинга президента Зеленского. Поэтому политическая ответственность - это самое большое, что у меня есть. И если у меня есть встречи с большим бизнесом, я считаю, что у меня встречи должны быть даже не в 99%, а в 100% должны проходить на Банковой (улице, где расположен офис президента Украины - ред.)", - заявил он на брифинге.
Он добавил, что такие встречи будут происходить при возможной подготовке к проведению в стране зимней Олимпиады.