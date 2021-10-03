https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752857018.html

Зеленский не знал о том, что Саакашвили поехал в Грузию

Зеленский не знал о том, что Саакашвили поехал в Грузию - РИА Новости, 03.10.2021

Зеленский не знал о том, что Саакашвили поехал в Грузию

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о том, что Саакашвили поехал в Грузию, был очень удивлен. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T11:42

2021-10-03T11:42

2021-10-03T12:58

в мире

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грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

задержание саакашвили в грузии

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КИЕВ, 3 окт – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал о том, что Саакашвили поехал в Грузию, был очень удивлен."Я <...> должен думать о нем как о гражданине Украины. А почему он так сделал… Ну, есть там местные выборы, наверное, он думал, что это такой политический шаг… Заранее, до этого, я не знал об этом решении. Считаю, что это неправильно, все-таки он в государственной власти находится, и это неправильно, но нужно понять все детали и все риски", — сказал он.

https://ria.ru/20211002/zaderzhanie-1752795511.html

украина

грузия

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