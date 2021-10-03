https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752904104.html

В МВД рассказали о задержании подозреваемого в убийстве трех студенток

В МВД рассказали о задержании подозреваемого в убийстве трех студенток - РИА Новости, 04.10.2021

В МВД рассказали о задержании подозреваемого в убийстве трех студенток

Подозреваемого в убийстве студенток медколледжа под Оренбургом задержали после преследования, он бросил машину и пытался скрыться на территории детсада,... РИА Новости, 04.10.2021

2021-10-03T21:11

2021-10-03T21:11

2021-10-04T00:14

происшествия

оренбург

орск

гай

следственный комитет россии (ск рф)

александр лазарев (актер)

ирина волк

жилье

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве студенток медколледжа под Оренбургом задержали после преследования, он бросил машину и пытался скрыться на территории детсада, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Ранее силовики установили личность подозреваемого — им оказался 29-летний судимый житель региона Александр Лазарев.Его доставили в управление полиции "Орское", откуда позже передадут следователям.Тела двух девушек со множественными колото-резаными ранами обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай. Третью жертву нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Сначала в убийстве подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, но те сами связались с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они находились в Уфе.Впоследствии следователи вышли на Лазарева. По информации МВД и СК, в день преступления мужчина был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них были следы крови.

https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752895220.html

https://ria.ru/20211003/malchik-1752880603.html

оренбург

орск

гай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, оренбург, орск, гай, следственный комитет россии (ск рф), александр лазарев (актер), ирина волк, жилье, убийство трех девушек в оренбургской области