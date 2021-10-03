https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752904104.html
В МВД рассказали о задержании подозреваемого в убийстве трех студенток
В МВД рассказали о задержании подозреваемого в убийстве трех студенток - РИА Новости, 04.10.2021
В МВД рассказали о задержании подозреваемого в убийстве трех студенток
Подозреваемого в убийстве студенток медколледжа под Оренбургом задержали после преследования, он бросил машину и пытался скрыться на территории детсада,... РИА Новости, 04.10.2021
2021-10-03T21:11
2021-10-03T21:11
2021-10-04T00:14
происшествия
оренбург
орск
гай
следственный комитет россии (ск рф)
александр лазарев (актер)
ирина волк
жилье
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Подозреваемого в убийстве студенток медколледжа под Оренбургом задержали после преследования, он бросил машину и пытался скрыться на территории детсада, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.Ранее силовики установили личность подозреваемого — им оказался 29-летний судимый житель региона Александр Лазарев.Его доставили в управление полиции "Орское", откуда позже передадут следователям.Тела двух девушек со множественными колото-резаными ранами обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай. Третью жертву нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Сначала в убийстве подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, но те сами связались с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они находились в Уфе.Впоследствии следователи вышли на Лазарева. По информации МВД и СК, в день преступления мужчина был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них были следы крови.
https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752895220.html
https://ria.ru/20211003/malchik-1752880603.html
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происшествия, оренбург, орск, гай, следственный комитет россии (ск рф), александр лазарев (актер), ирина волк, жилье, убийство трех девушек в оренбургской области
21:11 03.10.2021 (обновлено: 00:14 04.10.2021)
В МВД рассказали о задержании подозреваемого в убийстве трех студенток
В МВД сообщили о задержании подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае