https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752895220.html

Задержание подозреваемого в убийстве студенток в Гае попало на видео

Задержание подозреваемого в убийстве студенток в Гае попало на видео

Задержание подозреваемого в убийстве студенток в Гае попало на видео

Очевидцы сняли момент задержания в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T19:49

2021-10-03T19:49

2021-10-03T20:04

происшествия

орск

гай

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Очевидцы сняли момент задержания в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.На видео показано, как группа сотрудников правоохранительных органов сажает мужчину в наручниках в подъехавший автомобиль.Тела двух жертв с колото-резаными ранами обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай. Еще один труп девушки нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали жилье.Следствие подозревает в причастности к преступлению ранее судимого уроженца Орска Александра Лазарева. В день смерти девушек он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка. Эти вещи со следами крови лежали около водонапорной башни в Гае.

https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752865041.html

орск

гай

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай 2021-10-03T19:49 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, орск, гай, убийство трех девушек в оренбургской области