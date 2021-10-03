https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752895220.html
Задержание подозреваемого в убийстве студенток в Гае попало на видео
Задержание подозреваемого в убийстве студенток в Гае попало на видео
Задержание подозреваемого в убийстве студенток в Гае попало на видео
Очевидцы сняли момент задержания в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T19:49
2021-10-03T19:49
2021-10-03T20:04
происшествия
орск
гай
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Очевидцы сняли момент задержания в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.На видео показано, как группа сотрудников правоохранительных органов сажает мужчину в наручниках в подъехавший автомобиль.Тела двух жертв с колото-резаными ранами обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай. Еще один труп девушки нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали жилье.Следствие подозревает в причастности к преступлению ранее судимого уроженца Орска Александра Лазарева. В день смерти девушек он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка. Эти вещи со следами крови лежали около водонапорной башни в Гае.
https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752865041.html
орск
гай
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай
Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай
2021-10-03T19:49
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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происшествия, орск, гай, убийство трех девушек в оренбургской области
19:49 03.10.2021 (обновлено: 20:04 03.10.2021)
Задержание подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае сняли на видео
Момент задержания подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом попал на видео