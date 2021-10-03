Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752895220.html
Задержание подозреваемого в убийстве студенток в Гае попало на видео
Задержание подозреваемого в убийстве студенток в Гае попало на видео
Задержание подозреваемого в убийстве студенток в Гае попало на видео
Очевидцы сняли момент задержания в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T19:49
2021-10-03T20:04
происшествия
орск
гай
убийство трех девушек в оренбургской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752896190_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_d1af179a68fe184aae2227ed483fe28d.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Очевидцы сняли момент задержания в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.На видео показано, как группа сотрудников правоохранительных органов сажает мужчину в наручниках в подъехавший автомобиль.Тела двух жертв с колото-резаными ранами обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай. Еще один труп девушки нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали жилье.Следствие подозревает в причастности к преступлению ранее судимого уроженца Орска Александра Лазарева. В день смерти девушек он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка. Эти вещи со следами крови лежали около водонапорной башни в Гае.
https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752865041.html
орск
гай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай
Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай
2021-10-03T19:49
true
PT0M55S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752896190_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_5502250d945408fd66ec2ca64a2bb2dc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, орск, гай, убийство трех девушек в оренбургской области
19:49 03.10.2021 (обновлено: 20:04 03.10.2021)
 
Задержание подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае сняли на видео

Момент задержания подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом попал на видео

Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Очевидцы сняли момент задержания в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток в городе Гае.
На видео показано, как группа сотрудников правоохранительных органов сажает мужчину в наручниках в подъехавший автомобиль.
Тела двух жертв с колото-резаными ранами обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай. Еще один труп девушки нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет. Они учились в медицинском колледже и вместе снимали жилье.
Следствие подозревает в причастности к преступлению ранее судимого уроженца Орска Александра Лазарева. В день смерти девушек он был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе у него была черная спортивная сумка. Эти вещи со следами крови лежали около водонапорной башни в Гае.
Подозреваемый в убийстве студенток в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 13:52
СМИ сообщили подробности о подозреваемом в убийстве трех студенток в Гае
 
ПроисшествияОрскГайУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния