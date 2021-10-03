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В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток - РИА Новости, 03.10.2021
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток
Полицейские задержали при попытке угона машины в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом, рассказал источник РИА Новости в областном... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T18:21
2021-10-03T18:21
2021-10-03T20:23
убийство трех девушек в оренбургской области
происшествия
орск
гай
уфа
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полицейские задержали при попытке угона машины в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом, рассказал источник РИА Новости в областном управлении МВД.Его доставили следователям.Тела двух девушек со множественными колото-резаными ранами обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай. Третью жертву нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Сначала в убийстве подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, но они сами связались с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они находились в Уфе.Впоследствии следователи вышли на ранее судимого 29-летнего уроженца Орска Александра Лазарева. По информации МВД и СК, в день преступления мужчина был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них были следы крови.
https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752865041.html
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Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай
Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай
2021-10-03T18:21
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PT0M55S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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убийство трех девушек в оренбургской области, происшествия, орск, гай, уфа, следственный комитет россии (ск рф)
18:21 03.10.2021 (обновлено: 20:23 03.10.2021)
В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток
Подозреваемого в убийстве трех студенток в Гае задержали при попытке угона автомобиля