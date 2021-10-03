https://ria.ru/20211003/zaderzhanie-1752887849.html

В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток

В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток - РИА Новости, 03.10.2021

В Оренбургской области задержали подозреваемого в убийстве трех студенток

Полицейские задержали при попытке угона машины в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом, рассказал источник РИА Новости в областном... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T18:21

2021-10-03T18:21

2021-10-03T20:23

убийство трех девушек в оренбургской области

происшествия

орск

гай

уфа

следственный комитет россии (ск рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752430682_0:204:850:682_1920x0_80_0_0_ab5b0d6998a6a323cbd366c992159e9d.jpg

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Полицейские задержали при попытке угона машины в Орске подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом, рассказал источник РИА Новости в областном управлении МВД.Его доставили следователям.Тела двух девушек со множественными колото-резаными ранами обнаружили 30 сентября в обгоревшей квартире в городе Гай. Третью жертву нашли во дворе. Погибшим было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и снимали жилье на троих. На месте преступления также было орудие убийства — кухонный нож.Сначала в убийстве подозревали 18-летнего уроженца Башкирии и его старшего брата, с которым встречалась одна из погибших, но они сами связались с оперативниками и заявили об алиби: в день преступления они находились в Уфе.Впоследствии следователи вышли на ранее судимого 29-летнего уроженца Орска Александра Лазарева. По информации МВД и СК, в день преступления мужчина был одет в короткую светло-коричневую замшевую куртку, темные штаны и кроссовки. При себе имел черную спортивную сумку. Вещи лежали около водонапорной башни в Гае, на них были следы крови.

https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752865041.html

орск

гай

уфа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай Кадры задержания подозреваемого в убийстве троих студенток в городе Гай 2021-10-03T18:21 true PT0M55S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

убийство трех девушек в оренбургской области, происшествия, орск, гай, уфа, следственный комитет россии (ск рф)