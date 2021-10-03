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Зеленский переадресовал вопрос о задержании россиян в Белоруссии Порошенко
Зеленский переадресовал вопрос о задержании россиян в Белоруссии Порошенко - РИА Новости, 03.10.2021
Зеленский переадресовал вопрос о задержании россиян в Белоруссии Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что по делу о задержании в июле 2020 года в Белоруссии 33 россиян надо допрашивать экс-президента страны, лидера... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T13:34
2021-10-03T13:34
в мире
украина
белоруссия
владимир зеленский
петр порошенко
задержание россиян под минском
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что по делу о задержании в июле 2020 года в Белоруссии 33 россиян надо допрашивать экс-президента страны, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сам же он отношения к этому не имеет.В сентябре телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждала, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что такие следы есть. Позднее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала.Зеленский, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос, в шутку назвал Порошенко гетманом, как это делают сторонники экс-президента. "Мне кажется, собственник вашего канала, гетман Порошенко, &lt;…&gt; говорил, что принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо допросить - он же принимал", - заявил Зеленский, назвав эту ситуацию "российской операцией" и добавив, что сам он "в принципе в российских операциях не принимает участия".Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.Как заявил позднее Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, отмечал он, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
https://ria.ru/20211002/rossiyane-1752762962.html
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в мире, украина, белоруссия, владимир зеленский, петр порошенко, задержание россиян под минском
13:34 03.10.2021
 
Зеленский переадресовал вопрос о задержании россиян в Белоруссии Порошенко

Зеленский переадресовал вопрос о задержании 33 россиян в Белоруссии Порошенко

Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что по делу о задержании в июле 2020 года в Белоруссии 33 россиян надо допрашивать экс-президента страны, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко, сам же он отношения к этому не имеет.
В сентябре телекомпания CNN со ссылкой на неназванные источники утверждала, что США финансово и консультационно поддерживали прошлогоднюю операцию украинских спецслужб, которые пытались заманить к себе через Белоруссию 33 россиян, подозреваемых в причастности к событиям в Донбассе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, заявил, что такие следы есть. Позднее Федеральная служба безопасности России подтвердила информацию американского телеканала.
Зеленский, отвечая на брифинге на соответствующий вопрос, в шутку назвал Порошенко гетманом, как это делают сторонники экс-президента. "Мне кажется, собственник вашего канала, гетман Порошенко, <…> говорил, что принимал участие в этой операции. Мне кажется, что его надо допросить - он же принимал", - заявил Зеленский, назвав эту ситуацию "российской операцией" и добавив, что сам он "в принципе в российских операциях не принимает участия".
Белорусские власти сообщили 29 июля 2020 года о задержании 33 российских граждан. СК Белоруссии уточнял, что задержанных подозревают в подготовке массовых беспорядков в республике. При этом, по данным спецслужб, ранее была получена информация о прибытии в Белоруссию "более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании". Выборы президента в республике состоялись 9 августа.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
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Как заявил позднее Песков, с высокой долей уверенности можно сказать, что задержанные в Белоруссии россияне являются сотрудниками ЧОП, были в стране транзитом и опоздали на рейс. Задержанные, отмечал он, не совершали противоправных действий, а Россия не вмешивалась и не вмешивается во внутренние дела Белоруссии.
Киев требовал выдачи 28 задержанных в Белоруссии граждан для привлечения к уголовной ответственности за якобы преступления, связанные, по мнению Киева, с участием в конфликте в Донбассе. Отмечалось, что 28 лицам, из которых девять имеют украинское гражданство, объявлено о подозрении по статье, связанной с участием в террористической организации. Офис генпрокурора Украины также заявлял, что обратился в генпрокуратуру Белоруссии с запросом о временном аресте задержанных. Офис генпрокурора Украины 12 августа направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных граждан.
Генпрокуратура РФ 14 августа сообщила, что 32 из 33 задержанных ранее на территории Белоруссии российских гражданина возвращены в Россию. Тридцать третий гражданин России, который имеет также белорусское гражданство, остался на территории Белоруссии.
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Ветеран "Альфы" оценил слова Порошенко об операции против россиян
 
В миреУкраинаБелоруссияВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЗадержание россиян под Минском
 
 
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