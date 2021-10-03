https://ria.ru/20211003/vybory-1752876574.html

Комиссия Госдумы призвала Google обсудить вмешательство в выборы

Комиссия Госдумы призвала Google обсудить вмешательство в выборы - РИА Новости, 03.10.2021

Комиссия Госдумы призвала Google обсудить вмешательство в выборы

Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству компании Google обращение,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:10

2021-10-03T16:10

2021-10-03T16:10

выборы в государственную думу

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству компании Google обращение, предложив обсудить нарушения законов РФ во время выборной кампании, говорится в официальном Тelegram-канале комиссии со ссылкой на председателя Василия Пискарева.В минувшую среду Пискарев говорил, что комиссия в ближайшее время может обсудить с Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, вопросы, связанные с политикой компании относительно вмешательства в выборы."Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству Google обращение с предложением обсудить факты нарушения компанией российского законодательства и двойные стандарты при освещении выборов", - указывается в публикации канала со ссылкой на председателя.Как рассказал Пискарев, с IT-гигантом хотят обсудить позицию компании по вопросу соблюдения российского законодательства - будет ли Google соблюдать закон в России."А что с Россией? Что получается, можно вмешиваться, можно нарушать закон, можно его не исполнять? Этот вопрос нас беспокоит, хотели бы выяснить позицию руководства Google относительно работы на территории РФ - будут они законы наши соблюдать или не будут, почему такая избирательность, почему двойные стандарты: в одной стране они исполняют законы, а в России можно наплевать. Это недопустимо", - рассказал Пискарев в эфире телеканала "Россия 24". Со ссылкой на слова Пискарева отмечается, что "Google ждут в середине октября".

https://ria.ru/20210929/ataki-1752247503.html

https://ria.ru/20210920/mid-1751059546.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, госдума рф, google, youtube, василий пискарев, россия