Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Девушка голосует на избирательном участке №20-10 в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
Выборы в Государственную думу
https://ria.ru/20211003/vybory-1752876574.html
Комиссия Госдумы призвала Google обсудить вмешательство в выборы
Комиссия Госдумы призвала Google обсудить вмешательство в выборы - РИА Новости, 03.10.2021
Комиссия Госдумы призвала Google обсудить вмешательство в выборы
Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству компании Google обращение,... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:10
2021-10-03T16:10
выборы в государственную думу
технологии
госдума рф
google
youtube
василий пискарев
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_0:0:3156:1775_1920x0_80_0_0_d3c726df4ce831c4d303ffd02440bc48.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству компании Google обращение, предложив обсудить нарушения законов РФ во время выборной кампании, говорится в официальном Тelegram-канале комиссии со ссылкой на председателя Василия Пискарева.В минувшую среду Пискарев говорил, что комиссия в ближайшее время может обсудить с Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, вопросы, связанные с политикой компании относительно вмешательства в выборы."Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству Google обращение с предложением обсудить факты нарушения компанией российского законодательства и двойные стандарты при освещении выборов", - указывается в публикации канала со ссылкой на председателя.Как рассказал Пискарев, с IT-гигантом хотят обсудить позицию компании по вопросу соблюдения российского законодательства - будет ли Google соблюдать закон в России."А что с Россией? Что получается, можно вмешиваться, можно нарушать закон, можно его не исполнять? Этот вопрос нас беспокоит, хотели бы выяснить позицию руководства Google относительно работы на территории РФ - будут они законы наши соблюдать или не будут, почему такая избирательность, почему двойные стандарты: в одной стране они исполняют законы, а в России можно наплевать. Это недопустимо", - рассказал Пискарев в эфире телеканала "Россия 24". Со ссылкой на слова Пискарева отмечается, что "Google ждут в середине октября".
https://ria.ru/20210929/ataki-1752247503.html
https://ria.ru/20210920/mid-1751059546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728584189_336:0:3067:2048_1920x0_80_0_0_c35c28af679e187f8e189bd0114e89fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
технологии, госдума рф, google, youtube, василий пискарев, россия
16:10 03.10.2021
 
Комиссия Госдумы призвала Google обсудить вмешательство в выборы

Пискарев: комиссия Госдумы призвала Google обсудить вмешательство в парламентские выборы

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
Председатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству компании Google обращение, предложив обсудить нарушения законов РФ во время выборной кампании, говорится в официальном Тelegram-канале комиссии со ссылкой на председателя Василия Пискарева.
В минувшую среду Пискарев говорил, что комиссия в ближайшее время может обсудить с Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, вопросы, связанные с политикой компании относительно вмешательства в выборы.
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 29.09.2021
29 сентября, 05:39Выборы в Государственную думу
Патрушев рассказал о кибератаках на системы электронного голосования
"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству Google обращение с предложением обсудить факты нарушения компанией российского законодательства и двойные стандарты при освещении выборов", - указывается в публикации канала со ссылкой на председателя.
Как рассказал Пискарев, с IT-гигантом хотят обсудить позицию компании по вопросу соблюдения российского законодательства - будет ли Google соблюдать закон в России.
"А что с Россией? Что получается, можно вмешиваться, можно нарушать закон, можно его не исполнять? Этот вопрос нас беспокоит, хотели бы выяснить позицию руководства Google относительно работы на территории РФ - будут они законы наши соблюдать или не будут, почему такая избирательность, почему двойные стандарты: в одной стране они исполняют законы, а в России можно наплевать. Это недопустимо", - рассказал Пискарев в эфире телеканала "Россия 24". Со ссылкой на слова Пискарева отмечается, что "Google ждут в середине октября".
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 20.09.2021
20 сентября, 22:41Выборы в Государственную думу
МИД обвинил западные интернет-гиганты в нарушении законов во время выборов
 
Выборы в Государственную думуТехнологииГосдума РФGoogleYouTubeВасилий ПискаревРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния