Комиссия Госдумы призвала Google обсудить вмешательство в выборы
Пискарев: комиссия Госдумы призвала Google обсудить вмешательство в парламентские выборы
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Государственной Думы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев во время заседания комиссии
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Комиссия Госдумы РФ по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству компании Google обращение, предложив обсудить нарушения законов РФ во время выборной кампании, говорится в официальном Тelegram-канале комиссии со ссылкой на председателя Василия Пискарева.
В минувшую среду Пискарев говорил, что комиссия в ближайшее время может обсудить с Google, которой принадлежит видеосервис YouTube, вопросы, связанные с политикой компании относительно вмешательства в выборы.
"Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России направила руководству Google обращение с предложением обсудить факты нарушения компанией российского законодательства и двойные стандарты при освещении выборов", - указывается в публикации канала со ссылкой на председателя.
Как рассказал Пискарев, с IT-гигантом хотят обсудить позицию компании по вопросу соблюдения российского законодательства - будет ли Google соблюдать закон в России.
"А что с Россией? Что получается, можно вмешиваться, можно нарушать закон, можно его не исполнять? Этот вопрос нас беспокоит, хотели бы выяснить позицию руководства Google относительно работы на территории РФ - будут они законы наши соблюдать или не будут, почему такая избирательность, почему двойные стандарты: в одной стране они исполняют законы, а в России можно наплевать. Это недопустимо", - рассказал Пискарев в эфире телеканала "Россия 24". Со ссылкой на слова Пискарева отмечается, что "Google ждут в середине октября".