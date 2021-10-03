https://ria.ru/20211003/vaktsinatsiya-1752864902.html

Новая Зеландия введет требование вакцинации для прибывающих иностранцев

Новая Зеландия введет требование вакцинации для прибывающих иностранцев - РИА Новости, 03.10.2021

Новая Зеландия введет требование вакцинации для прибывающих иностранцев

Министр по борьбе с COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что полная вакцинация от коронавируса станет требованием для лиц, не являющихся гражданами... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T13:50

2021-10-03T13:50

2021-10-03T13:50

распространение коронавируса

в мире

новая зеландия

джасинда ардерн

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Министр по борьбе с COVID-19 Новой Зеландии Крис Хипкинс заявил, что полная вакцинация от коронавируса станет требованием для лиц, не являющихся гражданами Новой Зеландии, прибывающих в страну с 1 ноября 2021 года, сообщается в релизе правительства.Как следует из заявления, прибывающие в Новую Зеландию должны будут заявить о своем статусе вакцинации при регистрации в системе управляемой изоляции (Managed Isolation Allocation System) страны, а также представить подтверждение вакцинации или соответствующего отвода своей авиакомпании и сотрудникам таможни после приземления."Чтобы еще больше снизить вероятность проникновения вируса через нашу границу, мы вводим требование для лиц в возрасте 17 лет и старше, прибывающих в страну воздушным транспортом и не являющихся гражданами Новой Зеландии, пройти полную вакцинацию для въезда в страну", - заявил Хипкинс в релизе, опубликованном на сайте правительства Новой Зеландии.Отмечается, что принимаются свидетельства вакцинации любой из 22 одобренных в стране вакцин от COVID-19. При этом последняя доза должна быть получена не менее чем за 14 дней до прибытия. Все прибывающие по-прежнему должны будут провести 14 дней в изоляции.Ранее премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила, что 90% населения страны нужно привить от COVID-19, чтобы избежать будущих локдаунов.

https://rsport.ria.ru/20211003/tennis-1752853517.html

https://ria.ru/20210917/bayden-1750455788.html

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в мире, новая зеландия, джасинда ардерн, коронавирус covid-19