https://ria.ru/20211003/ukraina-1752875507.html

Фракция "Слуга народа" поддержала отставку спикера Рады

Фракция "Слуга народа" поддержала отставку спикера Рады - РИА Новости, 03.10.2021

Фракция "Слуга народа" поддержала отставку спикера Рады

Фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины почти единогласно на совещании в Трускавце поддержала отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, сообщил депутат... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:03

2021-10-03T16:03

2021-10-03T16:03

в мире

верховная рада украины

дмитрий разумков

даниил гетманцев

александр корниенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155816/58/1558165875_0:0:2920:1642_1920x0_80_0_0_bb1bc3365d704eee7c22dd6adf88e9b3.jpg

КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины почти единогласно на совещании в Трускавце поддержала отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, сообщил депутат Даниил Гетманцев.Ранее Разумков, оставивший пост главы партии "Слуга народа" в 2019 году, подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента. В субботу депутат Алексей Устенко заявил, что во фракции собрали достаточное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова."Мы рассматривали вопрос отставки Разумкова. Фракция почти единогласно поддержала. Не хочу ошибиться, пять-семь голосов было, которые воздержались или были против, все остальные проголосовали за отставку", - сказал Гетманцев журналистам, видео опубликовал телеканал "Дом" в своем Telegram-канале.Он добавил, что сейчас есть "больше 170 подписей" за его отставку.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.Глава партии Александр Корниенко ранее заявил изданию Lb.ua, что вопрос отставки Разумкова может быть вынесен на голосование парламента не раньше 6 октября.

https://ria.ru/20211003/impichment-1752860148.html

https://ria.ru/20211002/otstavka-1752802138.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, верховная рада украины, дмитрий разумков, даниил гетманцев, александр корниенко