Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/ukraina-1752875507.html
Фракция "Слуга народа" поддержала отставку спикера Рады
Фракция "Слуга народа" поддержала отставку спикера Рады - РИА Новости, 03.10.2021
Фракция "Слуга народа" поддержала отставку спикера Рады
Фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины почти единогласно на совещании в Трускавце поддержала отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, сообщил депутат... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:03
2021-10-03T16:03
в мире
верховная рада украины
дмитрий разумков
даниил гетманцев
александр корниенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155816/58/1558165875_0:0:2920:1642_1920x0_80_0_0_bb1bc3365d704eee7c22dd6adf88e9b3.jpg
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины почти единогласно на совещании в Трускавце поддержала отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, сообщил депутат Даниил Гетманцев.Ранее Разумков, оставивший пост главы партии "Слуга народа" в 2019 году, подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента. В субботу депутат Алексей Устенко заявил, что во фракции собрали достаточное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова."Мы рассматривали вопрос отставки Разумкова. Фракция почти единогласно поддержала. Не хочу ошибиться, пять-семь голосов было, которые воздержались или были против, все остальные проголосовали за отставку", - сказал Гетманцев журналистам, видео опубликовал телеканал "Дом" в своем Telegram-канале.Он добавил, что сейчас есть "больше 170 подписей" за его отставку.Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.Глава партии Александр Корниенко ранее заявил изданию Lb.ua, что вопрос отставки Разумкова может быть вынесен на голосование парламента не раньше 6 октября.
https://ria.ru/20211003/impichment-1752860148.html
https://ria.ru/20211002/otstavka-1752802138.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155816/58/1558165875_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_775e7cdda97bf0bb792f2c90ed9874ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, верховная рада украины, дмитрий разумков, даниил гетманцев, александр корниенко
16:03 03.10.2021
 
Фракция "Слуга народа" поддержала отставку спикера Рады

Фракция "Слуга народа" почти единогласно поддержала отставку спикера Рады Разумкова

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПредседатель Верховной рады Дмитрий Разумков
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. Фракция "Слуга народа" в Верховной раде Украины почти единогласно на совещании в Трускавце поддержала отставку спикера Рады Дмитрия Разумкова, сообщил депутат Даниил Гетманцев.
Ранее Разумков, оставивший пост главы партии "Слуга народа" в 2019 году, подтвердил, что депутаты большинства начали процедуру его отставки с должности спикера парламента. В субботу депутат Алексей Устенко заявил, что во фракции собрали достаточное количество подписей для рассмотрения вопроса об отставке Разумкова.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 12:23
Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
"Мы рассматривали вопрос отставки Разумкова. Фракция почти единогласно поддержала. Не хочу ошибиться, пять-семь голосов было, которые воздержались или были против, все остальные проголосовали за отставку", - сказал Гетманцев журналистам, видео опубликовал телеканал "Дом" в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сейчас есть "больше 170 подписей" за его отставку.
Согласно закону, спикер Верховной рады может быть в любое время отозван с должности по его просьбе, а также в связи с неудовлетворительной работой, в том числе в случае отстранения от пленарных заседаний три и более раза в течение одной очередной сессии Рады, или в силу других обстоятельств, которые делают невозможным выполнение им обязанностей. Предложения об отзыве спикера Рады с должности могут вноситься по инициативе не менее 150 депутатов из 450. Решение Рады об отзыве спикера с должности принимается путем открытого поименного голосования большинством конституционного состава парламента, то есть не менее чем 226 голосами депутатов.
Глава партии Александр Корниенко ранее заявил изданию Lb.ua, что вопрос отставки Разумкова может быть вынесен на голосование парламента не раньше 6 октября.
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:43
"Слуга народа" собрала подписи для отставки спикера, сообщил депутат Рады
 
В миреВерховная Рада УкраиныДмитрий РазумковДаниил ГетманцевАлександр Корниенко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке
04:57В Сеуле выразили надежду на снижение напряженности в отношениях с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
Лента новостейМолния