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"Наглая" политика Зеленского приведет Украину к изоляции, заявили в Раде
"Наглая" политика Зеленского приведет Украину к изоляции, заявили в Раде - РИА Новости, 03.10.2021
"Наглая" политика Зеленского приведет Украину к изоляции, заявили в Раде
"Наглая" политика президента Украины Владимира Зеленского приведет страну к всеобщей изоляции и бойкоту, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:35
2021-10-03T15:35
2021-10-03T15:35
в мире
украина
львовская область
владимир зеленский
верховная рада украины
илья кива
оппозиционная платформа - за жизнь
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КИЕВ, 3 окт - РИА Новости. "Наглая" политика президента Украины Владимира Зеленского приведет страну к всеобщей изоляции и бойкоту, заявил депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа - за жизнь" Илья Кива.Ранее Зеленский во время поездки во Львовскую область назвал политику страны наглой. Он добавил, что без сильной международной политики, без такой "наглости" никто не будет видеть шагов Украины вперед."Зеленский на "утреннике" своей партии "Слуга народа" заявил, что гордится "наглой" внешней политикой Украины сегодня, говоря об этом, как о достижении. Но, к сожалению, он не сказал, к чему эта наглая политика привела и приведёт в будущем и так уже нищую, разграбленную страну-колонию с уничтоженной экономикой и разодранной внутренними конфликтами. Как минимум - к всеобщей изоляции и бойкоту тех, кто просто не собирается терпеть хамства от неучей и аферистов, руководящих колонией. С президентом Зеленским Украина прошла точку невозврата и сейчас находится в состоянии окончательного самоуничтожения и развала. P.S. Все, что происходит, от Бога - иногда нужно умереть, чтоб возродиться!!!!" - написал он в своем Telegram-канале.
https://radiosputnik.ria.ru/20211003/naglyy-zelenskiy-1752851489.html
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в мире, украина, львовская область, владимир зеленский, верховная рада украины, илья кива, оппозиционная платформа - за жизнь
"Наглая" политика Зеленского приведет Украину к изоляции, заявили в Раде
Депутат Кива заявил, что "наглая" политика Зеленского приведет Украину к всеобщей изоляции