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https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752879591.html
Глава СК поручил доложить о расследовании убийства студенток в Оренбуржье
Глава СК поручил доложить о расследовании убийства студенток в Оренбуржье - РИА Новости, 03.10.2021
Глава СК поручил доложить о расследовании убийства студенток в Оренбуржье
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования по делу об убийстве трех студенток в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:48
2021-10-03T17:58
происшествия
оренбургская область
гай
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
убийство трех девушек в оренбургской области
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования по делу об убийстве трех студенток в Оренбуржье, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин в связи с появлением информации об установлении подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае дал поручение руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о проведенном к настоящему времени комплексе следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств этого жестокого преступления", - говорится в сообщении.По информации СК, двух девушек нашли убитыми в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, по изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз. Правоохранители Оренбургской области установили подозреваемого в убийстве трех девушек в оренбургском Гае, это 29-летний ранее судимый мужчина. По данным на сайте ведомства, он объявлен в розыск.Следователям и криминалистам удалось установить одежду, в которой находился подозреваемый в момент совершения преступления. По ней произведена молекулярно-генетическая экспертиза, установлен также маршрут следования разыскиваемого.Отмечается, что подозреваемым является Александр Лазарев 1991 года рождения."В рамках расследования данного уголовного дела установлена причастность к совершению преступления ранее судимого Лазарева Александра Вячеславовича 23.11.1991 года рождения", - сообщается на сайте.
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Следственные действия на месте убийства трех человек в Оренбургской области
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления.
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происшествия, оренбургская область, гай, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство трех девушек в оренбургской области
16:48 03.10.2021 (обновлено: 17:58 03.10.2021)
 
Глава СК поручил доложить о расследовании убийства студенток в Оренбуржье

Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства трех студенток в Оренбуржье

© СУ СК по Оренбургской областиСотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
Сотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
© СУ СК по Оренбургской области
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования по делу об убийстве трех студенток в Оренбуржье, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин в связи с появлением информации об установлении подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае дал поручение руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о проведенном к настоящему времени комплексе следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств этого жестокого преступления", - говорится в сообщении.
По информации СК, двух девушек нашли убитыми в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, по изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз. Правоохранители Оренбургской области установили подозреваемого в убийстве трех девушек в оренбургском Гае, это 29-летний ранее судимый мужчина. По данным на сайте ведомства, он объявлен в розыск.
На месте убийства трех девушек в Оренбургской области. Кадр видео
Вчера, 11:24
Появилось фото подозреваемого в убийстве трех студенток под Оренбургом
Следователям и криминалистам удалось установить одежду, в которой находился подозреваемый в момент совершения преступления. По ней произведена молекулярно-генетическая экспертиза, установлен также маршрут следования разыскиваемого.
"Александр Иванович Бастрыкин дал указание своим подчиненным принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - добавили на сайте.
Отмечается, что подозреваемым является Александр Лазарев 1991 года рождения.
"В рамках расследования данного уголовного дела установлена причастность к совершению преступления ранее судимого Лазарева Александра Вячеславовича 23.11.1991 года рождения", - сообщается на сайте.
Сотрудники полиции на месте убийства трех девушек в городе Гай Оренбургской области. Кадр видео
1 октября, 08:54
Более ста свидетелей допросили по делу об убийстве студенток в Оренбуржье
 
ПроисшествияОренбургская областьГайАлександр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)РоссияУбийство трех девушек в Оренбургской области
 
 
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