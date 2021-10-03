16:48 03.10.2021 (обновлено: 17:58 03.10.2021)
Глава СК поручил доложить о расследовании убийства студенток в Оренбуржье
Глава СК Бастрыкин поручил доложить о расследовании убийства трех студенток в Оренбуржье
© СУ СК по Оренбургской областиСотрудник Следственного комитета на месте убийства трех девушек в Оренбургской области
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования по делу об убийстве трех студенток в Оренбуржье, сообщается на сайте СК РФ.
"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин в связи с появлением информации об установлении подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае дал поручение руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о проведенном к настоящему времени комплексе следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств этого жестокого преступления", - говорится в сообщении.
По информации СК, двух девушек нашли убитыми в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".
По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, по изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз. Правоохранители Оренбургской области установили подозреваемого в убийстве трех девушек в оренбургском Гае, это 29-летний ранее судимый мужчина. По данным на сайте ведомства, он объявлен в розыск.
Следователям и криминалистам удалось установить одежду, в которой находился подозреваемый в момент совершения преступления. По ней произведена молекулярно-генетическая экспертиза, установлен также маршрут следования разыскиваемого.
"Александр Иванович Бастрыкин дал указание своим подчиненным принять все меры для скорейшего установления местонахождения подозреваемого и его задержания. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в центральном аппарате СК России", - добавили на сайте.
Отмечается, что подозреваемым является Александр Лазарев 1991 года рождения.
"В рамках расследования данного уголовного дела установлена причастность к совершению преступления ранее судимого Лазарева Александра Вячеславовича 23.11.1991 года рождения", - сообщается на сайте.