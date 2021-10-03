https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752879591.html

Глава СК поручил доложить о расследовании убийства студенток в Оренбуржье

Глава СК поручил доложить о расследовании убийства студенток в Оренбуржье - РИА Новости, 03.10.2021

Глава СК поручил доложить о расследовании убийства студенток в Оренбуржье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования по делу об убийстве трех студенток в... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:48

2021-10-03T16:48

2021-10-03T17:58

происшествия

оренбургская область

гай

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

убийство трех девушек в оренбургской области

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить о промежуточных результатах расследования по делу об убийстве трех студенток в Оренбуржье, сообщается на сайте СК РФ."Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин в связи с появлением информации об установлении подозреваемого в убийстве трех девушек в городе Гае дал поручение руководителю СУ СК России по Оренбургской области Зудерману В.Д. доложить о проведенном к настоящему времени комплексе следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств этого жестокого преступления", - говорится в сообщении.По информации СК, двух девушек нашли убитыми в четверг рано утром после тушения пожара в квартире по улице Молодежной города Гай. Тело третьей студентки лежало во дворе дома. Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. У всех – колото-резаные раны груди и живота. Орудие убийства – кухонный нож – нашли на месте преступления. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух и более лиц".По уголовному делу были допрошены более 100 свидетелей, изъяты видеозаписи с камер наблюдения в районе совершения преступления, по изъятым предметам и образцам для сравнительного исследования назначены 14 экспертиз. Правоохранители Оренбургской области установили подозреваемого в убийстве трех девушек в оренбургском Гае, это 29-летний ранее судимый мужчина. По данным на сайте ведомства, он объявлен в розыск.Следователям и криминалистам удалось установить одежду, в которой находился подозреваемый в момент совершения преступления. По ней произведена молекулярно-генетическая экспертиза, установлен также маршрут следования разыскиваемого.Отмечается, что подозреваемым является Александр Лазарев 1991 года рождения."В рамках расследования данного уголовного дела установлена причастность к совершению преступления ранее судимого Лазарева Александра Вячеславовича 23.11.1991 года рождения", - сообщается на сайте.

https://ria.ru/20211003/ubiystvo-1752855436.html

https://ria.ru/20211001/ubiystvo-1752605235.html

оренбургская область

гай

россия

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Следственные действия на месте убийства трех человек в Оренбургской области Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Оренбургской области по результатам проверки сообщения о насильственной смерти троих человек возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Установлено, что 30 сентября 2021 года 04.45 часов после тушения пожара в квартире многоквартирного жилого дома по улице Молодежной в городе Гае Оренбургской области обнаружены тела двух проживавших в квартире девушек с признаками насильственной смерти. Во дворе дома также обнаружено тело местной жительницы с аналогичными телесными повреждениями. Следственной группой в составе следователей и сотрудников отдела криминалистики производятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, для координации действий личного состава осуществлен выезд руководства следственного управления. 2021-10-03T16:48 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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происшествия, оренбургская область, гай, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия, убийство трех девушек в оренбургской области