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Украина сама виновата в потере транзита газа в Венгрию
Украина сама виновата в потере транзита газа в Венгрию
Украина сама виновата в потере транзита газа в Венгрию
Украина могла предвидеть прекращение газового транзита из России в Венгрию и предпринять меры, чтобы этого не допустить, заявил сооснователь Института... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:51
2021-10-03T21:54
экономика
в мире
украина
венгрия
газпром
юрий корольчук
турецкий поток
северный поток — 2
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украина могла предвидеть прекращение газового транзита из России в Венгрию и предпринять меры, чтобы этого не допустить, заявил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в колонке для издания "Главред".Эксперт возмутился тем, что Киев сосредоточил усилия на борьбе с "Северным потоком — 2", проигнорировав при этом "Турецкий поток". Также Корольчук обратил внимание также на то, что по действующему контракту Россия платит Украине за прокачку 40 миллиардов кубометров газа в год, даже если объем транзита в реальности будет меньше. Энергетик подчеркнул, что списывать ситуацию с транзитом топлива в Венгрию на испорченные отношения между Киевом и Будапештом нельзя."Это исключительно позиция самих венгров, которые в этом видят перспективу на условные 20, 30, 50 лет", — добавил он.По мнению Короленко, Венгрия могла не отказываться от украинского транзита, но для этого киевским политикам следовало вести переговоры с коллегами из Будапешта.Эксперт указал на то, что Украина покупает у России уголь и другие товары, берет деньги за транзит сырья, а между странами действует железнодорожное сообщение. Он также предупредил, что после 2024 года Киев от потери только венгерского направления ежегодно будет терять около 200 миллионов долларов, а расходы газотранспортной системы станут расти, что приведет к повышению цен для населения.На днях Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет через территории Австрии и Сербии. Новость о сделке вызвала недовольство Украины, лишающейся транзита топлива из России в Венгрию. Киевские власти намерены обратиться в Еврокомиссию из-за условий договора.
https://ria.ru/20211003/gaz-1752835894.html
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экономика, в мире, украина, венгрия, газпром, юрий корольчук, турецкий поток, северный поток — 2, россия
17:51 03.10.2021 (обновлено: 21:54 03.10.2021)
 
На Украине назвали виновников потери транзита газа в Венгрию

Украинский энергетик Корольчук назвал Киев виновником в потере транзита газа в Венгрию

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкСотрудник газокомпрессорной станции в Украине
Сотрудник газокомпрессорной станции в Украине - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украина могла предвидеть прекращение газового транзита из России в Венгрию и предпринять меры, чтобы этого не допустить, заявил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в колонке для издания "Главред".

"Венгрия не делала никакого секрета из контракта с "Газпромом", на Украине все обо всем знали", — написал он.

Эксперт возмутился тем, что Киев сосредоточил усилия на борьбе с "Северным потоком — 2", проигнорировав при этом "Турецкий поток". Также Корольчук обратил внимание также на то, что по действующему контракту Россия платит Украине за прокачку 40 миллиардов кубометров газа в год, даже если объем транзита в реальности будет меньше. Энергетик подчеркнул, что списывать ситуацию с транзитом топлива в Венгрию на испорченные отношения между Киевом и Будапештом нельзя.
"Это исключительно позиция самих венгров, которые в этом видят перспективу на условные 20, 30, 50 лет", — добавил он.
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По мнению Короленко, Венгрия могла не отказываться от украинского транзита, но для этого киевским политикам следовало вести переговоры с коллегами из Будапешта.

"Мы как государство ничего не сделали: мы постоянно говорили о конфликте с Россией-агрессором — и что все остальное нас не интересует. Хотя это откровенная манипуляция", — продолжил он.

Эксперт указал на то, что Украина покупает у России уголь и другие товары, берет деньги за транзит сырья, а между странами действует железнодорожное сообщение. Он также предупредил, что после 2024 года Киев от потери только венгерского направления ежегодно будет терять около 200 миллионов долларов, а расходы газотранспортной системы станут расти, что приведет к повышению цен для населения.
На днях Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет через территории Австрии и Сербии. Новость о сделке вызвала недовольство Украины, лишающейся транзита топлива из России в Венгрию. Киевские власти намерены обратиться в Еврокомиссию из-за условий договора.
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ЭкономикаВ миреУкраинаВенгрияГазпромЮрий КорольчукТурецкий потокСеверный поток — 2Россия
 
 
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