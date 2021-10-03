https://ria.ru/20211003/tranzit-1752885216.html

Украина сама виновата в потере транзита газа в Венгрию

Украина сама виновата в потере транзита газа в Венгрию

Украина сама виновата в потере транзита газа в Венгрию

Украина могла предвидеть прекращение газового транзита из России в Венгрию и предпринять меры, чтобы этого не допустить, заявил сооснователь Института... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T17:51

2021-10-03T17:51

2021-10-03T21:54

экономика

в мире

украина

венгрия

газпром

юрий корольчук

турецкий поток

северный поток — 2

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Украина могла предвидеть прекращение газового транзита из России в Венгрию и предпринять меры, чтобы этого не допустить, заявил сооснователь Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в колонке для издания "Главред".Эксперт возмутился тем, что Киев сосредоточил усилия на борьбе с "Северным потоком — 2", проигнорировав при этом "Турецкий поток". Также Корольчук обратил внимание также на то, что по действующему контракту Россия платит Украине за прокачку 40 миллиардов кубометров газа в год, даже если объем транзита в реальности будет меньше. Энергетик подчеркнул, что списывать ситуацию с транзитом топлива в Венгрию на испорченные отношения между Киевом и Будапештом нельзя."Это исключительно позиция самих венгров, которые в этом видят перспективу на условные 20, 30, 50 лет", — добавил он.По мнению Короленко, Венгрия могла не отказываться от украинского транзита, но для этого киевским политикам следовало вести переговоры с коллегами из Будапешта.Эксперт указал на то, что Украина покупает у России уголь и другие товары, берет деньги за транзит сырья, а между странами действует железнодорожное сообщение. Он также предупредил, что после 2024 года Киев от потери только венгерского направления ежегодно будет терять около 200 миллионов долларов, а расходы газотранспортной системы станут расти, что приведет к повышению цен для населения.На днях Венгрия и "Газпром" подписали новый контракт о поставках 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет через территории Австрии и Сербии. Новость о сделке вызвала недовольство Украины, лишающейся транзита топлива из России в Венгрию. Киевские власти намерены обратиться в Еврокомиссию из-за условий договора.

https://ria.ru/20211003/gaz-1752835894.html

https://ria.ru/20211002/krizis-1752830520.html

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венгрия

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экономика, в мире, украина, венгрия, газпром, юрий корольчук, турецкий поток, северный поток — 2, россия