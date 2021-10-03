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Трамп потребовал лишить Пулитцера авторов статей о его связях с Россией
Трамп потребовал лишить Пулитцера авторов статей о его связях с Россией - РИА Новости, 03.10.2021
Трамп потребовал лишить Пулитцера авторов статей о его связях с Россией
Бывший президент США Дональд Трамп потребовал отобрать Пулитцеровские премии у газет New York Times и Washington Post, которые те получили в 2018 году за статьи РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T19:42
2021-10-03T19:43
в мире
сша
москва
роберт мюллер
дональд трамп
майк помпео
фбр
россия
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал отобрать Пулитцеровские премии у газет New York Times и Washington Post, которые те получили в 2018 году за статьи о расследовании "российского вмешательства" и сговора с Россией предвыборного штаба Трампа.В середине апреля 2018 года газеты New York Times и Washington Post получили Пулитцеровскую премию - 2018 в номинации "Национальный репортаж" за серию публикаций о "российском вмешательстве" в выборы президента США в 2016 году.В обнародованном письме, направленном заместителю председателя оргкомитета Пулитцеровской премии Баду Клименту, экс-глава государства объясняет свое требование тем, что материалы двух газет были основаны на "ложных сообщениях о несуществующей связи между Кремлем и предвыборным штабом Трампа"."Как уже стало широко известно, это освещение было не более чем политически мотивированным фарсом, призванным распространить ложную историю о том, что мой предвыборный штаб якобы вступил в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств, подтверждающих это обвинение", - заявил Трамп.В качестве аргумента бывший глава государства упомянул предъявленное в сентябре обвинение связанному с демократами в США юристу Майклу Сассману. Его подозревают в предоставлении в 2016 году недостоверных сведений ФБР о якобы связях компании Трампа с банком в России. По словам экс-президента, обвинение "четко указывает на то, что господин Сассман предоставлял ложные сведения ФБР" о секретных связях организации Трампа и одного из российских банков.В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.
https://ria.ru/20211003/whitehouse-1752725530.html
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в мире, сша, москва, роберт мюллер, дональд трамп, майк помпео, фбр, россия, the new york times, the washington post
19:42 03.10.2021 (обновлено: 19:43 03.10.2021)
 
Трамп потребовал лишить Пулитцера авторов статей о его связях с Россией

Трамп потребовал лишить газеты NYT и WP премии Пулитцера за статьи о его связях с Россией

© AP Photo / Chris SewardДональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины
Дональд Трамп выступает на съезде республиканцев Северной Каролины - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Chris Seward
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал отобрать Пулитцеровские премии у газет New York Times и Washington Post, которые те получили в 2018 году за статьи о расследовании "российского вмешательства" и сговора с Россией предвыборного штаба Трампа.
В середине апреля 2018 года газеты New York Times и Washington Post получили Пулитцеровскую премию - 2018 в номинации "Национальный репортаж" за серию публикаций о "российском вмешательстве" в выборы президента США в 2016 году.
В обнародованном письме, направленном заместителю председателя оргкомитета Пулитцеровской премии Баду Клименту, экс-глава государства объясняет свое требование тем, что материалы двух газет были основаны на "ложных сообщениях о несуществующей связи между Кремлем и предвыборным штабом Трампа".
"Как уже стало широко известно, это освещение было не более чем политически мотивированным фарсом, призванным распространить ложную историю о том, что мой предвыборный штаб якобы вступил в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств, подтверждающих это обвинение", - заявил Трамп.
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В качестве аргумента бывший глава государства упомянул предъявленное в сентябре обвинение связанному с демократами в США юристу Майклу Сассману. Его подозревают в предоставлении в 2016 году недостоверных сведений ФБР о якобы связях компании Трампа с банком в России. По словам экс-президента, обвинение "четко указывает на то, что господин Сассман предоставлял ложные сведения ФБР" о секретных связях организации Трампа и одного из российских банков.
В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.
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В миреСШАМоскваРоберт МюллерДональд ТрампМайк ПомпеоФБРРоссияThe New York TimesThe Washington Post
 
 
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