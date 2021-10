https://ria.ru/20211003/svyazi-1752894293.html

Трамп потребовал лишить Пулитцера авторов статей о его связях с Россией

Трамп потребовал лишить Пулитцера авторов статей о его связях с Россией - РИА Новости, 03.10.2021

Трамп потребовал лишить Пулитцера авторов статей о его связях с Россией

Бывший президент США Дональд Трамп потребовал отобрать Пулитцеровские премии у газет New York Times и Washington Post, которые те получили в 2018 году за статьи РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T19:42

2021-10-03T19:42

2021-10-03T19:43

в мире

сша

москва

роберт мюллер

дональд трамп

майк помпео

фбр

россия

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп потребовал отобрать Пулитцеровские премии у газет New York Times и Washington Post, которые те получили в 2018 году за статьи о расследовании "российского вмешательства" и сговора с Россией предвыборного штаба Трампа.В середине апреля 2018 года газеты New York Times и Washington Post получили Пулитцеровскую премию - 2018 в номинации "Национальный репортаж" за серию публикаций о "российском вмешательстве" в выборы президента США в 2016 году.В обнародованном письме, направленном заместителю председателя оргкомитета Пулитцеровской премии Баду Клименту, экс-глава государства объясняет свое требование тем, что материалы двух газет были основаны на "ложных сообщениях о несуществующей связи между Кремлем и предвыборным штабом Трампа"."Как уже стало широко известно, это освещение было не более чем политически мотивированным фарсом, призванным распространить ложную историю о том, что мой предвыборный штаб якобы вступил в сговор с Россией, несмотря на полное отсутствие доказательств, подтверждающих это обвинение", - заявил Трамп.В качестве аргумента бывший глава государства упомянул предъявленное в сентябре обвинение связанному с демократами в США юристу Майклу Сассману. Его подозревают в предоставлении в 2016 году недостоверных сведений ФБР о якобы связях компании Трампа с банком в России. По словам экс-президента, обвинение "четко указывает на то, что господин Сассман предоставлял ложные сведения ФБР" о секретных связях организации Трампа и одного из российских банков.В ходе предвыборной кампании 2016 года в адрес штаба Трампа велось расследование федеральных органов на предмет возможных связей Трампа и его помощников с Россией. Трамп обвиняет тогдашнюю администрацию Барака Обамы в слежке за ним как политическим противником. Спецпрокурор Роберт Мюллер, который уже при Трампе два года расследовал "российское дело", подтвердил обвинения спецслужб в адрес России во вмешательстве в выборы (Москва это отрицает), но не нашел свидетельств "сговора" Трампа с Россией, наличие которого опровергают и в Кремле, и в Белом доме.Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что "достаточно четко" можно сказать об участии РФ в крупномасштабных кибератаках на системы государственных ведомств в США. Однако позднее тогдашний президент США Дональд Трамп заявил, что за хакерской атакой на ряд ведомств США могла стоять не Россия, как утверждает ряд СМИ, а Китай, и подчеркнул, что масштаб кибератаки был преувеличен в СМИ.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь подчеркивал непричастность Москвы к кибератакам. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также говорила, что обвинения США в причастности России к массовой хакерской атаке на американские федеральные ведомства бездоказательны.

сша

москва

россия

2021

