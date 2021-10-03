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"Колокол" и "Кадушка" – виражи "Стрижей" в небе над Челябинском

"Колокол" и "Кадушка" – виражи "Стрижей" в небе над Челябинском - РИА Новости, 03.10.2021

"Колокол" и "Кадушка" – виражи "Стрижей" в небе над Челябинском

Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" выступила с шоу в честь 85-летия Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов.

2021-10-03T12:40

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видео

авиация

челябинск

стрижи (пилотажная группа)

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Среди фигур в небе над Челябинском можно было увидеть "Пирамиду", "Конверт", "Звезду", "Зеркало", "Колокол" и "Кадушку". Групповой пилотаж выполняли шесть экипажей. Полеты прошли на скоростях от 500 до 800 километров в час.

челябинск

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"Колокол" и "Кадушка" – виражи "Стрижей" в небе над Челябинском Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" выступила с шоу в честь 85-летия Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов. Среди фигур в небе над Челябинском можно было увидеть "Пирамиду", "Конверт", "Звезду", "Зеркало", "Колокол" и "Кадушку". Групповой пилотаж выполняли шесть экипажей. Полеты прошли на скоростях от 500 до 800 километров в час. 2021-10-03T12:40 true PT0M42S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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