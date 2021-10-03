https://ria.ru/20211003/strizhi-1752861439.html
"Колокол" и "Кадушка" – виражи "Стрижей" в небе над Челябинском
"Колокол" и "Кадушка" – виражи "Стрижей" в небе над Челябинском - РИА Новости, 03.10.2021
"Колокол" и "Кадушка" – виражи "Стрижей" в небе над Челябинском
Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" выступила с шоу в честь 85-летия Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов.
2021-10-03T12:40
2021-10-03T12:40
2021-10-03T12:41
видео
авиация
челябинск
стрижи (пилотажная группа)
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Среди фигур в небе над Челябинском можно было увидеть "Пирамиду", "Конверт", "Звезду", "Зеркало", "Колокол" и "Кадушку". Групповой пилотаж выполняли шесть экипажей. Полеты прошли на скоростях от 500 до 800 километров в час.
челябинск
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2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/03/1752861262_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_97c30a13020d33dd512acbab58229334.jpg
"Колокол" и "Кадушка" – виражи "Стрижей" в небе над Челябинском
Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" выступила с шоу в честь 85-летия Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов. Среди фигур в небе над Челябинском можно было увидеть "Пирамиду", "Конверт", "Звезду", "Зеркало", "Колокол" и "Кадушку". Групповой пилотаж выполняли шесть экипажей. Полеты прошли на скоростях от 500 до 800 километров в час.
2021-10-03T12:40
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PT0M42S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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видео, авиация, челябинск, стрижи (пилотажная группа), видео
12:40 03.10.2021 (обновлено: 12:41 03.10.2021)
"Колокол" и "Кадушка" – виражи "Стрижей" в небе над Челябинском
Авиационная группа высшего пилотажа "Стрижи" выступила с шоу в честь 85-летия Челябинского высшего военного авиационного краснознаменного училища штурманов.