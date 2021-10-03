Саакашвили заявил, что полиция делала с ним селфи во время задержания
Член "Единого нацдвижения" Херхеулидзе: полиция делала селфи с Саакашвили при задержании
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что каждый полицейский, который участвовал в процессе его задержания в Тбилиси, делал совместное селфи, заявила член партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе после встречи с Саакашвили в тюрьме.
"Саакашвили рассказал, что полиция обращалась с ним очень хорошо. Он положительно относится и к административному персоналу, так как никто не грубит. Саакашвили заявил, что каждый, кто вошел к нему в квартиру для задержания, сделал с ним селфи", - заявила Херхеулидзе.
Представитель партии также рассказала, что Саакашвили "много смеялся, узнав про заявление руководства, что оказывается находился в Грузии лишь полтора дня". Ранее Херхеулидзе рассказала журналистам, что Саакашвили в течение четырех дней разъезжал по Грузии. Представители грузинских властей изначально утверждали, что Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии. Позже премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти знали о его нахождении в стране в течение полутора дней, но не разглашали с целью безопасности.
Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.