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Саакашвили заявил, что полиция делала с ним селфи во время задержания
Саакашвили заявил, что полиция делала с ним селфи во время задержания - РИА Новости, 03.10.2021
Саакашвили заявил, что полиция делала с ним селфи во время задержания
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что каждый полицейский, который участвовал в процессе его задержания в Тбилиси, делал совместное селфи,... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T19:04
2021-10-03T19:04
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
единое национальное движение
ираклий гарибашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что каждый полицейский, который участвовал в процессе его задержания в Тбилиси, делал совместное селфи, заявила член партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе после встречи с Саакашвили в тюрьме."Саакашвили рассказал, что полиция обращалась с ним очень хорошо. Он положительно относится и к административному персоналу, так как никто не грубит. Саакашвили заявил, что каждый, кто вошел к нему в квартиру для задержания, сделал с ним селфи", - заявила Херхеулидзе.Представитель партии также рассказала, что Саакашвили "много смеялся, узнав про заявление руководства, что оказывается находился в Грузии лишь полтора дня". Ранее Херхеулидзе рассказала журналистам, что Саакашвили в течение четырех дней разъезжал по Грузии. Представители грузинских властей изначально утверждали, что Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии. Позже премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти знали о его нахождении в стране в течение полутора дней, но не разглашали с целью безопасности.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211003/vybory-1752889410.html
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, единое национальное движение, ираклий гарибашвили, задержание саакашвили в грузии
19:04 03.10.2021
 
Саакашвили заявил, что полиция делала с ним селфи во время задержания

Член "Единого нацдвижения" Херхеулидзе: полиция делала селфи с Саакашвили при задержании

© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Georgian Interior Ministry Press Service
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что каждый полицейский, который участвовал в процессе его задержания в Тбилиси, делал совместное селфи, заявила член партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе после встречи с Саакашвили в тюрьме.
"Саакашвили рассказал, что полиция обращалась с ним очень хорошо. Он положительно относится и к административному персоналу, так как никто не грубит. Саакашвили заявил, что каждый, кто вошел к нему в квартиру для задержания, сделал с ним селфи", - заявила Херхеулидзе.
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Член партии Саакашвили заявила, что экс-президент в восторге от выборов
Представитель партии также рассказала, что Саакашвили "много смеялся, узнав про заявление руководства, что оказывается находился в Грузии лишь полтора дня". Ранее Херхеулидзе рассказала журналистам, что Саакашвили в течение четырех дней разъезжал по Грузии. Представители грузинских властей изначально утверждали, что Саакашвили не пересекал государственную границу Грузии. Позже премьер Грузии Ираклий Гарибашвили сообщил, что власти знали о его нахождении в стране в течение полутора дней, но не разглашали с целью безопасности.
Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
Президент Украины Владимир Зеленский на совместной встрече президентов Молдавии, Украины, Румынии и Польши в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиЕдиное национальное движениеИраклий ГарибашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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