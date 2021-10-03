https://ria.ru/20211003/sdelka-1752838389.html

В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке

В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке - РИА Новости, 03.10.2021

В Иране практически завершили подготовку к переговорам по ядерной сделке

Власти Ирана практически завершили формирование команды для переговоров по восстановлению ядерной сделки в Вене, они возобновятся в ближайшее время, заявил... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T02:12

2021-10-03T02:12

2021-10-03T02:12

в мире

франция

мид ирана

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

россия

хоссейн амир абдоллахиан

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МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Власти Ирана практически завершили формирование команды для переговоров по восстановлению ядерной сделки в Вене, они возобновятся в ближайшее время, заявил глава иранского МИД Хоссейн Амир Абдоллахиан.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили СВПД. Сделка предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. В мае 2018 года бывший тогда президентом США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.Сейчас в Вене проходят переговоры по восстановлению СВПД и снятию санкций США с Ирана, 20 июня завершился шестой раунд. По словам постпреда РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, работа по восстановлению сделки завершена почти на 90%, остались политические моменты, связанные с обязательствами США и тем, как Вашингтон будет соблюдать их в будущем. МИД Ирана заявил, что переговоры возобновятся осенью, так как в Иране должно окончательно сформироваться правительство нового президента Ибрахима Раиси, победившего на выборах в июне.

https://ria.ru/20210925/svpd-1751808076.html

франция

россия

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в мире, франция, мид ирана, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), россия, хоссейн амир абдоллахиан