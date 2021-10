https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752850218.html

В Бруклине рассказали о пристрастиях Саакашвили

Задержанный в Грузии в пятницу Михаил Саакашвили давно грезил возвращением в Тбилиси, в том числе и в то время, когда он проживал в США в 2014-2015 годах

НЬЮ-ЙОРК, 3 окт — РИА Новости, Алан Булкаты. Задержанный в Грузии в пятницу Михаил Саакашвили давно грезил возвращением в Тбилиси, в том числе и в то время, когда он проживал в США в 2014-2015 годах – о том, как уже экс-президент Грузии, но еще не губернатор Одесской области жил в Бруклине, как одевался, что ел и как полюбил "Дьявола на Шестой улице" РИА Новости рассказали люди, лично знавшие одного из лидеров "революции роз".Покинуть Грузию Саакашвили пришлось еще в 2013 году. К тому моменту он уже два срока провел на президентском посту и вошел в историю не только как самый молодой лидер в Европе (37 лет на момент вступления в должность) и прогрессивный реформатор, но и как человек, без предупреждения напавший на спящих жителей Цхинвала в августе 2008 года. После прихода к власти Георгия Маргвелашвили главная прокуратура страны обвинила Саакашвили по нескольким уголовным делам, в том числе о растрате около пяти миллионов долларов государственных средств на собственные нужды. Это и послужило причиной его отъезда.В 2014–2015 годах он находился в Штатах, где, среди прочего, занимал должности председателя Совета директоров Нового международного института лидерства и государственного служащего высокого ранга в Университете Тафтса.В это же время он начал активно участвовать в политических процессах Украины, в Евромайдане, который привел к смене власти в этой стране. Саакашвили поддерживал новый курс Украины. Весной 2015 года президент Петр Порошенко предоставил ему украинское гражданство и назначил главой Одесской областной государственной администрации.РИА Новости удалось пообщаться с людьми, которые помнят, каким в обычной обстановке был житель Бруклина Михаил (кто-то зовет его Майклом) Саакашвили, еще только готовившийся стать украинским политиком.В 2014 году он поселился в богемном районе Бруклина Уильямсбург. Как писала газета New York Times, покинув президентское кресло, Саакашвили въехал в квартиру своего дяди в башне на набережной Уильямсбурга на Седьмой стрит. Здесь, как отмечало издание, "образцовый экспортер демократии в бывшие советские республики" находился в "добровольном изгнании" и "замышлял триумфальное возвращение".Отсюда открывается вид на небоскребы Манхэттена на противоположном берегу пролива Ист-Ривер. Прямо напротив жилого комплекса - пристань, куда прибывают паромы, на лужайке у воды постоянно дует ветер. Вероятно, один из соавторов операции "Чистое поле" не раз проезжал здесь на велосипеде. Как писали американские СМИ, он увлекался велопрогулками. На одной из фотографий Саакашвили даже запечатлен с велосипедом рядом с рестораном Fabbrica, что неподалеку. На экс-президенте Грузии ярко-красные шорты и кислотные зеленые кроссовки."Я видел заголовки. Знаю, что он жил в этом доме, но лично его я не знал", - рассказывает РИА Новости один из жильцов башни, пожелавший остаться неназванным."Не могу ничего сказать насчет его ареста", - добавляет мужчина, сидящий на лавочке между жилым комплексом и пристанью.А вот консьерж дома, в котором, вероятно, и жил Саакашвили, говорит РИА Новости, что помнит экс-президента Грузии.Он не желает распространяться о том, в какой конкретно квартире жил Саакашвили, на каком этаже, и проживал ли он один, ссылаясь на запрет говорить о жильцах."Я работал по вечерам — он всегда приходил поздно. Он всегда был сам по себе — один. Не думаю, что он стал бы общаться с кем-то из жильцов дома", — отмечает портье.РИА Новости не удалось встретить у входа кого-то, кто помнил бы Саакашвили. "Как вы сказали? Бывший президент Грузии? Нет, я не слышал о таком. Но тут, в районе, мне кажется, бывают какие-то ребята грузины. Я преподавательница, у меня есть студенты из Грузии", — рассказывает одна из прохожих.Как передавали американские СМИ, Саакашвили был завсегдатаем многих кафе и ресторанов в округе. В частности, газета New York Times отмечала, что участник "революции роз" считал любимым ресторан марокканской кухни Cafe Mogador. Сегодня здесь никто не помнит о бывшем президенте Грузии, по крайней мере, сотрудники заведения не слышали о таком человеке."Тут весь персонал сменился уже с 2015 года. А что с ним? Его посадили в тюрьму? Понятно", — говорит управляющий. Не исключено, что хозяин ресторана мог бы вспомнить о Саакашвили, но с ним связаться не получилось.По данным СМИ, Саакашвили любил проводить вечера в шумной компании на крыше находящейся неподалеку гостиницы Wythe Hotel. Этот район сегодня, как, вероятно, и семь лет назад, пользуется популярностью у молодых людей. Здесь можно встретить как прохожих в строгих костюмах (как те, что сейчас собираются подниматься на свадебную вечеринку на крыше Wythe Hotel), так и в абсолютно неформальной одежде – например, в лосинах и кроп-топах."Берегись!" — зазевавшегося гостя свадьбы чуть не сбивает клерк на моноколесе. От скорости галстук хлещет его по лопаткам.Чтобы попасть на крышу отеля сегодня, известному герою видео с галстуком пришлось бы показывать паспорт о вакцинации. С крыши Wythe Hotel также открывается вид на Ист-Ривер и Манхэттен.В гостинице о Саакашвили тоже ничего не слышали. Судя по реакции людей на расспросы РИА Новости, бывший президент Грузии старался лишний раз не контактировать с обычными жителями Бруклина и ограничивал круг своего общения, проводя встречи в местах, недоступных для обывателей.Он владеет в том числе и рестораном Fabbrica, что находится по соседству с домом, где жил Саакашвили. Как вспоминает ресторатор, впервые в его заведении экс-президент Грузии появился в 2014 году в сопровождении охраны. "В первое время он приходил с охраной, которая заранее проверяла ресторан перед его визитом. Но через несколько месяцев они убрали службу безопасности. Так что он приходил один или в компании знакомых", – вспоминает Баудо.В сопровождении охраны Саакашвили, по воспоминаниям Баудо, был всегда в официальном костюме. "Но спустя несколько месяцев он стал одеваться весьма цветасто, я бы сказал. Он не боялся носить яркую одежду, которую некоторые бы вообще не стали надевать. В этом районе люди обычно так одеваются – в черное, джинсы. А он был пестрый. Иногда люди не могли не заметить его из-за того, как ярко он одевался", – смеется ресторатор.Из особых деталей в гардеробе бывшего президента ему запомнился пиджак из разноцветных лоскутов. "Почти гавайский стиль, который тут на самом деле не очень популярен", — говорит Баудо.По его словам, Саакашвили — большой поклонник еды и ресторанов. "О, да! Он действительно любил еду. Он ел много. Каждый раз, когда у нас было что-то особенное, он хотел это попробовать. Так что я бы сказал определенно, что еда была одной из его страстей", — вспоминает ресторатор. Больше всего, по словам Баудо, Саакашвили любил устрицы и морепродукты.Хозяин ресторана услышал об аресте Саакашвили в Грузии из новостей. "Я не знаю ничего о политике, в которой он участвовал. Я лишь узнал от вас, ребята, что он арестован. И я сожалею об этом. Вот, собственно, и все. Я ничего не знаю о политической ситуации с ним", — говорит он.По его мнению, Саакашвили любил говорить обо всем, кроме политики.По воспоминаниям ресторатора, экс-президент Грузии не хотел особо распространяться о своем желании возвратиться рано или поздно на родину. "Но было ясно, что он хочет вернуться в Грузию. Честно говоря, мы никогда не вели политические дискуссии, потому было бы неверным с моей стороны задавать какие-то подобные вопросы", — делится он.На крыше своего дома Саакашвили часто принимал гостей из Грузии и других стран, вспоминает Баудо. В такие дни его ресторан нередко обслуживал подобные встречи. "Я помню пару высокопоставленных лиц, которые бывали у него. Однажды к нему приезжал знаменитый танцор, кажется, из Грузии — артист балета", — говорит хозяин Fabbrica.Был у Саакашвили в Бруклине и любимый напиток. Как вспоминает Баудо, это коктейль, который называется "Devil in North six" ("Дьявол на Северной шестой" улице, адрес ресторана Fabbrica).Этот коктейль есть в меню и сегодня. Корреспондент РИА Новости просит приготовить напиток. Как объясняет бармен, для одного бокала требуются три ягоды клубники, щепотка перца чили, 2 унции (около 60 грамм) водки, 1 унция (около 30 грамм) сока лайма, 1 унция (около 30 грамм) простого сиропа и пол-унции (около 15 грамм) ликера Grand Marnier."А что с ним сейчас?" — спрашивает бармен, который сам не помнит экс-президента. Услышав в ответ, что Саакашвили в тюрьме в Грузии, молча вскидывает брови.Как вспоминает ресторатор, когда Саакашвили впервые увидел, как бармен готовил этот коктейль, он очень этим заинтересовался."Он (коктейль — Прим. ред.) красный, как дьявол, рога (по краям стакана — Прим. ред.) делаются из клубники. Он (Саакашвили — ред.) спросил меня, мол, что это значит. Я сказал, что коктейль называется "Devil in North six" — это улица, где мы располагаемся и где он жил. Он попробовал. И коктейль стал его любимым напитком", — смеется Баудо.

