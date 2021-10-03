18:43 03.10.2021 (обновлено: 18:46 03.10.2021)
В команде Саакашвили рассказали о его крепкой дружбе с Зеленским
Член партии "Единое национальное движение" Херхеулидзе: Саакашвили был уверен в Зеленском
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Задержанный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили был уверен в позиции украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что будет лично заниматься его возвращением, сказала член партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе после встречи с Саакашвили в тюрьме.
Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением гражданина Украины Михаила Саакашвили. Он добавил, что не знал о решении Саакашвили, который является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, приехать в Грузию.
"Всем известно, что их связывает крепкая дружба. Он был уверен в его (Зеленского - ред.) такой позиции", - заявила Херхеулидзе журналистам, добавив, что Саакашвили ей кое-что поручил, о чем она расскажет позже.
Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
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