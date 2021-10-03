https://ria.ru/20211003/saaakashvili-1752890198.html

В команде Саакашвили рассказали о его крепкой дружбе с Зеленским

В команде Саакашвили рассказали о его крепкой дружбе с Зеленским - РИА Новости, 03.10.2021

В команде Саакашвили рассказали о его крепкой дружбе с Зеленским

Задержанный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили был уверен в позиции украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что будет лично... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T18:43

2021-10-03T18:43

2021-10-03T18:46

в мире

украина

грузия

михаил саакашвили

владимир зеленский

единое национальное движение

национальный совет реформ

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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Задержанный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили был уверен в позиции украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что будет лично заниматься его возвращением, сказала член партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе после встречи с Саакашвили в тюрьме.Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением гражданина Украины Михаила Саакашвили. Он добавил, что не знал о решении Саакашвили, который является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, приехать в Грузию."Всем известно, что их связывает крепкая дружба. Он был уверен в его (Зеленского - ред.) такой позиции", - заявила Херхеулидзе журналистам, добавив, что Саакашвили ей кое-что поручил, о чем она расскажет позже.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752857018.html

https://ria.ru/20211002/mishiko-1752774831.html

украина

грузия

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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, единое национальное движение, национальный совет реформ