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https://ria.ru/20211003/saaakashvili-1752890198.html
В команде Саакашвили рассказали о его крепкой дружбе с Зеленским
В команде Саакашвили рассказали о его крепкой дружбе с Зеленским - РИА Новости, 03.10.2021
В команде Саакашвили рассказали о его крепкой дружбе с Зеленским
Задержанный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили был уверен в позиции украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что будет лично... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T18:43
2021-10-03T18:46
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
владимир зеленский
единое национальное движение
национальный совет реформ
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Задержанный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили был уверен в позиции украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что будет лично заниматься его возвращением, сказала член партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе после встречи с Саакашвили в тюрьме.Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением гражданина Украины Михаила Саакашвили. Он добавил, что не знал о решении Саакашвили, который является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, приехать в Грузию."Всем известно, что их связывает крепкая дружба. Он был уверен в его (Зеленского - ред.) такой позиции", - заявила Херхеулидзе журналистам, добавив, что Саакашвили ей кое-что поручил, о чем она расскажет позже.Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752857018.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, владимир зеленский, единое национальное движение, национальный совет реформ
18:43 03.10.2021 (обновлено: 18:46 03.10.2021)
 
В команде Саакашвили рассказали о его крепкой дружбе с Зеленским

Член партии "Единое национальное движение" Херхеулидзе: Саакашвили был уверен в Зеленском

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Задержанный в Грузии бывший президент Михаил Саакашвили был уверен в позиции украинского президента Владимира Зеленского, который заявил, что будет лично заниматься его возвращением, сказала член партии "Единое национальное движение" Екатерина Херхеулидзе после встречи с Саакашвили в тюрьме.
Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением гражданина Украины Михаила Саакашвили. Он добавил, что не знал о решении Саакашвили, который является главой исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, приехать в Грузию.
Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения по случаю Дня Крещения Киевской Руси - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 11:42
Зеленский не знал о том, что Саакашвили поехал в Грузию
"Всем известно, что их связывает крепкая дружба. Он был уверен в его (Зеленского - ред.) такой позиции", - заявила Херхеулидзе журналистам, добавив, что Саакашвили ей кое-что поручил, о чем она расскажет позже.
Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 11:52
Вместо революции — решетка. Ради чего Саакашвили рискнул свободой
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиВладимир ЗеленскийЕдиное национальное движениеНациональный совет реформ
 
 
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