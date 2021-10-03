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В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта
В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта - РИА Новости, 03.10.2021
В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта
Барнаульский водоканал раньше запланированного срока завершил ремонт на сетях водоснабжения, из-за которого значительная часть города оставалась без горячей и... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:49
2021-10-03T17:49
общество
барнаул
жкх
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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Барнаульский водоканал раньше запланированного срока завершил ремонт на сетях водоснабжения, из-за которого значительная часть города оставалась без горячей и холодной воды, водоснабжение восстановили, сообщают в мэрии."Сотрудники барнаульского водоканала в два раза быстрее намеченного срока завершили плановые работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Подача воды в дома барнаульцев была возобновлена в 20:30 часов 3 октября", - говорится в сообщении.Уточняется, что новая запорно-регулирующая арматура, изготовленная по современным технологиям из износостойких материалов, позволит повысить надежность городской системы водоснабжения и качество услуг водоканала."Мероприятия по замене задвижек начались в 8 утра (4.00 мск - ред) в воскресенье. Ход работ контролировали руководители водоканала, а также межведомственная рабочая группа, которую возглавил глава города Вячеслав Франк", - напоминают в мэрии.Ранее сообщалось, что под отключение попала значительная часть города.
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общество, барнаул, жкх
17:49 03.10.2021
 
В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта

Барнаульский водоканал завершил ремонтные работы на сетях водоснабжения

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСчетчик учета горячей воды
Счетчик учета горячей воды - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Барнаульский водоканал раньше запланированного срока завершил ремонт на сетях водоснабжения, из-за которого значительная часть города оставалась без горячей и холодной воды, водоснабжение восстановили, сообщают в мэрии.
"Сотрудники барнаульского водоканала в два раза быстрее намеченного срока завершили плановые работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Подача воды в дома барнаульцев была возобновлена в 20:30 часов 3 октября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новая запорно-регулирующая арматура, изготовленная по современным технологиям из износостойких материалов, позволит повысить надежность городской системы водоснабжения и качество услуг водоканала.
"Мероприятия по замене задвижек начались в 8 утра (4.00 мск - ред) в воскресенье. Ход работ контролировали руководители водоканала, а также межведомственная рабочая группа, которую возглавил глава города Вячеслав Франк", - напоминают в мэрии.
Ранее сообщалось, что под отключение попала значительная часть города.
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ОбществоБарнаулЖКХ
 
 
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