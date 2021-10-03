https://ria.ru/20211003/remont-1752884929.html

В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта

В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта - РИА Новости, 03.10.2021

В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта

Барнаульский водоканал раньше запланированного срока завершил ремонт на сетях водоснабжения, из-за которого значительная часть города оставалась без горячей и... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T17:49

2021-10-03T17:49

2021-10-03T17:49

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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Барнаульский водоканал раньше запланированного срока завершил ремонт на сетях водоснабжения, из-за которого значительная часть города оставалась без горячей и холодной воды, водоснабжение восстановили, сообщают в мэрии."Сотрудники барнаульского водоканала в два раза быстрее намеченного срока завершили плановые работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Подача воды в дома барнаульцев была возобновлена в 20:30 часов 3 октября", - говорится в сообщении.Уточняется, что новая запорно-регулирующая арматура, изготовленная по современным технологиям из износостойких материалов, позволит повысить надежность городской системы водоснабжения и качество услуг водоканала."Мероприятия по замене задвижек начались в 8 утра (4.00 мск - ред) в воскресенье. Ход работ контролировали руководители водоканала, а также межведомственная рабочая группа, которую возглавил глава города Вячеслав Франк", - напоминают в мэрии.Ранее сообщалось, что под отключение попала значительная часть города.

https://ria.ru/20210924/volgograd-1751659669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, барнаул, жкх