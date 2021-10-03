https://ria.ru/20211003/remont-1752884929.html
В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта
В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта - РИА Новости, 03.10.2021
В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта
Барнаульский водоканал раньше запланированного срока завершил ремонт на сетях водоснабжения, из-за которого значительная часть города оставалась без горячей и... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:49
2021-10-03T17:49
2021-10-03T17:49
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БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Барнаульский водоканал раньше запланированного срока завершил ремонт на сетях водоснабжения, из-за которого значительная часть города оставалась без горячей и холодной воды, водоснабжение восстановили, сообщают в мэрии."Сотрудники барнаульского водоканала в два раза быстрее намеченного срока завершили плановые работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Подача воды в дома барнаульцев была возобновлена в 20:30 часов 3 октября", - говорится в сообщении.Уточняется, что новая запорно-регулирующая арматура, изготовленная по современным технологиям из износостойких материалов, позволит повысить надежность городской системы водоснабжения и качество услуг водоканала."Мероприятия по замене задвижек начались в 8 утра (4.00 мск - ред) в воскресенье. Ход работ контролировали руководители водоканала, а также межведомственная рабочая группа, которую возглавил глава города Вячеслав Франк", - напоминают в мэрии.Ранее сообщалось, что под отключение попала значительная часть города.
https://ria.ru/20210924/volgograd-1751659669.html
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общество, барнаул, жкх
В Барнауле восстановили водоснабжение после ремонта
Барнаульский водоканал завершил ремонтные работы на сетях водоснабжения
БАРНАУЛ, 3 окт - РИА Новости. Барнаульский
водоканал раньше запланированного срока завершил ремонт на сетях водоснабжения, из-за которого значительная часть города оставалась без горячей и холодной воды, водоснабжение восстановили, сообщают в мэрии.
"Сотрудники барнаульского водоканала в два раза быстрее намеченного срока завершили плановые работы по замене двух задвижек диаметром 500 и 800 мм на сетях водоснабжения в районе пересечения Павловского тракта и улицы Новороссийской. Подача воды в дома барнаульцев была возобновлена в 20:30 часов 3 октября", - говорится в сообщении.
Уточняется, что новая запорно-регулирующая арматура, изготовленная по современным технологиям из износостойких материалов, позволит повысить надежность городской системы водоснабжения и качество услуг водоканала.
"Мероприятия по замене задвижек начались в 8 утра (4.00 мск - ред) в воскресенье. Ход работ контролировали руководители водоканала, а также межведомственная рабочая группа, которую возглавил глава города Вячеслав Франк", - напоминают в мэрии.
Ранее сообщалось, что под отключение попала значительная часть города.