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https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752908179.html
В ICIJ не исключили появления новых имен в расследовании по офшорам
В ICIJ не исключили появления новых имен в расследовании по офшорам - РИА Новости, 03.10.2021
В ICIJ не исключили появления новых имен в расследовании по офшорам
Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) не исключает появления новых громких имен в расследовании "Досье Пандоры" в ближайшие дни, месяцы и... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T21:50
2021-10-03T21:58
в мире
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офшоры
сша
вашингтон (город)
джордж сорос
mossack fonseca
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) не исключает появления новых громких имен в расследовании "Досье Пандоры" в ближайшие дни, месяцы и даже годы – в общей сложности журналисты изучают 12 миллионов поступивших в их распоряжение документов, заявил РИА Новости представитель ICIJ."Мы намерены продолжать публиковать документы. Мы намерены делать это в последующие дни, месяцы и, возможно, годы", - сказал представитель консорциума, базирующегося в Вашингтоне.Он объяснил это тем, что в общей сложности изучению подлежат порядка 12 миллионов документов. "Я уверен, что будут и новые истории", - добавил собеседник.При этом представитель ICIJ не исключил, что в расследовании будут фигурировать новые громкие имена, в том числе имена мировых лидеров и высокопоставленных чиновников отдельных стран. "Все зависит от того, что мы обнаружим. У нас ушло два года на то, чтобы обнаружить этих 35 (глав государств) и, вероятно, мы найдем что-то еще", - отметил он.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
https://ria.ru/20211003/ofshory-1752903460.html
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в мире, весь мир, офшоры, сша, вашингтон (город), джордж сорос, mossack fonseca
21:50 03.10.2021 (обновлено: 21:58 03.10.2021)
 
В ICIJ не исключили появления новых имен в расследовании по офшорам

В ICIJ не исключили появления новых имен в расследовании по офшорам в ближайшие дни и годы

© РИА Новости / Илья ПиталевПапка с документами
Папка с документами - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) не исключает появления новых громких имен в расследовании "Досье Пандоры" в ближайшие дни, месяцы и даже годы – в общей сложности журналисты изучают 12 миллионов поступивших в их распоряжение документов, заявил РИА Новости представитель ICIJ.
"Мы намерены продолжать публиковать документы. Мы намерены делать это в последующие дни, месяцы и, возможно, годы", - сказал представитель консорциума, базирующегося в Вашингтоне.
Он объяснил это тем, что в общей сложности изучению подлежат порядка 12 миллионов документов. "Я уверен, что будут и новые истории", - добавил собеседник.
При этом представитель ICIJ не исключил, что в расследовании будут фигурировать новые громкие имена, в том числе имена мировых лидеров и высокопоставленных чиновников отдельных стран. "Все зависит от того, что мы обнаружим. У нас ушло два года на то, чтобы обнаружить этих 35 (глав государств) и, вероятно, мы найдем что-то еще", - отметил он.
Офшор - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 21:03
Журналисты-расследователи рассказали о тайных накоплениях президента Кении
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран. В расследовании консорциума журналистов США названы крупнейшим налоговым убежищем.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 21:46
Журналисты-расследователи рассказали об офшорах Зеленского и его партнеров
 
В миреВесь мирофшорыСШАВашингтон (город)Джордж СоросMossack Fonseca
 
 
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