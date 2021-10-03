20:36 03.10.2021 (обновлено: 20:55 03.10.2021)
Журналисты-расследователи назвали США крупнейшим налоговым убежищем
Guardian: США в расследовании журналистов названы крупнейшим налоговым убежищем
© AP Photo / Mark LennihanСтатуя Свободы в Нью-Йорке, США
© AP Photo / Mark Lennihan
ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. США в расследовании консорциума журналистов названы крупнейшим налоговым убежищем, сообщает Guardian.
"США, как это следует из утечки, являются крупнейшим налоговым убежищем", - говорится в сообщении издания.
Отмечается, что подобная информация ставит в неловкое положение президента США Джо Байдена, пообещавшего возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы.
"Документы предполагают, что штат Южная Дакота, в частности, скрывает миллиарды долларов богатства, связанного с людьми, ранее обвиненными в серьезных финансовых преступлениях", - говорится в сообщении.
"Досье Пандоры" сообщает о десятках миллионов долларов, перемещенных из европейских и карибских офшоров в Южную Дакоту. В сообщении консорциума говорится, что Южная Дакота, Невада и более десятка других штатов превратились в лидеров в сфере предоставления финансовой тайны, в то время как политические и правоохранительные усилия крупных держав сосредоточены на традиционных оффшорах - Багамы, Кайманы и других, сообщают исследователи.
"США больше заинтересованы в том, чтобы заставить другие страны делиться информацией об американских банковских оффшорах, чем в обмене информацией о деньгах, движущихся через банковские счета, компании и трасты США", - указывают журналисты.
"Год за годом в Южной Дакоте законодатели одобряют проекты инсайдеров трастовой индустрии, обеспечивающие все больше защиты и других преимуществ для клиентов трастов в США и за рубежом", - говорится в сообщении консорциума. По данным журналистов, активы клиентов в трастах Южной Дакоты увеличились более чем в четыре раза за последнее десятилетие, до 360 миллиардов долларов.
Консорциум приводит несколько имен тех, кто был обвинен в финансовых нарушениях, но имеет трасты в США.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран.
Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.
В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.