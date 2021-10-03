https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752900125.html

Журналисты-расследователи назвали США крупнейшим налоговым убежищем

Журналисты-расследователи назвали США крупнейшим налоговым убежищем - РИА Новости, 03.10.2021

Журналисты-расследователи назвали США крупнейшим налоговым убежищем

США в расследовании консорциума журналистов названы крупнейшим налоговым убежищем, сообщает Guardian. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T20:36

2021-10-03T20:36

2021-10-03T20:55

в мире

сша

южная дакота

джо байден

джордж сорос

mossack fonseca

технологии

багамы

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ВАШИНГТОН, 3 окт - РИА Новости. США в расследовании консорциума журналистов названы крупнейшим налоговым убежищем, сообщает Guardian."США, как это следует из утечки, являются крупнейшим налоговым убежищем", - говорится в сообщении издания.Отмечается, что подобная информация ставит в неловкое положение президента США Джо Байдена, пообещавшего возглавить международные усилия по обеспечению прозрачности мировой финансовой системы."Документы предполагают, что штат Южная Дакота, в частности, скрывает миллиарды долларов богатства, связанного с людьми, ранее обвиненными в серьезных финансовых преступлениях", - говорится в сообщении."Досье Пандоры" сообщает о десятках миллионов долларов, перемещенных из европейских и карибских офшоров в Южную Дакоту. В сообщении консорциума говорится, что Южная Дакота, Невада и более десятка других штатов превратились в лидеров в сфере предоставления финансовой тайны, в то время как политические и правоохранительные усилия крупных держав сосредоточены на традиционных оффшорах - Багамы, Кайманы и других, сообщают исследователи."США больше заинтересованы в том, чтобы заставить другие страны делиться информацией об американских банковских оффшорах, чем в обмене информацией о деньгах, движущихся через банковские счета, компании и трасты США", - указывают журналисты."Год за годом в Южной Дакоте законодатели одобряют проекты инсайдеров трастовой индустрии, обеспечивающие все больше защиты и других преимуществ для клиентов трастов в США и за рубежом", - говорится в сообщении консорциума. По данным журналистов, активы клиентов в трастах Южной Дакоты увеличились более чем в четыре раза за последнее десятилетие, до 360 миллиардов долларов.Консорциум приводит несколько имен тех, кто был обвинен в финансовых нарушениях, но имеет трасты в США.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, опубликовал "досье Пандоры" о якобы причастности ряда мировых лидеров к офшорным схемам. В нем фигурируют более 35 действующих и бывших политиков, а также 400 чиновников из порядка 100 стран.Консорциум ранее назвал это расследование своим самым масштабным разоблачением финансовых тайн. Он отметил, что в досье фигурируют репортажи более 600 журналистов из 117 стран и данные из более чем 11,9 миллиона файлов, полученные в результате утечки.В 2016 году по итогам его расследования были обнародованы "Панамские документы". Они были опубликованы в немецкой Sueddeutsche Zeitung, в них ссылались на якобы документы панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, которые, как утверждала газета, свидетельствуют о причастности ряда мировых лидеров и их приближенных к офшорным схемам. Аутентичность "панамских бумаг" официально не подтверждена, а сама Mossack Fonseca заявила, что отказывается заверить их подлинность, и назвала действия журналистов преступлением.

https://ria.ru/20211003/rassledovanie-1752894887.html

https://ria.ru/20211003/ofshory-1752902355.html

https://ria.ru/20211003/zelenskiy-1752898987.html

сша

южная дакота

багамы

невада

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, южная дакота, джо байден, джордж сорос, mossack fonseca, технологии, багамы, невада