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Москвичам пообещали старое бабье лето
Москвичам пообещали старое бабье лето - РИА Новости, 03.10.2021
Москвичам пообещали старое бабье лето
"Старое бабье лето" с настоящей золотой осенью ожидается в Москве и всей Центральной России на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T14:53
2021-10-03T15:17
общество
осень
москва
погода
евгений тишковец
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Старое бабье лето" с настоящей золотой осенью ожидается в Москве и всей Центральной России на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклона скандинавского происхождения, который будет "высушиваться" и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующем климатической норме начала октября. Так, например, в Центральной России и, в частности, в Москве в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух сумеет прогреться до плюс 7 - 12", - рассказал Тишковец.Он отметил, что ветер ожидается слабый, "переменных направлений". "В ночные и утренние часы вероятен очаговый туман. Это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом, с характерной настоящей золотой осенью", - заявил синоптик.По его словам, во второй декаде месяца начнет постепенно активизироваться циклоническая деятельность, из-за этого повысится облачность и вероятность осадков, а температура станет стремительно понижаться. "При этом ближе к 20-м числам октября местами вперемешку с дождем может примешиваться и первый мокрый снег", - добавил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".
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общество, осень, москва, погода, евгений тишковец, россия
14:53 03.10.2021 (обновлено: 15:17 03.10.2021)
 
Москвичам пообещали старое бабье лето

Синоптик "Фобоса" Тишковец: старое бабье лето ожидается в Москве на следующей недели

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве
Спасская башня Московского Кремля и Храм Василия Блаженного в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Старое бабье лето" с настоящей золотой осенью ожидается в Москве и всей Центральной России на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклона скандинавского происхождения, который будет "высушиваться" и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующем климатической норме начала октября. Так, например, в Центральной России и, в частности, в Москве в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух сумеет прогреться до плюс 7 - 12", - рассказал Тишковец.
Он отметил, что ветер ожидается слабый, "переменных направлений". "В ночные и утренние часы вероятен очаговый туман. Это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом, с характерной настоящей золотой осенью", - заявил синоптик.
По его словам, во второй декаде месяца начнет постепенно активизироваться циклоническая деятельность, из-за этого повысится облачность и вероятность осадков, а температура станет стремительно понижаться. "При этом ближе к 20-м числам октября местами вперемешку с дождем может примешиваться и первый мокрый снег", - добавил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".
Красная площадь - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
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