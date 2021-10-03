https://ria.ru/20211003/poteplenie-1752869289.html

Москвичам пообещали старое бабье лето

Москвичам пообещали старое бабье лето - РИА Новости, 03.10.2021

Москвичам пообещали старое бабье лето

"Старое бабье лето" с настоящей золотой осенью ожидается в Москве и всей Центральной России на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T14:53

2021-10-03T14:53

2021-10-03T15:17

общество

осень

москва

погода

евгений тишковец

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. "Старое бабье лето" с настоящей золотой осенью ожидается в Москве и всей Центральной России на следующей неделе, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Предстоящая неделя в средней полосе России ознаменуется господством антициклона скандинавского происхождения, который будет "высушиваться" и обеспечивать жителей региона преимущественно солнечной и сухой погодой при температурном фоне, соответствующем климатической норме начала октября. Так, например, в Центральной России и, в частности, в Москве в ночные часы столбики термометров будут стремиться к нулевой отметке с наибольшей вероятностью легких заморозков в среду, четверг и пятницу, тогда как в разгар дня воздух сумеет прогреться до плюс 7 - 12", - рассказал Тишковец.Он отметил, что ветер ожидается слабый, "переменных направлений". "В ночные и утренние часы вероятен очаговый туман. Это будет полноценный сезон, именуемый старым бабьим летом, с характерной настоящей золотой осенью", - заявил синоптик.По его словам, во второй декаде месяца начнет постепенно активизироваться циклоническая деятельность, из-за этого повысится облачность и вероятность осадков, а температура станет стремительно понижаться. "При этом ближе к 20-м числам октября местами вперемешку с дождем может примешиваться и первый мокрый снег", - добавил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос".

https://ria.ru/20211003/pogoda-1752848423.html

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общество, осень, москва, погода, евгений тишковец, россия