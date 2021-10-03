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Наблюдатели ОБСЕ оценили прошедшие в Грузии выборы
Наблюдатели ОБСЕ оценили прошедшие в Грузии выборы - РИА Новости, 03.10.2021
Наблюдатели ОБСЕ оценили прошедшие в Грузии выборы
Местные выборы в Грузии, состоявшиеся на фоне политического кризиса и поляризации в обществе, прошли спокойно и организованно, но с отдельными инцидентами,... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T14:54
2021-10-03T14:54
в мире
грузия
михаил саакашвили
бюро по демократическим институтам и правам человека
мвд грузии
единое национальное движение
обсе
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Местные выборы в Грузии, состоявшиеся на фоне политического кризиса и поляризации в обществе, прошли спокойно и организованно, но с отдельными инцидентами, заявил глава наблюдательской миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонсон.По данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 99,92% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" – 30,7%."Выборы были хорошо управляемыми, но они прошли на фоне политического кризиса и явной поляризации. Кандидаты смогли участвовать в конкурентной среде, но на фоне обвинений и угроз", - заявил Йонсон на брифинге в воскресенье.По его словам, "выборы были прозрачными, прошли в мирной, спокойной обстановке, но отмечались отдельные факты насилия на участках".Как ранее сообщили в МВД Грузии, выборы "в целом прошли мирно", ведомство ведет расследование лишь по 16 уголовным делам, которые были возбуждены в день голосования.
https://ria.ru/20211003/tbilisi-1752863787.html
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в мире, грузия, михаил саакашвили, бюро по демократическим институтам и правам человека, мвд грузии, единое национальное движение, обсе
14:54 03.10.2021
 
Наблюдатели ОБСЕ оценили прошедшие в Грузии выборы

Наблюдатели ОБСЕ оценили прошедшие в Грузии выборы как спокойные, с отдельными инцидентами

© Sputnik / Стрингер / Перейти в фотобанкИзбиратели принимают участие в парламентских выборах в Грузии
Избиратели принимают участие в парламентских выборах в Грузии - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© Sputnik / Стрингер
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Местные выборы в Грузии, состоявшиеся на фоне политического кризиса и поляризации в обществе, прошли спокойно и организованно, но с отдельными инцидентами, заявил глава наблюдательской миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонсон.
По данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 99,92% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" – 30,7%.
Мэр Тбилиси, генсек партии Грузинская мечта Каха Каладзе - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 13:29
Кандидат в мэры Тбилиси Каладзе надеялся победить в первом туре
"Выборы были хорошо управляемыми, но они прошли на фоне политического кризиса и явной поляризации. Кандидаты смогли участвовать в конкурентной среде, но на фоне обвинений и угроз", - заявил Йонсон на брифинге в воскресенье.
По его словам, "выборы были прозрачными, прошли в мирной, спокойной обстановке, но отмечались отдельные факты насилия на участках".
Как ранее сообщили в МВД Грузии, выборы "в целом прошли мирно", ведомство ведет расследование лишь по 16 уголовным делам, которые были возбуждены в день голосования.

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Подсчет голосов на муниципальных выборах в Тбилиси, Грузия - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 07:38
В пяти городах Грузии пройдет второй тур выборов мэров
 
В миреГрузияМихаил СаакашвилиБюро по демократическим институтам и правам человекаМВД ГрузииЕдиное национальное движениеОБСЕ
 
 
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