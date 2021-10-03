https://ria.ru/20211003/nablyudateli-1752868854.html

Наблюдатели ОБСЕ оценили прошедшие в Грузии выборы

Наблюдатели ОБСЕ оценили прошедшие в Грузии выборы - РИА Новости, 03.10.2021

Наблюдатели ОБСЕ оценили прошедшие в Грузии выборы

Местные выборы в Грузии, состоявшиеся на фоне политического кризиса и поляризации в обществе, прошли спокойно и организованно, но с отдельными инцидентами,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T14:54

2021-10-03T14:54

2021-10-03T14:54

в мире

грузия

михаил саакашвили

бюро по демократическим институтам и правам человека

мвд грузии

единое национальное движение

обсе

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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Местные выборы в Грузии, состоявшиеся на фоне политического кризиса и поляризации в обществе, прошли спокойно и организованно, но с отдельными инцидентами, заявил глава наблюдательской миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Альберт Йонсон.По данным ЦИК Грузии по итогам подсчета 99,92% голосов, правящая партия "Грузинская мечта" набирает 46,5% голосов на выборах в органы местного самоуправления, у партии экс-президента Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" – 30,7%."Выборы были хорошо управляемыми, но они прошли на фоне политического кризиса и явной поляризации. Кандидаты смогли участвовать в конкурентной среде, но на фоне обвинений и угроз", - заявил Йонсон на брифинге в воскресенье.По его словам, "выборы были прозрачными, прошли в мирной, спокойной обстановке, но отмечались отдельные факты насилия на участках".Как ранее сообщили в МВД Грузии, выборы "в целом прошли мирно", ведомство ведет расследование лишь по 16 уголовным делам, которые были возбуждены в день голосования.

https://ria.ru/20211003/tbilisi-1752863787.html

https://ria.ru/20211003/mer-1752842570.html

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в мире, грузия, михаил саакашвили, бюро по демократическим институтам и правам человека, мвд грузии, единое национальное движение, обсе