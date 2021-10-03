https://ria.ru/20211003/mutatsii-1752835268.html
Стало известно, на что направлены мутации COVID-19
Ученые выяснили, на что направлены мутации COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2021
Стало известно, на что направлены мутации COVID-19
Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на исследование... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T00:51
2021-10-03T00:51
2021-10-03T04:29
распространение коронавируса
сша
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США.Ученые сравнили альфа- и дельта-варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем.Специалисты полагают, что он распространяется через крупные капли, которые быстро опускаются на пол. Мелкие, по мнению экспертов, перемещаются на большие расстояния и оседают прямо в легких, где SARS-CoV-2 наиболее опасен.Необычные патологииАмериканские биологи ранее выяснили причину широкого спектра симптомов, которые могут сохраняться в течение длительного времени после формального выздоровления от COVID-19. По мнению авторов, причина кроется в нарушении вирусом нормальной функции рецептора ACE2, который участвует во многих белковых связях, необходимых для нормальной работы организма. Результаты опубликованы в журнале PeerJ — Life& Environment.Метод корреляции скорости эволюции позволил авторам выявить ряд потенциальных белков-партнеров для ACE2, которые ранее не были идентифицированы как взаимодействующие с ACE2, но которые могут иметь прямое отношение к осложнениям, с которыми сталкиваются люди, инфицированные коронавирусом — чрезмерное свертывание крови, а также сверхактивную воспалительную реакцию, известную как цитокиновый шторм.Исследователи обнаружили связь между ACE2 и ключевыми белками, участвующими в пути коагуляции. По мнению авторов, эта связь может лежать в основе нарушения свертываемости крови по всему телу, одного из отличительных признаков тяжелой формы COVID-19. Некоторые белки, участвующие в передаче сигналов цитокинов, по-видимому, также эволюционируют вместе с ACE2.Причина заболевания почекБразильские ученые из Федерального университета Сан-Паулу, в свою очередь, выяснили, что возникающая при коронавирусной инфекции потеря ACE2, белка, используемого SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека, приводит к дисбалансу в системах, регулирующих основные метаболические функции, нарушает фильтрацию крови и вызывает повреждения почек, которые могут стать необратимыми.Результаты исследования показывают, что взаимодействие SARS-CoV-2 с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) не только позволяет вирусу инфицировать и размножаться в клетках человека, но и вызывает значительные сбои в двух белковых системах организма, участвующих в контроле артериального давления, воспаления и других процессах, — ренин-ангиотензиновой и кинин-калликреиновой.Чем вызвана тяжесть COVID-19Ранее американские ученые, сравнив микробиоту носа и верхней части глотки у здоровых людей, и больных COVID-19, как бессимптомных, так и симптоматических, пришли к выводу, что состав микробиоты можно использовать как биомаркер для прогноза тяжести заболевания и своевременной разработки стратегии лечения. Результаты исследования опубликованы в журнале Diagnostics.Наибольшие изменения микробиоты наблюдали у пациентов с явными симптомами COVID-19. В половине таких случаев из-за малого количества биоматериала авторы даже не смогли получить полную последовательность и определить состава бактерий.Ученые отмечают, что разнообразие бактерий в микробиоте естественным образом уменьшается с возрастом, а также на него негативно влияют вредные привычки, такие как курение и неправильное питание.
https://radiosputnik.ria.ru/20211001/kovid-1752683444.html
https://ria.ru/20211001/volna-1752629479.html
https://ria.ru/20211001/koronavirus-1752610595.html
https://ria.ru/20210927/kanal-1752039458.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, коронавирус covid-19
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости.
Коронавирус мутирует для более эффективного и быстрого распространения по воздуху. Об этом пишет газета The New York Times
со ссылкой на исследование Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США
.
Ученые сравнили альфа- и дельта-варианты с предыдущими штаммами SARS-CoV-2 и пришли к выводу, что вирус эволюционирует и приспосабливается для лучшей передачи воздушно-капельным путем.
Специалисты полагают, что он распространяется через крупные капли, которые быстро опускаются на пол. Мелкие, по мнению экспертов, перемещаются на большие расстояния и оседают прямо в легких, где SARS-CoV-2 наиболее опасен.
Необычные патологии
Американские биологи ранее выяснили причину широкого спектра симптомов, которые могут сохраняться в течение длительного времени после формального выздоровления от COVID-19. По мнению авторов, причина кроется в нарушении вирусом нормальной функции рецептора ACE2, который участвует во многих белковых связях, необходимых для нормальной работы организма. Результаты опубликованы
в журнале PeerJ — Life& Environment.
Метод корреляции скорости эволюции позволил авторам выявить ряд потенциальных белков-партнеров для ACE2, которые ранее не были идентифицированы как взаимодействующие с ACE2, но которые могут иметь прямое отношение к осложнениям, с которыми сталкиваются люди, инфицированные коронавирусом — чрезмерное свертывание крови, а также сверхактивную воспалительную реакцию, известную как цитокиновый шторм.
Исследователи обнаружили связь между ACE2 и ключевыми белками, участвующими в пути коагуляции. По мнению авторов, эта связь может лежать в основе нарушения свертываемости крови по всему телу, одного из отличительных признаков тяжелой формы COVID-19. Некоторые белки, участвующие в передаче сигналов цитокинов, по-видимому, также эволюционируют вместе с ACE2.
Причина заболевания почек
Бразильские ученые из Федерального университета Сан-Паулу
, в свою очередь, выяснили, что возникающая при коронавирусной инфекции потеря ACE2, белка, используемого SARS-CoV-2 для проникновения в клетки человека, приводит к дисбалансу в системах, регулирующих основные метаболические функции, нарушает фильтрацию крови и вызывает повреждения почек, которые могут стать необратимыми.
Результаты исследования показывают, что взаимодействие SARS-CoV-2 с ангиотензинпревращающим ферментом 2 (ACE2) не только позволяет вирусу инфицировать и размножаться в клетках человека, но и вызывает значительные сбои в двух белковых системах организма, участвующих в контроле артериального давления, воспаления и других процессах, — ренин-ангиотензиновой и кинин-калликреиновой.
Чем вызвана тяжесть COVID-19
Ранее американские ученые, сравнив микробиоту носа и верхней части глотки у здоровых людей, и больных COVID-19, как бессимптомных, так и симптоматических, пришли к выводу, что состав микробиоты можно использовать как биомаркер для прогноза тяжести заболевания и своевременной разработки стратегии лечения. Результаты исследования опубликованы
в журнале Diagnostics.
Наибольшие изменения микробиоты наблюдали у пациентов с явными симптомами COVID-19. В половине таких случаев из-за малого количества биоматериала авторы даже не смогли получить полную последовательность и определить состава бактерий.
Ученые отмечают, что разнообразие бактерий в микробиоте естественным образом уменьшается с возрастом, а также на него негативно влияют вредные привычки, такие как курение и неправильное питание.