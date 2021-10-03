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Россия будет работать с любым правительством Болгарии, заявила посол
Россия будет работать с любым правительством Болгарии, заявила посол - РИА Новости, 03.10.2021
Россия будет работать с любым правительством Болгарии, заявила посол
Россия будет работать с любым правительством Болгарии по итогам парламентских выборов, будет стараться это делать в очень прагматичном ключе, заявила РИА... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:07
2021-10-03T10:07
2021-10-03T10:07
политика
болгария
элеонора митрофанова
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия будет работать с любым правительством Болгарии по итогам парламентских выборов, будет стараться это делать в очень прагматичном ключе, заявила РИА Новости посол РФ в стране Элеонора Митрофанова.Досрочные выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии пройдут одновременно с президентскими 14 ноября. Ранее президент Болгарии Румен Радев объявил состав нового временного (служебного) правительства."Мы, конечно, будем работать с любым правительством. Какие-то ожидания от правительства? Сейчас это сказать невозможно. Но можно сказать о том, что мы, конечно, будем искать компромиссы, мы будем стараться работать в очень таком прагматичном ключе, потому что есть немало областей, где это сотрудничество было бы весьма полезно и взаимно выгодно", - сказала она.
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политика, болгария, элеонора митрофанова, россия
Россия будет работать с любым правительством Болгарии, заявила посол
Посол России в Болгарии Митрофанова: Москва будет работать с любым правительством страны