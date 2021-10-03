https://ria.ru/20211003/mitrofanova-1752849497.html

Россия будет работать с любым правительством Болгарии, заявила посол

Россия будет работать с любым правительством Болгарии, заявила посол - РИА Новости, 03.10.2021

Россия будет работать с любым правительством Болгарии, заявила посол

Россия будет работать с любым правительством Болгарии по итогам парламентских выборов, будет стараться это делать в очень прагматичном ключе, заявила РИА... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T10:07

2021-10-03T10:07

2021-10-03T10:07

политика

болгария

элеонора митрофанова

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Россия будет работать с любым правительством Болгарии по итогам парламентских выборов, будет стараться это делать в очень прагматичном ключе, заявила РИА Новости посол РФ в стране Элеонора Митрофанова.Досрочные выборы в Народное собрание (парламент) Болгарии пройдут одновременно с президентскими 14 ноября. Ранее президент Болгарии Румен Радев объявил состав нового временного (служебного) правительства."Мы, конечно, будем работать с любым правительством. Какие-то ожидания от правительства? Сейчас это сказать невозможно. Но можно сказать о том, что мы, конечно, будем искать компромиссы, мы будем стараться работать в очень таком прагматичном ключе, потому что есть немало областей, где это сотрудничество было бы весьма полезно и взаимно выгодно", - сказала она.

https://ria.ru/20210928/truboprovod-1752123321.html

болгария

россия

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политика, болгария, элеонора митрофанова, россия