https://ria.ru/20211003/metropoliten-1752878632.html

Полиция сняла "зацепера" с крыши вагона в московском метро

Полиция сняла "зацепера" с крыши вагона в московском метро - РИА Новости, 03.10.2021

Полиция сняла "зацепера" с крыши вагона в московском метро

Человека обнаружили на крыше вагона на станции "Смоленская" синей ветки метро Москвы, нарушитель задержан, поезда идут по графику, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T16:36

2021-10-03T16:36

2021-10-03T18:12

происшествия

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Человека обнаружили на крыше вагона на станции "Смоленская" синей ветки метро Москвы, нарушитель задержан, поезда идут по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. В департаменте транспорта отметили, что нарушитель получил серьезную травму и был без сознания.В метрополитене отметили, что во время остановки поезда несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. "Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования мосметро. Нахождение вне пассажирского салона во время движения поезда смертельно опасно", - добавили в пресс-службе.По данным столичного депртанса, человек на крыше поезда был без сознания и получил серьезную травму позвоночника, предположительно, от удара об элемент станции или тоннеля во время движения. Согласно информации властей, его увезли в НИИ Склифосовского.

https://ria.ru/20150102/1041174144.html

москва

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2021

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происшествия, москва, московский метрополитен