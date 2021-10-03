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Полиция сняла "зацепера" с крыши вагона в московском метро
Полиция сняла "зацепера" с крыши вагона в московском метро - РИА Новости, 03.10.2021
Полиция сняла "зацепера" с крыши вагона в московском метро
Человека обнаружили на крыше вагона на станции "Смоленская" синей ветки метро Москвы, нарушитель задержан, поезда идут по графику, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T16:36
2021-10-03T18:12
происшествия
москва
московский метрополитен
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Человека обнаружили на крыше вагона на станции "Смоленская" синей ветки метро Москвы, нарушитель задержан, поезда идут по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. В департаменте транспорта отметили, что нарушитель получил серьезную травму и был без сознания.В метрополитене отметили, что во время остановки поезда несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. "Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования мосметро. Нахождение вне пассажирского салона во время движения поезда смертельно опасно", - добавили в пресс-службе.По данным столичного депртанса, человек на крыше поезда был без сознания и получил серьезную травму позвоночника, предположительно, от удара об элемент станции или тоннеля во время движения. Согласно информации властей, его увезли в НИИ Склифосовского.
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происшествия, москва, московский метрополитен
16:36 03.10.2021 (обновлено: 18:12 03.10.2021)
 
Полиция сняла "зацепера" с крыши вагона в московском метро

Полиция сняла "зацепера" с крыши вагона на станции метро "Смоленская" синей ветки

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудница Новосибирского метрополитена в защитной маске
Сотрудница Новосибирского метрополитена в защитной маске - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Человека обнаружили на крыше вагона на станции "Смоленская" синей ветки метро Москвы, нарушитель задержан, поезда идут по графику, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной подземки. В департаменте транспорта отметили, что нарушитель получил серьезную травму и был без сознания.
"Движение поездов на Арбатско-Покровской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее на станции "Смоленская" высаживали пассажиров из одного поезда, следующего в сторону станции "Арбатская", из-за постороннего человека на крыше вагона. Нарушителя сняли с крыши и задержали сотрудники полиции", - рассказали в пресс-службе.
В метрополитене отметили, что во время остановки поезда несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала. "Будьте внимательны, соблюдайте правила пользования мосметро. Нахождение вне пассажирского салона во время движения поезда смертельно опасно", - добавили в пресс-службе.
По данным столичного депртанса, человек на крыше поезда был без сознания и получил серьезную травму позвоночника, предположительно, от удара об элемент станции или тоннеля во время движения. Согласно информации властей, его увезли в НИИ Склифосовского.
Работа дежурной части - РИА Новости, 1920, 02.01.2015
2 января 2015, 09:44
В Москве погиб "зацепер", катавшийся между вагонами метроИсточник в правоохранительных органах сообщил, что утром 1 января мужчина 1990 г.р, находясь на межвагонной сцепке, проехал от станции метро "Парк культуры" до станции метро "Киевская", не удержался, упал и от полученных травм скончался на месте.
 
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