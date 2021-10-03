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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211003/meladze-1752737017.html
"Красиво", в сторону! Валерий Меладзе представил новую песню "Полюбил"
"Красиво", в сторону! Валерий Меладзе представил новую песню "Полюбил" - РИА Новости, 03.10.2021
"Красиво", в сторону! Валерий Меладзе представил новую песню "Полюбил"
Певец Валерий Меладзе презентовал в Сети новую песню под названием "Полюбил". Музыку и слова композиции написал брат артиста — Константин Меладзе. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T00:54
2021-10-03T00:55
культура
валерий меладзе
новости культуры
музыка
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе презентовал в Сети новую песню под названием "Полюбил". Музыку и слова композиции написал брат артиста — Константин Меладзе.Как и во многих других своих композициях, в "Полюбил" Валерий Меладзе поет о чувствах к загадочной женщине. На этот раз она с синими глазами, и увы, у лирического героя ничего с ней не сложилось. Но это не значит, что поклонники не смогут подпевать: "Полюбиииииил". В комментариях слушатели, кстати, уже написали, что эта песня стала у них одной из самых любимых. Поэтому хитам "Красиво", "Я не могу без тебя", "Текила-любовь", возможно, даже придется подвинутся.
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валерий меладзе, новости культуры, музыка
00:54 03.10.2021 (обновлено: 00:55 03.10.2021)
 
"Красиво", в сторону! Валерий Меладзе представил новую песню "Полюбил"

Певец Валерий Меладзе представил в Сети новую песню "Полюбил"

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПевец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей "Новая волна - 2017" в Сочи
Певец Валерий Меладзе выступает на торжественной церемонии закрытия международного конкурса молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе презентовал в Сети новую песню под названием "Полюбил". Музыку и слова композиции написал брат артиста — Константин Меладзе.
"Песня "Полюбил" уже доступна на всех цифровых площадках!" — кратко написал Меладзе в Instagram.
Как и во многих других своих композициях, в "Полюбил" Валерий Меладзе поет о чувствах к загадочной женщине. На этот раз она с синими глазами, и увы, у лирического героя ничего с ней не сложилось. Но это не значит, что поклонники не смогут подпевать: "Полюбиииииил".
В комментариях слушатели, кстати, уже написали, что эта песня стала у них одной из самых любимых. Поэтому хитам "Красиво", "Я не могу без тебя", "Текила-любовь", возможно, даже придется подвинутся.
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