https://ria.ru/20211003/meladze-1752737017.html

"Красиво", в сторону! Валерий Меладзе представил новую песню "Полюбил"

"Красиво", в сторону! Валерий Меладзе представил новую песню "Полюбил" - РИА Новости, 03.10.2021

"Красиво", в сторону! Валерий Меладзе представил новую песню "Полюбил"

Певец Валерий Меладзе презентовал в Сети новую песню под названием "Полюбил". Музыку и слова композиции написал брат артиста — Константин Меладзе. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T00:54

2021-10-03T00:54

2021-10-03T00:55

культура

валерий меладзе

новости культуры

музыка

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Певец Валерий Меладзе презентовал в Сети новую песню под названием "Полюбил". Музыку и слова композиции написал брат артиста — Константин Меладзе.Как и во многих других своих композициях, в "Полюбил" Валерий Меладзе поет о чувствах к загадочной женщине. На этот раз она с синими глазами, и увы, у лирического героя ничего с ней не сложилось. Но это не значит, что поклонники не смогут подпевать: "Полюбиииииил". В комментариях слушатели, кстати, уже написали, что эта песня стала у них одной из самых любимых. Поэтому хитам "Красиво", "Я не могу без тебя", "Текила-любовь", возможно, даже придется подвинутся.

https://radiosputnik.ria.ru/20210918/znamenitosti-1750695726.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валерий меладзе, новости культуры, музыка