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В Махачкале утонула женщина
В Махачкале утонула женщина - РИА Новости, 03.10.2021
В Махачкале утонула женщина
В канале имени Октябрьской революции в Махачкале утонула женщина, сообщила пресс-служба МЧС Дагестана в воскресенье. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T11:40
2021-10-03T11:40
происшествия
махачкала
энгельс
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАХАЧКАЛА, 3 окт — РИА Новости. В канале имени Октябрьской революции в Махачкале утонула женщина, сообщила пресс-служба МЧС Дагестана в воскресенье."Утром 3 октября поступило сообщение о том, что на (улице - ред.) Энгельса, 37 (старое название улицы, нынешнее - улица Абдулхакима Исмаилова - ред.) в городе Махачкале в канале имени Октябрьской Революции утонул человек. Спасатели Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы выехали на место и извлекли из КОРа (канала - ред.) утонувшую женщину", – говорится в сообщении.Тело передали сотрудникам правоохранительных органов, уточнили в ведомстве.
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происшествия, махачкала, энгельс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
11:40 03.10.2021
 
В Махачкале утонула женщина

В канале имени Октябрьской революции в Махачкале утонула женщина

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкВиды Махачкалы
Виды Махачкалы - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Мария Ващук
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МАХАЧКАЛА, 3 окт — РИА Новости. В канале имени Октябрьской революции в Махачкале утонула женщина, сообщила пресс-служба МЧС Дагестана в воскресенье.
"Утром 3 октября поступило сообщение о том, что на (улице - ред.) Энгельса, 37 (старое название улицы, нынешнее - улица Абдулхакима Исмаилова - ред.) в городе Махачкале в канале имени Октябрьской Революции утонул человек. Спасатели Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы выехали на место и извлекли из КОРа (канала - ред.) утонувшую женщину", – говорится в сообщении.
Тело передали сотрудникам правоохранительных органов, уточнили в ведомстве.
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ПроисшествияМахачкалаЭнгельсМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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