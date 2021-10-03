https://ria.ru/20211003/makhachkala-1752856692.html

В Махачкале утонула женщина

В Махачкале утонула женщина - РИА Новости, 03.10.2021

В Махачкале утонула женщина

В канале имени Октябрьской революции в Махачкале утонула женщина, сообщила пресс-служба МЧС Дагестана в воскресенье. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T11:40

2021-10-03T11:40

2021-10-03T11:40

происшествия

махачкала

энгельс

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАХАЧКАЛА, 3 окт — РИА Новости. В канале имени Октябрьской революции в Махачкале утонула женщина, сообщила пресс-служба МЧС Дагестана в воскресенье."Утром 3 октября поступило сообщение о том, что на (улице - ред.) Энгельса, 37 (старое название улицы, нынешнее - улица Абдулхакима Исмаилова - ред.) в городе Махачкале в канале имени Октябрьской Революции утонул человек. Спасатели Махачкалинской базовой поисково-спасательной службы выехали на место и извлекли из КОРа (канала - ред.) утонувшую женщину", – говорится в сообщении.Тело передали сотрудникам правоохранительных органов, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20210903/turist-1748521482.html

махачкала

энгельс

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происшествия, махачкала, энгельс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)