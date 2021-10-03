https://ria.ru/20211003/kvartira-1752885931.html

Суд в Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

Суд в Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры, где скрывался Саакашвили - РИА Новости, 03.10.2021

Суд в Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

Тбилисский городской суд рассмотрит в понедельник дело задержанного Элгуджи Цомая - владельца квартиры в Тбилиси, в которой скрывался находившийся в розыске... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T18:03

2021-10-03T18:03

2021-10-03T18:05

в мире

грузия

тбилиси

михаил саакашвили

задержание саакашвили в грузии

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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Тбилисский городской суд рассмотрит в понедельник дело задержанного Элгуджи Цомая - владельца квартиры в Тбилиси, в которой скрывался находившийся в розыске экс-президент Михаил Саакашвили перед задержанием, передает телекомпания "Мтавари архи".Ранее грузинские правоохранители задержали Элгуджу Цомая за то, что он предоставил свою квартиру Саакашвили. Прокуратура Грузии в воскресенье предъявила обвинение владельцу квартиры по статье "укрывательство преступлений" в связи с "фактом незаконного нарушения государственной границы гражданином Украины Михаилом Саакашвили"."Судебное заседание предположительно состоится в понедельник. Суд примет решение о том, какое наказание понесет задержанный. Адвокаты называют эти обвинения абсурдными", - передает ТВ.Один из адвокатов Цомая, который в то же время является защитником интересов Саакашвили, Дмитрий Садзаглишвили заявил журналистам, что "статьи "укрывательство преступника" не существует, а "укрывательство преступления" никак не касается подзащитного".Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752883311.html

https://ria.ru/20211002/popytka-1752829908.html

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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии