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Суд в Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры, где скрывался Саакашвили
Суд в Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры, где скрывался Саакашвили - РИА Новости, 03.10.2021
Суд в Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры, где скрывался Саакашвили
Тбилисский городской суд рассмотрит в понедельник дело задержанного Элгуджи Цомая - владельца квартиры в Тбилиси, в которой скрывался находившийся в розыске... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T18:03
2021-10-03T18:05
в мире
грузия
тбилиси
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Тбилисский городской суд рассмотрит в понедельник дело задержанного Элгуджи Цомая - владельца квартиры в Тбилиси, в которой скрывался находившийся в розыске экс-президент Михаил Саакашвили перед задержанием, передает телекомпания "Мтавари архи".Ранее грузинские правоохранители задержали Элгуджу Цомая за то, что он предоставил свою квартиру Саакашвили. Прокуратура Грузии в воскресенье предъявила обвинение владельцу квартиры по статье "укрывательство преступлений" в связи с "фактом незаконного нарушения государственной границы гражданином Украины Михаилом Саакашвили"."Судебное заседание предположительно состоится в понедельник. Суд примет решение о том, какое наказание понесет задержанный. Адвокаты называют эти обвинения абсурдными", - передает ТВ.Один из адвокатов Цомая, который в то же время является защитником интересов Саакашвили, Дмитрий Садзаглишвили заявил журналистам, что "статьи "укрывательство преступника" не существует, а "укрывательство преступления" никак не касается подзащитного".Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.
https://ria.ru/20211003/saakashvili-1752883311.html
https://ria.ru/20211002/popytka-1752829908.html
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в мире, грузия, тбилиси, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии
18:03 03.10.2021 (обновлено: 18:05 03.10.2021)
 
Суд в Тбилиси рассмотрит дело владельца квартиры, где скрывался Саакашвили

Суд в Тбилиси рассмотрит 4 октября дело владельца квартиры, в которой скрывался Саакашвили

© REUTERS / Georgian Interior Ministry Press ServiceБывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили после задержания в городе Рустави - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© REUTERS / Georgian Interior Ministry Press Service
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ТБИЛИСИ, 3 окт - РИА Новости. Тбилисский городской суд рассмотрит в понедельник дело задержанного Элгуджи Цомая - владельца квартиры в Тбилиси, в которой скрывался находившийся в розыске экс-президент Михаил Саакашвили перед задержанием, передает телекомпания "Мтавари архи".
Ранее грузинские правоохранители задержали Элгуджу Цомая за то, что он предоставил свою квартиру Саакашвили. Прокуратура Грузии в воскресенье предъявила обвинение владельцу квартиры по статье "укрывательство преступлений" в связи с "фактом незаконного нарушения государственной границы гражданином Украины Михаилом Саакашвили".
"Судебное заседание предположительно состоится в понедельник. Суд примет решение о том, какое наказание понесет задержанный. Адвокаты называют эти обвинения абсурдными", - передает ТВ.
Один из адвокатов Цомая, который в то же время является защитником интересов Саакашвили, Дмитрий Садзаглишвили заявил журналистам, что "статьи "укрывательство преступника" не существует, а "укрывательство преступления" никак не касается подзащитного".
Лидер политической партии Движение новых сил Михаил Саакашвили на пресс-конференции в Киеве. 13 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 17:23
В Грузии не знают, как Саакашвили въехал в страну, заявил его адвокат
Саакашвили был задержан в Грузии в пятницу. До этого экс-президент говорил, что намерен вернуться на родину к октябрьским выборам в органы местного самоуправления. В Грузии его объявили во внутригосударственный розыск по нескольким уголовным делам. Представители властей страны неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу.
Экс-президента заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае его приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Кроме того, Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета — их пока рассматривают суды.

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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 22:15
Попытка сыграть ва-банк у Саакашвили не удалась, заявил эксперт
 
В миреГрузияТбилисиМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в Грузии
 
 
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