https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752857742.html

В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19

В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2021

В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19

За сутки в РФ выписан 15 391 человек после COVID-19, за все время - 6 725 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T11:47

2021-10-03T11:47

2021-10-03T11:47

распространение коронавируса

московская область (подмосковье)

москва

республика коми

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 15 391 человек после COVID-19, за все время - 6 725 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 15 391 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 725 965", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1885 человек, в Подмосковье - 999, в Республике Коми - 482.

московская область (подмосковье)

москва

республика коми

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), москва, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии