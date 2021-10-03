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В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2021
В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
За сутки в РФ выписан 15 391 человек после COVID-19, за все время - 6 725 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T11:47
2021-10-03T11:47
2021-10-03T11:47
распространение коронавируса
московская область (подмосковье)
москва
республика коми
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. За сутки в РФ выписан 15 391 человек после COVID-19, за все время - 6 725 965, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписан по выздоровлении 15 391 человек... За весь период выписаны по выздоровлении по России – 6 725 965", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 1885 человек, в Подмосковье - 999, в Республике Коми - 482.
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РИА Новости
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РИА Новости
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московская область (подмосковье), москва, республика коми, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19