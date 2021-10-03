https://ria.ru/20211003/koronavirus-1752857627.html
В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19 - РИА Новости, 03.10.2021
В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
В России за сутки выявлено 25 769 новых случаев COVID-19, всего за время пандемии - 7 586 536, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T11:46
2021-10-03T11:46
2021-10-03T11:46
распространение коронавируса
общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. В России за сутки выявлено 25 769 новых случаев COVID-19, всего за время пандемии - 7 586 536, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 25 769 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 247 (8,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрированы 7 586 536 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,34%.
https://radiosputnik.ria.ru/20211002/covid-1752828624.html
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общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
Оперштаб: в России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19