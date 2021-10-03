https://ria.ru/20211003/katar-1752838836.html

В Катаре впервые избрали парламент

В Катаре впервые избрали парламент - РИА Новости, 03.10.2021

В Катаре впервые избрали парламент

Население Катара впервые в истории страны избрало депутатов Меджлис Аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями), ни одна женщина-кандидат не... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T02:46

2021-10-03T02:46

2021-10-03T04:41

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ДОХА, 3 окт - РИА Новости. Население Катара впервые в истории страны избрало депутатов Меджлис Аш-Шура (консультативный совет с парламентскими функциями), ни одна женщина-кандидат не смогла одержать победу, 30 мест в парламенте заняли мужчины, сообщил на пресс-конференции после подведения итогов выборов глава наблюдательной комиссии Мажид аль-Хулейфи.Выборы в Меджлис Аш-Шура состоялись в субботу, согласно указу эмира страны Тамима бен Хамада Аль Тани, который после многочисленных отсрочек в прошлом году все-таки принял решение провести голосование для избрания 30-ти из 45 депутатов."Явка на выборы составила 63,5%. На 30 мест претендовали 233 кандидата, из них 26 женщин", - сообщил аль-Хулейфи и перечислил имена победителей в 30-ти округах.Как сказал РИА Новости один из избирателей Хассан ас-Слейти, "проведение выборов стало новой главой в истории Катара, потому что в отличие от назначаемых ранее депутатов на выборах у людей было четкое понимание, что кандидаты хотят им предложить и что они могут сделать".Женщины тоже с большим энтузиазмом отнеслись к проведению первых в стране выборов, несмотря на то, что в традиционном патриархальном обществе у них почти нет шансов попасть в парламент через избирательный процесс."Раньше за нас выбирали власти, а теперь это сделали мы - народ, и это важно для будущего страны, для ее развития, и мы рады быть частью этого процесса", - отметила в беседе с РИА Новости избирательница Дабия ас-Слейти.Консультативный совет был учрежден в Катаре в 1972 году при эмире Халифе бен Хамаде Аль Тани и состоял из 20 членов, назначаемых главой государства.Согласно принятой в 2003 году первой постоянной конституции Катара, 30 депутатов парламента должны избираться, а 15 – назначаться эмиром, но с момента принятия этого решения в нем заседают только назначенные эмиром законодатели, а выборы назначались и переносились несколько раз. В последний раз решение о проведении выборов в 2013 году было принято эмиром Катара Хамадом бен Халифой Аль Тани в 2011 году на фоне событий "арабской весны", но впоследствии полномочия Меджлис аш-Шура были продлены.Согласно конституции страны, консультативный совет после выборов официально должен стать законодательным органом, он уполномочен одобрять параметры бюджета, разрабатывать, обсуждать и выносить на голосование предложенные законопроекты, которые принимаются в случае получения двух третей голосов депутатов и одобрения эмира. Кроме того, совет осуществляет контроль за деятельностью министерств и может голосовать за вынесение им вотума недоверия. Срок полномочий депутатов - четыре года. 30 депутатов избираются по мажоритарной системе (по одному депутату от 30 избирательных округов) в ходе всеобщего прямого тайного голосования. Кандидатами в депутаты смогли стать коренные жители Катара (чьи предки проживали в стране до 1930 года) старше 30 лет, хорошо владеющие арабским языком, которые не были осуждены, в том числе за преступления, связанные с аморальным поведением.Право проголосовать получили несудимые коренные жители эмирата старше 18 лет.

https://ria.ru/20211002/vybory-1752769249.html

https://ria.ru/20210831/afganistan-1748015056.html

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