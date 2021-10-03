https://ria.ru/20211003/italiya-1752873432.html
В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета
В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета - РИА Новости, 03.10.2021
В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета
Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который разбился в субботу в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщил... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:40
2021-10-03T15:40
2021-10-03T15:40
в мире
сардиния
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_0:130:4256:2524_1920x0_80_0_0_1c85c6b7dca7ebfd09044f284d106d79.jpg
РИМ, 3 окт – РИА Новости. Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который разбился в субботу в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи.Согласно информации новостного телеканала RaiNews24, поступившей с места ЧП, самолет упал на здание, которое находится на ремонте, в нем никто не жил.На место происшествия срочно прибыли пожарные, которые занимаются тушением возгорания, возникшего на месте падения самолета. Загорелись также несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.На борту самолета, который летел из Милана на Сардинию, находились пилот и пять пассажиров.
https://ria.ru/20210924/ptitsy-1751654561.html
сардиния
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151312/70/1513127050_480:0:4256:2832_1920x0_80_0_0_dc8ecac2569de33887a3eaf39e3b82e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сардиния
В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета
На севере Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета