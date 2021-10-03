https://ria.ru/20211003/italiya-1752873432.html

В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета

В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета - РИА Новости, 03.10.2021

В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета

Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который разбился в субботу в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщил... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T15:40

2021-10-03T15:40

2021-10-03T15:40

в мире

сардиния

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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который разбился в субботу в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи.Согласно информации новостного телеканала RaiNews24, поступившей с места ЧП, самолет упал на здание, которое находится на ремонте, в нем никто не жил.На место происшествия срочно прибыли пожарные, которые занимаются тушением возгорания, возникшего на месте падения самолета. Загорелись также несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.На борту самолета, который летел из Милана на Сардинию, находились пилот и пять пассажиров.

https://ria.ru/20210924/ptitsy-1751654561.html

сардиния

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сардиния