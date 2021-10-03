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В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета
В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета - РИА Новости, 03.10.2021
В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета
Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который разбился в субботу в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщил... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T15:40
2021-10-03T15:40
в мире
сардиния
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который разбился в субботу в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи.Согласно информации новостного телеканала RaiNews24, поступившей с места ЧП, самолет упал на здание, которое находится на ремонте, в нем никто не жил.На место происшествия срочно прибыли пожарные, которые занимаются тушением возгорания, возникшего на месте падения самолета. Загорелись также несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.На борту самолета, который летел из Милана на Сардинию, находились пилот и пять пассажиров.
https://ria.ru/20210924/ptitsy-1751654561.html
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в мире, сардиния
15:40 03.10.2021
 
В Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета

На севере Италии шесть человек погибли при крушении частного самолета

CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in ItalyАвтомобили скорой помощи в Италии
Автомобили скорой помощи в Италии - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
CC BY 2.0 / Jason Pier in DC / Assorted Ambulances in Italy
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РИМ, 3 окт – РИА Новости. Шесть человек погибли в результате крушения небольшого частного самолета, который разбился в субботу в североитальянском городе Сан-Донато-Миланезе, сообщил журналистам представитель службы скорой помощи.
Согласно информации новостного телеканала RaiNews24, поступившей с места ЧП, самолет упал на здание, которое находится на ремонте, в нем никто не жил.
На место происшествия срочно прибыли пожарные, которые занимаются тушением возгорания, возникшего на месте падения самолета. Загорелись также несколько автомобилей, которые были припаркованы у здания.
На борту самолета, который летел из Милана на Сардинию, находились пилот и пять пассажиров.
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