21:27 03.10.2021 (обновлено: 22:58 03.10.2021)
Захарова призвала Лондон объяснить финансирование иноагентов в России
МИД ждет реакции Лондона на доклад о финансировании НКО, признанных в России иноагентами
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва ждёт реакции Лондона на обнародованный доклад, в котором утверждается, что посольству Британии в России были выделены средства на поддержку в 2020-2023 годах изданий и НКО, ряд из которых был признан иностранными агентами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своём Telegram-канале она написала, что достоянием общественности стал "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годах". По ее словам, Форин-офис "изо всех сил не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии".
Она добавила, что в новых документах конкретики ещё больше и "масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют". Среди получателей финансирования от Британии "на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020-2023 годах" указаны фонд "Томпсон Рейтерс", общество "Мемориал"*, благотворительный фонд "Сфера"*, портал "Медиазона"*, правозащитный центр "Мемориал"* и другие.
"Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждём реакции Лондона. Пора", - отметила Захарова.
Она добавила, что среди упомянутых целей проектов, на которые были выделены средства "стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре".
"Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства. Что нам скажут на этот счёт специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО?", - заключила официальный представитель МИД РФ.
*Организация, выполняющая функции иноагента