Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/inoagenty-1752905316.html
Захарова призвала Лондон объяснить финансирование иноагентов в России
Захарова призвала Лондон объяснить финансирование иноагентов в России - РИА Новости, 03.10.2021
Захарова призвала Лондон объяснить финансирование иноагентов в России
Москва ждёт реакции Лондона на обнародованный доклад, в котором утверждается, что посольству Британии в России были выделены средства на поддержку в 2020-2023... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T21:27
2021-10-03T22:58
москва
форин-офис
мемориал
telegram (приложение)
мария захарова
восточная европа
правозащитный центр "мемориал"
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736852796_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_b2095363133179c4f56408ae4543d79a.jpg
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва ждёт реакции Лондона на обнародованный доклад, в котором утверждается, что посольству Британии в России были выделены средства на поддержку в 2020-2023 годах изданий и НКО, ряд из которых был признан иностранными агентами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В своём Telegram-канале она написала, что достоянием общественности стал "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годах". По ее словам, Форин-офис "изо всех сил не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии".Она добавила, что в новых документах конкретики ещё больше и "масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют". Среди получателей финансирования от Британии "на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020-2023 годах" указаны фонд "Томпсон Рейтерс", общество "Мемориал"*, благотворительный фонд "Сфера"*, портал "Медиазона"*, правозащитный центр "Мемориал"* и другие."Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждём реакции Лондона. Пора", - отметила Захарова.Она добавила, что среди упомянутых целей проектов, на которые были выделены средства "стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре"."Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства. Что нам скажут на этот счёт специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО?", - заключила официальный представитель МИД РФ.*Организация, выполняющая функции иноагента
https://ria.ru/20211002/kiberbezopasnost-1752803125.html
https://ria.ru/20211003/ukraina-1752876946.html
москва
восточная европа
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/0d/1736852796_377:0:3108:2048_1920x0_80_0_0_f936dd7b1c3e4a56ba466cde107f445c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, форин-офис, мемориал, telegram (приложение), мария захарова, восточная европа, правозащитный центр "мемориал", россия
21:27 03.10.2021 (обновлено: 22:58 03.10.2021)
 
Захарова призвала Лондон объяснить финансирование иноагентов в России

МИД ждет реакции Лондона на доклад о финансировании НКО, признанных в России иноагентами

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва ждёт реакции Лондона на обнародованный доклад, в котором утверждается, что посольству Британии в России были выделены средства на поддержку в 2020-2023 годах изданий и НКО, ряд из которых был признан иностранными агентами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В своём Telegram-канале она написала, что достоянием общественности стал "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годах". По ее словам, Форин-офис "изо всех сил не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем на полях 76-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 02.10.2021
2 октября, 15:56
Лавров прокомментировал созываемый Байденом саммит по IT-безопасности
Она добавила, что в новых документах конкретики ещё больше и "масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют". Среди получателей финансирования от Британии "на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020-2023 годах" указаны фонд "Томпсон Рейтерс", общество "Мемориал"*, благотворительный фонд "Сфера"*, портал "Медиазона"*, правозащитный центр "Мемориал"* и другие.
"Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждём реакции Лондона. Пора", - отметила Захарова.
Она добавила, что среди упомянутых целей проектов, на которые были выделены средства "стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре".
"Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства. Что нам скажут на этот счёт специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО?", - заключила официальный представитель МИД РФ.
*Организация, выполняющая функции иноагента
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
Вчера, 16:14
Захарова ответила русской пословицей на слова Зеленского о "наглости"
 
МоскваФорин-офисМемориалTelegram (приложение)Мария ЗахароваВосточная ЕвропаПравозащитный центр "Мемориал"Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Минобороны Южной Кореи выразило надежду на снижение напряженности с КНДР
04:47В Сеуле заявили, что КНДР готова к нормализации отношений
04:36В Гонконге приостановили торговлю акциями китайского девелопера Evergrande
04:20Во Владивостоке проверят морепродукты после обнаружения опасных водорослей
04:12Российские и монгольские летчики провели совместные полеты на учениях
04:09Диетолог рассказала, как извлечь из гречки максимальную пользу
04:06Вильфанд рассказал, сколько продлится "золотая осень" в Центральной России
04:05Немцы признали Украину несостоявшимся государством
03:53Полиция Эквадора восстановила контроль над взбунтовавшейся тюрьмой
03:42Южная Корея и КНДР восстановили каналы связи
03:38Во Владивостоке осудили за взятку экс-начальника железнодорожной станции
03:32Правительство Японии ушло в отставку
03:27Космонавт рассказал, что ждет актрису Пересильд на пути к МКС
03:20Кинолог назвал пять способов, как защитить собаку
03:18Эксперт назвала причины занижения курса рубля
03:16В Великобритании обвинили в изнасиловании сотрудника полиции
03:05Мошенники придумали схему с розыгрышем отечественных автомобилей
03:00Ученые восстановили климат Сибири за последние 9000 лет
03:00Урбанисты предложили сделать платным въезд в центр ряда городов России
02:50Автор карикатур на пророка Мухаммеда погиб в ДТП
Лента новостейМолния