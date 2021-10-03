https://ria.ru/20211003/inoagenty-1752905316.html

Захарова призвала Лондон объяснить финансирование иноагентов в России

Захарова призвала Лондон объяснить финансирование иноагентов в России - РИА Новости, 03.10.2021

Захарова призвала Лондон объяснить финансирование иноагентов в России

Москва ждёт реакции Лондона на обнародованный доклад, в котором утверждается, что посольству Британии в России были выделены средства на поддержку в 2020-2023... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T21:27

2021-10-03T21:27

2021-10-03T22:58

москва

форин-офис

мемориал

telegram (приложение)

мария захарова

восточная европа

правозащитный центр "мемориал"

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Москва ждёт реакции Лондона на обнародованный доклад, в котором утверждается, что посольству Британии в России были выделены средства на поддержку в 2020-2023 годах изданий и НКО, ряд из которых был признан иностранными агентами, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В своём Telegram-канале она написала, что достоянием общественности стал "Общий план работы посольства Великобритании в России в 2019-2020 годах". По ее словам, Форин-офис "изо всех сил не комментирует обнародованные документы о работе британцев по поддержке так называемых независимых информационных изданий, содержании тайной сети влиятельных блогеров и НКО в Рунете "для создания условий по смене режима" в России и "подрыва российского влияния" в странах Восточной Европы и Центральной Азии".Она добавила, что в новых документах конкретики ещё больше и "масштабы финансирования и проектной деятельности даже при беглом взгляде просто шокируют". Среди получателей финансирования от Британии "на продвижение западных ценностей в той или иной форме в России в 2020-2023 годах" указаны фонд "Томпсон Рейтерс", общество "Мемориал"*, благотворительный фонд "Сфера"*, портал "Медиазона"*, правозащитный центр "Мемориал"* и другие."Иностранные агенты? Ну что вы, они же дети, независимые журналисты и активисты. Очень ждём реакции Лондона. Пора", - отметила Захарова.Она добавила, что среди упомянутых целей проектов, на которые были выделены средства "стимулирование правозащитной деятельности, поддержание ЛГБТ-сообщества, развитие сети независимых журналистов и блогеров, установление контактов с представителями нового поколения общественных и политических лидеров и приобщение их к британской культуре"."Инициирование и продвижение таких проектов выходит за рамки нормальной дипломатической деятельности и российского законодательства. Что нам скажут на этот счёт специалисты по борьбе с пропагандой в Брюсселе или выступающие в поддержку чистой журналистики профильные уполномоченные ОБСЕ, Совета Европы и ЮНЕСКО?", - заключила официальный представитель МИД РФ.*Организация, выполняющая функции иноагента

https://ria.ru/20211002/kiberbezopasnost-1752803125.html

https://ria.ru/20211003/ukraina-1752876946.html

москва

восточная европа

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, форин-офис, мемориал, telegram (приложение), мария захарова, восточная европа, правозащитный центр "мемориал", россия