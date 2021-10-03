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София может подписать долгосрочный газовый договор с Россией, считает посол
София может подписать долгосрочный газовый договор с Россией, считает посол - РИА Новости, 03.10.2021
София может подписать долгосрочный газовый договор с Россией, считает посол
Вариант, что Болгария вслед за Венгрией подпишет долгосрочный контракт на поставку газа из РФ, возможен при прагматичном подходе и политической воле болгарских... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:31
2021-10-03T10:31
экономика
киев
сербия
газпром
элеонора митрофанова
турецкий поток
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вариант, что Болгария вслед за Венгрией подпишет долгосрочный контракт на поставку газа из РФ, возможен при прагматичном подходе и политической воле болгарских властей, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова."Такой вариант, конечно, возможен при прагматичном подходе и политической воле", - сказала она.Митрофанова уточнила, что поскольку сейчас в Болгарии техническое правительство, эти вопросы пока не рассматривались.России не стоит опасаться отказа Болгарии от ее газа, поставляемого через трубопровод, в пользу сжиженного природного газа (СПГ), оснований для этого нет, заявила РИА Новости посол РФ в стране Элеонора Митрофанова.Газовый оператор Болгарии "Булгартрансгаз" в конце августа подписал контракт на покупку 20 процентов поставок в проекте СПГ-терминала в греческом Александруполисе.С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиарда в год через Австрию.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новые долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что это наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контрактов Венгрии с РФ.
https://ria.ru/20211003/mitrofanova-1752849497.html
https://ria.ru/20211001/gaz-1752758887.html
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экономика, киев, сербия, газпром, элеонора митрофанова, турецкий поток, россия
10:31 03.10.2021
 
София может подписать долгосрочный газовый договор с Россией, считает посол

София может подписать долгосрочный газовый договор с Россией, заявила посол Митрофанова

© РИА Новости / Юрьев Александр / Перейти в фотобанкВид столицы Болгарии Софии
Вид столицы Болгарии Софии - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Юрьев Александр
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вариант, что Болгария вслед за Венгрией подпишет долгосрочный контракт на поставку газа из РФ, возможен при прагматичном подходе и политической воле болгарских властей, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
"Такой вариант, конечно, возможен при прагматичном подходе и политической воле", - сказала она.
Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Элеонора Митрофанова - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
10:07
Россия будет работать с любым правительством Болгарии, заявила посол
Митрофанова уточнила, что поскольку сейчас в Болгарии техническое правительство, эти вопросы пока не рассматривались.
России не стоит опасаться отказа Болгарии от ее газа, поставляемого через трубопровод, в пользу сжиженного природного газа (СПГ), оснований для этого нет, заявила РИА Новости посол РФ в стране Элеонора Митрофанова.
Газовый оператор Болгарии "Булгартрансгаз" в конце августа подписал контракт на покупку 20 процентов поставок в проекте СПГ-терминала в греческом Александруполисе.
"Я считаю, что оснований для таких опасений нет, потому что СПГ - это намного более дорогой газ. Особенно в условиях поднятия спотовых цен до каких-то космических высот, стабильные, долгосрочные контракты, как показывает жизнь, имеют большое значение. Россия всегда была надежным поставщиком газа, и я думаю, что здравый смысл и возобладает, потому что Болгария все-таки небогатая страна и для конечных потребителей стоимость газа, стоимость электроэнергии имеет очень большое значение", - отметила она.
С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиарда в год через Австрию.
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новые долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что это наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контрактов Венгрии с РФ.
Рабочий на газокомпрессорной станции Портовая - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
1 октября, 23:57
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ЭкономикаКиевСербияГазпромЭлеонора МитрофановаТурецкий потокРоссия
 
 
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