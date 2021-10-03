https://ria.ru/20211003/gaz-1752852447.html

София может подписать долгосрочный газовый договор с Россией, считает посол

София может подписать долгосрочный газовый договор с Россией, считает посол - РИА Новости, 03.10.2021

София может подписать долгосрочный газовый договор с Россией, считает посол

Вариант, что Болгария вслед за Венгрией подпишет долгосрочный контракт на поставку газа из РФ, возможен при прагматичном подходе и политической воле болгарских... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T10:31

2021-10-03T10:31

2021-10-03T10:31

экономика

киев

сербия

газпром

элеонора митрофанова

турецкий поток

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вариант, что Болгария вслед за Венгрией подпишет долгосрочный контракт на поставку газа из РФ, возможен при прагматичном подходе и политической воле болгарских властей, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова."Такой вариант, конечно, возможен при прагматичном подходе и политической воле", - сказала она.Митрофанова уточнила, что поскольку сейчас в Болгарии техническое правительство, эти вопросы пока не рассматривались.России не стоит опасаться отказа Болгарии от ее газа, поставляемого через трубопровод, в пользу сжиженного природного газа (СПГ), оснований для этого нет, заявила РИА Новости посол РФ в стране Элеонора Митрофанова.Газовый оператор Болгарии "Булгартрансгаз" в конце августа подписал контракт на покупку 20 процентов поставок в проекте СПГ-терминала в греческом Александруполисе.С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиарда в год через Австрию.Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новые долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что это наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контрактов Венгрии с РФ.

https://ria.ru/20211003/mitrofanova-1752849497.html

https://ria.ru/20211001/gaz-1752758887.html

киев

сербия

россия

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экономика, киев, сербия, газпром, элеонора митрофанова, турецкий поток, россия