София может подписать долгосрочный газовый договор с Россией, считает посол
София может подписать долгосрочный газовый договор с Россией, заявила посол Митрофанова
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Вариант, что Болгария вслед за Венгрией подпишет долгосрочный контракт на поставку газа из РФ, возможен при прагматичном подходе и политической воле болгарских властей, заявила РИА Новости посол России в стране Элеонора Митрофанова.
"Такой вариант, конечно, возможен при прагматичном подходе и политической воле", - сказала она.
Митрофанова уточнила, что поскольку сейчас в Болгарии техническое правительство, эти вопросы пока не рассматривались.
России не стоит опасаться отказа Болгарии от ее газа, поставляемого через трубопровод, в пользу сжиженного природного газа (СПГ), оснований для этого нет, заявила РИА Новости посол РФ в стране Элеонора Митрофанова.
Газовый оператор Болгарии "Булгартрансгаз" в конце августа подписал контракт на покупку 20 процентов поставок в проекте СПГ-терминала в греческом Александруполисе.
"Я считаю, что оснований для таких опасений нет, потому что СПГ - это намного более дорогой газ. Особенно в условиях поднятия спотовых цен до каких-то космических высот, стабильные, долгосрочные контракты, как показывает жизнь, имеют большое значение. Россия всегда была надежным поставщиком газа, и я думаю, что здравый смысл и возобладает, потому что Болгария все-таки небогатая страна и для конечных потребителей стоимость газа, стоимость электроэнергии имеет очень большое значение", - отметила она.
С 1 октября заработали новые контракты Венгрии и "Газпрома", предусматривающие поставку 3,5 миллиарда кубометров газа в год через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиарда в год через Австрию.
Ранее украинский МИД заявил, что Киев разочарован решением Венгрии подписать новые долгосрочные контракты с "Газпромом" на поставку газа в обход Украины и считает, что это наносит ущерб двусторонним украино-венгерским отношениям. Киев намерен обратиться в Европейскую комиссию из-за контрактов Венгрии с РФ.