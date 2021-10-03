Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211003/finlyandiya-1752840622.html
В МИД оценили слова президента Финляндии о налаживании диалога с Россией
В МИД оценили слова президента Финляндии о налаживании диалога с Россией - РИА Новости, 03.10.2021
В МИД оценили слова президента Финляндии о налаживании диалога с Россией
В России верят, что заявления, подобные высказыванию президента Финляндии Саули Ниинисте, будут звучать чаще, отметил замглавы ведомства Александр Грушко. РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T05:11
2021-10-03T11:26
финляндия
александр грушко
евросоюз
саули ниинисте
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/07/1533070761_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6f6bdbe47d6fec044b20f9b95dd4f644.jpg
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В России верят, что заявления, подобные высказыванию президента Финляндии Саули Ниинисте, будут звучать чаще, отметил замглавы ведомства Александр Грушко.Ранее Ниинисте призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой."Хотелось бы надеяться, что эти голоса будут становиться все тверже, потому что в новом многополярном мире со все возрастающим количеством общих вызовов и угроз, задач, которые необходимо совместно решать, требуется объединение усилий, а не строительство каких-то искусственных барьеров в межгосударственном общении", — подчеркнул Грушко.Финляндия традиционно относится к тем странам Евросоюза, которые выступают за развитие прагматичных и здоровых отношений с Россией, отметил он.Дипломат указал, что принципы, которыми руководствуются финские руководители, разделяют и в Москве, поскольку они уходят корнями в историю отношений двух стран. По его словам, в последние годы они отличались особой доверительностью и стремлением двух народов к сближению.
https://ria.ru/20210215/evrosoyuz-1597532409.html
финляндия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153307/07/1533070761_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_50e118be3a99dd422b5cdde83f2270a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
финляндия, александр грушко, евросоюз, саули ниинисте, россия
05:11 03.10.2021 (обновлено: 11:26 03.10.2021)
 
В МИД оценили слова президента Финляндии о налаживании диалога с Россией

Замглавы МИД Грушко заявил, что позиция президента Финляндии Ниинистё понятна России

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкХельсинки
Хельсинки - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В России верят, что заявления, подобные высказыванию президента Финляндии Саули Ниинисте, будут звучать чаще, отметил замглавы ведомства Александр Грушко.
Ранее Ниинисте призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой.
"Хотелось бы надеяться, что эти голоса будут становиться все тверже, потому что в новом многополярном мире со все возрастающим количеством общих вызовов и угроз, задач, которые необходимо совместно решать, требуется объединение усилий, а не строительство каких-то искусственных барьеров в межгосударственном общении", — подчеркнул Грушко.
Финляндия традиционно относится к тем странам Евросоюза, которые выступают за развитие прагматичных и здоровых отношений с Россией, отметил он.
Дипломат указал, что принципы, которыми руководствуются финские руководители, разделяют и в Москве, поскольку они уходят корнями в историю отношений двух стран. По его словам, в последние годы они отличались особой доверительностью и стремлением двух народов к сближению.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
15 февраля, 14:25
ЕС и Россия могут сотрудничать в ряде сфер, уверен глава МИД Финляндии
 
ФинляндияАлександр ГрушкоЕвросоюзСаули НиинистеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:13Панама опасается последствий нового расследования об офшорах, сообщили СМИ
13:06Посольство России осудило план об открытии памятного знака Багазию в Киеве
12:51Диетолог рассказала об опасности чрезмерного потребления яблок
12:43На западе Ирака предотвратили теракт
12:39Зеленский заинтересован, чтобы его встречи с бизнесом были публичными
12:23Зеленский высказался о подготовке ему импичмента
12:21СК начал проверку после ДТП в Ангарске
12:10Зеленский заявил, что пока у СНБО нет планов ввести санкции против медиа
12:06РБК: военные расходы в России в 2022 году вернутся на допандемийный уровень
12:04Пушистый попутчик: дальнобойщик приютил котенка в кабине фургона 1:25
12:03В Москве за сутки госпитализированы 962 человека с COVID-19
12:01Пучдемон вернулся на Сардинию
11:52Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:48В Москве за сутки выявили 4294 случая заражения коронавирусом
11:48Россия обновила антирекорд по смертности от COVID-19 за сутки
11:47В России за сутки выписали 15 391 человека после COVID-19
11:46В России за сутки выявили 25 769 случаев COVID-19
11:45Зеленский заявил, что готов к встрече с Путиным
11:45Британский ученый из-за проблем с памятью жил на вокзале в Киеве
11:43Зеленский заявил, что не планирует инициировать изменения в конституцию
Лента новостейМолния