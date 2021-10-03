https://ria.ru/20211003/finlyandiya-1752840622.html

В МИД оценили слова президента Финляндии о налаживании диалога с Россией

В МИД оценили слова президента Финляндии о налаживании диалога с Россией - РИА Новости, 03.10.2021

В МИД оценили слова президента Финляндии о налаживании диалога с Россией

В России верят, что заявления, подобные высказыванию президента Финляндии Саули Ниинисте, будут звучать чаще, отметил замглавы ведомства Александр Грушко. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T05:11

2021-10-03T05:11

2021-10-03T11:26

финляндия

александр грушко

евросоюз

саули ниинисте

россия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В России верят, что заявления, подобные высказыванию президента Финляндии Саули Ниинисте, будут звучать чаще, отметил замглавы ведомства Александр Грушко.Ранее Ниинисте призвал европейские страны изменить политику по отношению к России и начать выстраивать диалог с Москвой."Хотелось бы надеяться, что эти голоса будут становиться все тверже, потому что в новом многополярном мире со все возрастающим количеством общих вызовов и угроз, задач, которые необходимо совместно решать, требуется объединение усилий, а не строительство каких-то искусственных барьеров в межгосударственном общении", — подчеркнул Грушко.Финляндия традиционно относится к тем странам Евросоюза, которые выступают за развитие прагматичных и здоровых отношений с Россией, отметил он.Дипломат указал, что принципы, которыми руководствуются финские руководители, разделяют и в Москве, поскольку они уходят корнями в историю отношений двух стран. По его словам, в последние годы они отличались особой доверительностью и стремлением двух народов к сближению.

https://ria.ru/20210215/evrosoyuz-1597532409.html

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финляндия, александр грушко, евросоюз, саули ниинисте, россия