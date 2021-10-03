https://ria.ru/20211003/donbass-1752848166.html

В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 03.10.2021

В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T09:49

2021-10-03T09:49

2021-10-03T09:49

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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20211003/obstrely-1752845813.html

https://ria.ru/20210930/obstrel-1752455512.html

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр