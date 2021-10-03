В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Представитель ДНР в СЦКК обвинил ВСУ в четырех обстрелах за сутки
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
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