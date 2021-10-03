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В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков - РИА Новости, 03.10.2021
В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков
Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T09:49
2021-10-03T09:49
в мире
донецкая народная республика
донбасс
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).В субботу в ДНР сообщили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки."За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20211003/obstrely-1752845813.html
https://ria.ru/20210930/obstrel-1752455512.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, ситуация в днр и лнр
09:49 03.10.2021
 
В ДНР заявили о четырех обстрелах за сутки со стороны украинских силовиков

Представитель ДНР в СЦКК обвинил ВСУ в четырех обстрелах за сутки

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРазбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка
Разбитое окно дома, поврежденное разрывом снаряда в результате обстрела в Петровском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 3 окт - РИА Новости. Украинские силовики четыре раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки, сообщили в воскресенье журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В субботу в ДНР сообщили о трех обстрелах со стороны украинских силовиков за сутки.
Военнослужащие ЛНР в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
08:50
В ЛНР заявили об одном нарушении перемирия силовиками за сутки
"За истекшие сутки представительство ДНР в СЦКК сообщало о четырех нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, украинские силовики вели огонь из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.
Ранее в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Также запрещается инженерное оборудование позиций и использование сторонами конфликта беспилотников вблизи линии соприкосновения. Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 30.09.2021
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В ДНР обвинили украинских силовиков в обстреле шахты в Донецке
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаДонбассСЦККСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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