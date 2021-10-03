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Экс-глава Россотрудничества оценила создание нового департамента в МИД
Экс-глава Россотрудничества оценила создание нового департамента в МИД - РИА Новости, 03.10.2021
Экс-глава Россотрудничества оценила создание нового департамента в МИД
Новый департамент МИД должен заниматься выработкой политики на гуманитарных направлениях, а Россотрудничество должно работать "в поле", управлять культурными... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:53
2021-10-03T10:53
политика
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
элеонора митрофанова
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый департамент МИД должен заниматься выработкой политики на гуманитарных направлениях, а Россотрудничество должно работать "в поле", управлять культурными центрами за рубежом, заявила РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, которая ранее возглавляла Россотрудничество.Ранее в МИД России сообщили, что в центральном аппарате ведомства будет сформирован новый департамент, который займётся стратегией "мягкой силы", дублирования с Россотрудничеством не будет."Считаю, что в МИДе обязательно должна быть структура, которая занимается вопросами культуры, образования и в целом гуманитарной политикой. Департамент МИД должен заниматься выработкой политики, стратегии на этих направлениях, а Россотрудничество должно работать "в поле", управлять культурными центрами за рубежом, проводить в жизнь основные направления политики и стратегии, разработанной МИД и утвержденной Президентом России", - сказала Митрофанова.
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политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), элеонора митрофанова, россия
10:53 03.10.2021
 
Экс-глава Россотрудничества оценила создание нового департамента в МИД

Экс-глава Россотрудничества Митрофанова оценила создание департамента "мягкой силы" в МИД

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый департамент МИД должен заниматься выработкой политики на гуманитарных направлениях, а Россотрудничество должно работать "в поле", управлять культурными центрами за рубежом, заявила РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, которая ранее возглавляла Россотрудничество.
Ранее в МИД России сообщили, что в центральном аппарате ведомства будет сформирован новый департамент, который займётся стратегией "мягкой силы", дублирования с Россотрудничеством не будет.
"Считаю, что в МИДе обязательно должна быть структура, которая занимается вопросами культуры, образования и в целом гуманитарной политикой. Департамент МИД должен заниматься выработкой политики, стратегии на этих направлениях, а Россотрудничество должно работать "в поле", управлять культурными центрами за рубежом, проводить в жизнь основные направления политики и стратегии, разработанной МИД и утвержденной Президентом России", - сказала Митрофанова.
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.05.2021
21 мая, 10:01
Песков оценил потенциал российской мягкой силы
 
ПолитикаФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Элеонора МитрофановаРоссия
 
 
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