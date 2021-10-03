https://ria.ru/20211003/departament-1752853986.html

Экс-глава Россотрудничества оценила создание нового департамента в МИД

Экс-глава Россотрудничества оценила создание нового департамента в МИД - РИА Новости, 03.10.2021

Экс-глава Россотрудничества оценила создание нового департамента в МИД

Новый департамент МИД должен заниматься выработкой политики на гуманитарных направлениях, а Россотрудничество должно работать "в поле", управлять культурными... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T10:53

2021-10-03T10:53

2021-10-03T10:53

политика

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

элеонора митрофанова

россия

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Новый департамент МИД должен заниматься выработкой политики на гуманитарных направлениях, а Россотрудничество должно работать "в поле", управлять культурными центрами за рубежом, заявила РИА Новости посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова, которая ранее возглавляла Россотрудничество.Ранее в МИД России сообщили, что в центральном аппарате ведомства будет сформирован новый департамент, который займётся стратегией "мягкой силы", дублирования с Россотрудничеством не будет."Считаю, что в МИДе обязательно должна быть структура, которая занимается вопросами культуры, образования и в целом гуманитарной политикой. Департамент МИД должен заниматься выработкой политики, стратегии на этих направлениях, а Россотрудничество должно работать "в поле", управлять культурными центрами за рубежом, проводить в жизнь основные направления политики и стратегии, разработанной МИД и утвержденной Президентом России", - сказала Митрофанова.

https://ria.ru/20210521/sila-1733242909.html

россия

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2021

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политика, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), элеонора митрофанова, россия