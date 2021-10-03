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Религия
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"Страшнее Хиросимы". Как погибли знаменитые библейские города
"Страшнее Хиросимы". Как на самом деле погибли знаменитые библейские города - РИА Новости, 03.10.2021
"Страшнее Хиросимы". Как погибли знаменитые библейские города
Ученые обнаружили в Мертвом море следы огромного метеорита, который четыре тысячи лет назад уничтожил там города. Предположительно, речь идет о Содоме и... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T08:00
2021-10-03T08:03
религия
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Ученые обнаружили в Мертвом море следы огромного метеорита, который четыре тысячи лет назад уничтожил там города. Предположительно, речь идет о Содоме и Гоморре, чья гибель всегда была загадкой. Однако археологи еще не раскрыли всех обстоятельств знаменитой библейской истории. Об одном из самых громких научных открытий — в материале РИА Новости.Настоящая катастрофаАмериканские исследователи изучили холм Телль-эль-Хаммам на территории современной Иордании и пришли к выводу — древнее поселение стер с лица земли метеорит.Открытие вызвало фурор в научной среде, ведь работы проводили рядом с Мертвым морем. Согласно библейской Книге Бытия, на месте самого соленого озера в мире располагались Содом и Гоморра, жители которых были известны распутством. За это Бог наслал на них страшное бедствие: "пролил дождем серу и огонь с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли". В живых остался только праведный Лот (племянник ветхозаветного пророка Авраама) с дочерями.Рассказ о "небесном огне" кажется фантастичным. В XIX веке ученые утверждали: библейский эпизод целиком выдуман. Но в XXI столетии научное сообщество поменяло мнение.Внимание археологов, изучавших район Телль-эль-Хаммам, привлек необычный слой почвы, точнее — его содержимое. Полоска грунта глубиной полтора метра почти полностью состояла из пепла. В ней нашли черепки керамики, вздувшийся сырцовый кирпич, расплавленные куски стекла и строительного материала.Исследователи решили, что это результат воздействия аномально высокой температуры. Но ведь такое возможно не только при падении метеорита.До недавнего времени самой распространенной считали версию о том, что в районе Мертвого моря произошло сильное землетрясение. Британский геолог Грэйем Харрис в начале нулевых предположил: четыре тысячи лет назад мощный подземный толчок выплеснул наружу природные залежи битума (смолы). Из-за чего, по его мнению, погибли местные поселения.Следы метеоритаГипотезу Харриса, однако, вскоре опровергли. Геологические данные показали, что сейсмическая активность в Иорданской долине прекратилась за десятки тысяч лет до библейских событий. Кроме того, американские ученые установили — мощный толчок пришел не изнутри земной коры, а извне. Это и натолкнуло на мысль о метеорите. Но доказательства появились спустя годы раскопок.Исследователи обратили внимание, что найденные в Телль-эль-Хаммаме человеческие останки — это не скелеты и даже не обломки костей, а лишь их частицы. При микроскопическом исследовании в них обнаружили трещины, забитые расплавленным песком.По мнению экспертов, это последствия взрыва и возникшего после него невероятно высокого давления. При извержении вулкана или землетрясении такого не происходит. Версию подтвердили и геологи."Я считаю, что одно из главных наших открытий — песчинки кварца с трещинами, которые образуются только под очень высоким давлением. Мы извлекли кварц из изучаемого слоя, и это означает, что там возникло давление, способное повредить кристаллы одного из самых твердых минералов на Земле", — рассказал профессор геологии Калифорнийского университета Джеймс Кеннетт.Также в полутораметровом слое было очень много платины, никеля и иридия. Этих металлов почти нет в поверхностных слоях Земли. Зато много в астероидах Солнечной системы.При этом частицы иридия расплавились, что случается лишь при температуре свыше двух тысяч градусов. А вулканическая лава при извержении имеет температуру в среднем 1000-1200 градусов.О столкновении с метеоритом свидетельствует и гигантский слой соли, накрывший район. "Соль мощной ударной волной выбросило при контакте метеорита с Землей, — поясняет Кеннетт. — И это, скорее всего, привело к образованию Мертвого моря".Сотня поселенийДаже гибель жены Лота находит научное объяснение. В Писании говорится, что Бог запретил спасающимся оборачиваться на горящие города: "Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом". Ученые объясняют: падение метеорита сопровождалось мощным взрывом и ярчайшей вспышкой света. Тот, кто находился в эпицентре, мгновенно слеп и погибал от ожогов.Однако точка все еще не поставлена. Осталось главное: найти те самые Содом и Гоморру. "События, изложенные в Книге Бытия, согласуются с версией о космическом взрыве. Но пока нет никаких научных доказательств того, что найденные нами поселения действительно были этими городами", — говорит Кеннетт.Проблема в том, что в районе Телль-эль-Хаммам четыре тысячи лет назад располагалось около 120 поселений. Библейские города были, скорее всего, наиболее крупными наряду с Адмой и Севоимом, которые также упоминаются в Писании.Одни археологи утверждают, что Содом и Гоморра стояли на северо-востоке Мертвого моря — именно там вели раскопки американские специалисты. Другие считают, что в южной части, где находится тот самый соляной столп.Несмотря на это, ученые теперь не сомневаются: известные события действительно происходили. По словам Кеннетта, настолько масштабные и разрушительные, что их включили в библейскую Книгу Бытия.
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иордания, аналитика - религия и мировоззрение, земля
08:00 03.10.2021 (обновлено: 08:03 03.10.2021)
 

"Страшнее Хиросимы". Как на самом деле погибли знаменитые библейские города

© Public domainРепродукция картины Джона Мартина "Уничтожение Содома и Гоморры", 1852 год
Репродукция картины Джона Мартина Уничтожение Содома и Гоморры, 1852 год
© Public domain
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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Ученые обнаружили в Мертвом море следы огромного метеорита, который четыре тысячи лет назад уничтожил там города. Предположительно, речь идет о Содоме и Гоморре, чья гибель всегда была загадкой. Однако археологи еще не раскрыли всех обстоятельств знаменитой библейской истории. Об одном из самых громких научных открытий — в материале РИА Новости.

Настоящая катастрофа

Американские исследователи изучили холм Телль-эль-Хаммам на территории современной Иордании и пришли к выводу — древнее поселение стер с лица земли метеорит.
Открытие вызвало фурор в научной среде, ведь работы проводили рядом с Мертвым морем. Согласно библейской Книге Бытия, на месте самого соленого озера в мире располагались Содом и Гоморра, жители которых были известны распутством. За это Бог наслал на них страшное бедствие: "пролил дождем серу и огонь с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли". В живых остался только праведный Лот (племянник ветхозаветного пророка Авраама) с дочерями.
Рассказ о "небесном огне" кажется фантастичным. В XIX веке ученые утверждали: библейский эпизод целиком выдуман. Но в XXI столетии научное сообщество поменяло мнение.
Внимание археологов, изучавших район Телль-эль-Хаммам, привлек необычный слой почвы, точнее — его содержимое. Полоска грунта глубиной полтора метра почти полностью состояла из пепла. В ней нашли черепки керамики, вздувшийся сырцовый кирпич, расплавленные куски стекла и строительного материала.
Исследователи решили, что это результат воздействия аномально высокой температуры. Но ведь такое возможно не только при падении метеорита.
© Фото : Tall El Hammam excavation projectРаскопки в Тэль Аль-Хаммам на месте предполагаемого местонахождения городов Содома и Гоморры
Раскопки в Тэль Аль-Хаммам на месте предполагаемого местонахождения городов Содом и Гоморра - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Tall El Hammam excavation project
Раскопки в Тэль Аль-Хаммам на месте предполагаемого местонахождения городов Содома и Гоморры
До недавнего времени самой распространенной считали версию о том, что в районе Мертвого моря произошло сильное землетрясение. Британский геолог Грэйем Харрис в начале нулевых предположил: четыре тысячи лет назад мощный подземный толчок выплеснул наружу природные залежи битума (смолы). Из-за чего, по его мнению, погибли местные поселения.

Следы метеорита

Гипотезу Харриса, однако, вскоре опровергли. Геологические данные показали, что сейсмическая активность в Иорданской долине прекратилась за десятки тысяч лет до библейских событий. Кроме того, американские ученые установили — мощный толчок пришел не изнутри земной коры, а извне. Это и натолкнуло на мысль о метеорите. Но доказательства появились спустя годы раскопок.
Исследователи обратили внимание, что найденные в Телль-эль-Хаммаме человеческие останки — это не скелеты и даже не обломки костей, а лишь их частицы. При микроскопическом исследовании в них обнаружили трещины, забитые расплавленным песком.
© Фото : Tall El Hammam excavation projectРаскопки в Тэль Аль-Хаммам на месте предполагаемого местонахождения городов Содом и Гоморра
Раскопки в Тэль Аль-Хаммам на месте предполагаемого местонахождения городов Содом и Гоморра - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Tall El Hammam excavation project
Раскопки в Тэль Аль-Хаммам на месте предполагаемого местонахождения городов Содом и Гоморра
По мнению экспертов, это последствия взрыва и возникшего после него невероятно высокого давления. При извержении вулкана или землетрясении такого не происходит. Версию подтвердили и геологи.
"Я считаю, что одно из главных наших открытий — песчинки кварца с трещинами, которые образуются только под очень высоким давлением. Мы извлекли кварц из изучаемого слоя, и это означает, что там возникло давление, способное повредить кристаллы одного из самых твердых минералов на Земле", — рассказал профессор геологии Калифорнийского университета Джеймс Кеннетт.
Также в полутораметровом слое было очень много платины, никеля и иридия. Этих металлов почти нет в поверхностных слоях Земли. Зато много в астероидах Солнечной системы.
При этом частицы иридия расплавились, что случается лишь при температуре свыше двух тысяч градусов. А вулканическая лава при извержении имеет температуру в среднем 1000-1200 градусов.
CC BY 4.0 / Ted E. Bunch et al / Springer Nature Limited / A Tunguska sized airburst destroyed Tall el-Hammam a Middle Bronze Age city in the Jordan Valley near the Dead SeaТрещины в зернах кварца
Трещины в зернах кварца - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
CC BY 4.0 / Ted E. Bunch et al / Springer Nature Limited / A Tunguska sized airburst destroyed Tall el-Hammam a Middle Bronze Age city in the Jordan Valley near the Dead Sea
Трещины в зернах кварца
О столкновении с метеоритом свидетельствует и гигантский слой соли, накрывший район. "Соль мощной ударной волной выбросило при контакте метеорита с Землей, — поясняет Кеннетт. — И это, скорее всего, привело к образованию Мертвого моря".

Сотня поселений

Даже гибель жены Лота находит научное объяснение. В Писании говорится, что Бог запретил спасающимся оборачиваться на горящие города: "Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом". Ученые объясняют: падение метеорита сопровождалось мощным взрывом и ярчайшей вспышкой света. Тот, кто находился в эпицентре, мгновенно слеп и погибал от ожогов.
Однако точка все еще не поставлена. Осталось главное: найти те самые Содом и Гоморру. "События, изложенные в Книге Бытия, согласуются с версией о космическом взрыве. Но пока нет никаких научных доказательств того, что найденные нами поселения действительно были этими городами", — говорит Кеннетт.
© Фото : Public domain / Wilson44691"Жена Лота" на горе Содом
Жена Лота на горе Содом - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© Фото : Public domain / Wilson44691
"Жена Лота" на горе Содом
Проблема в том, что в районе Телль-эль-Хаммам четыре тысячи лет назад располагалось около 120 поселений. Библейские города были, скорее всего, наиболее крупными наряду с Адмой и Севоимом, которые также упоминаются в Писании.
Одни археологи утверждают, что Содом и Гоморра стояли на северо-востоке Мертвого моря — именно там вели раскопки американские специалисты. Другие считают, что в южной части, где находится тот самый соляной столп.
Несмотря на это, ученые теперь не сомневаются: известные события действительно происходили. По словам Кеннетта, настолько масштабные и разрушительные, что их включили в библейскую Книгу Бытия.
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