https://ria.ru/20211003/bibleyskie-1752710700.html

"Страшнее Хиросимы". Как погибли знаменитые библейские города

"Страшнее Хиросимы". Как на самом деле погибли знаменитые библейские города - РИА Новости, 03.10.2021

"Страшнее Хиросимы". Как погибли знаменитые библейские города

Ученые обнаружили в Мертвом море следы огромного метеорита, который четыре тысячи лет назад уничтожил там города. Предположительно, речь идет о Содоме и... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T08:00

2021-10-03T08:00

2021-10-03T08:03

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости, Никита Бизин. Ученые обнаружили в Мертвом море следы огромного метеорита, который четыре тысячи лет назад уничтожил там города. Предположительно, речь идет о Содоме и Гоморре, чья гибель всегда была загадкой. Однако археологи еще не раскрыли всех обстоятельств знаменитой библейской истории. Об одном из самых громких научных открытий — в материале РИА Новости.Настоящая катастрофаАмериканские исследователи изучили холм Телль-эль-Хаммам на территории современной Иордании и пришли к выводу — древнее поселение стер с лица земли метеорит.Открытие вызвало фурор в научной среде, ведь работы проводили рядом с Мертвым морем. Согласно библейской Книге Бытия, на месте самого соленого озера в мире располагались Содом и Гоморра, жители которых были известны распутством. За это Бог наслал на них страшное бедствие: "пролил дождем серу и огонь с неба, и ниспроверг города сии, и всю окрестность сию, и всех жителей городов сих, и произрастания земли". В живых остался только праведный Лот (племянник ветхозаветного пророка Авраама) с дочерями.Рассказ о "небесном огне" кажется фантастичным. В XIX веке ученые утверждали: библейский эпизод целиком выдуман. Но в XXI столетии научное сообщество поменяло мнение.Внимание археологов, изучавших район Телль-эль-Хаммам, привлек необычный слой почвы, точнее — его содержимое. Полоска грунта глубиной полтора метра почти полностью состояла из пепла. В ней нашли черепки керамики, вздувшийся сырцовый кирпич, расплавленные куски стекла и строительного материала.Исследователи решили, что это результат воздействия аномально высокой температуры. Но ведь такое возможно не только при падении метеорита.До недавнего времени самой распространенной считали версию о том, что в районе Мертвого моря произошло сильное землетрясение. Британский геолог Грэйем Харрис в начале нулевых предположил: четыре тысячи лет назад мощный подземный толчок выплеснул наружу природные залежи битума (смолы). Из-за чего, по его мнению, погибли местные поселения.Следы метеоритаГипотезу Харриса, однако, вскоре опровергли. Геологические данные показали, что сейсмическая активность в Иорданской долине прекратилась за десятки тысяч лет до библейских событий. Кроме того, американские ученые установили — мощный толчок пришел не изнутри земной коры, а извне. Это и натолкнуло на мысль о метеорите. Но доказательства появились спустя годы раскопок.Исследователи обратили внимание, что найденные в Телль-эль-Хаммаме человеческие останки — это не скелеты и даже не обломки костей, а лишь их частицы. При микроскопическом исследовании в них обнаружили трещины, забитые расплавленным песком.По мнению экспертов, это последствия взрыва и возникшего после него невероятно высокого давления. При извержении вулкана или землетрясении такого не происходит. Версию подтвердили и геологи."Я считаю, что одно из главных наших открытий — песчинки кварца с трещинами, которые образуются только под очень высоким давлением. Мы извлекли кварц из изучаемого слоя, и это означает, что там возникло давление, способное повредить кристаллы одного из самых твердых минералов на Земле", — рассказал профессор геологии Калифорнийского университета Джеймс Кеннетт.Также в полутораметровом слое было очень много платины, никеля и иридия. Этих металлов почти нет в поверхностных слоях Земли. Зато много в астероидах Солнечной системы.При этом частицы иридия расплавились, что случается лишь при температуре свыше двух тысяч градусов. А вулканическая лава при извержении имеет температуру в среднем 1000-1200 градусов.О столкновении с метеоритом свидетельствует и гигантский слой соли, накрывший район. "Соль мощной ударной волной выбросило при контакте метеорита с Землей, — поясняет Кеннетт. — И это, скорее всего, привело к образованию Мертвого моря".Сотня поселенийДаже гибель жены Лота находит научное объяснение. В Писании говорится, что Бог запретил спасающимся оборачиваться на горящие города: "Жена же Лотова оглянулась позади его и стала соляным столпом". Ученые объясняют: падение метеорита сопровождалось мощным взрывом и ярчайшей вспышкой света. Тот, кто находился в эпицентре, мгновенно слеп и погибал от ожогов.Однако точка все еще не поставлена. Осталось главное: найти те самые Содом и Гоморру. "События, изложенные в Книге Бытия, согласуются с версией о космическом взрыве. Но пока нет никаких научных доказательств того, что найденные нами поселения действительно были этими городами", — говорит Кеннетт.Проблема в том, что в районе Телль-эль-Хаммам четыре тысячи лет назад располагалось около 120 поселений. Библейские города были, скорее всего, наиболее крупными наряду с Адмой и Севоимом, которые также упоминаются в Писании.Одни археологи утверждают, что Содом и Гоморра стояли на северо-востоке Мертвого моря — именно там вели раскопки американские специалисты. Другие считают, что в южной части, где находится тот самый соляной столп.Несмотря на это, ученые теперь не сомневаются: известные события действительно происходили. По словам Кеннетта, настолько масштабные и разрушительные, что их включили в библейскую Книгу Бытия.

https://ria.ru/20210918/bibleyskie-1750574934.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иордания, аналитика - религия и мировоззрение, земля