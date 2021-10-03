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СК завел уголовное дело из-за падения вертолета в Подмосковье
СК завел уголовное дело из-за падения вертолета в Подмосковье - РИА Новости, 03.10.2021
СК завел уголовное дело из-за падения вертолета в Подмосковье
Уголовное дело завели по факту падения в Подмосковье вертолета во время учебно-тренировочного полета, где погибли три человека, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T21:52
2021-10-03T21:52
2021-10-03T22:50
происшествия
лыткарино
московская область (подмосковье)
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Уголовное дело завели по факту падения в Подмосковье вертолета во время учебно-тренировочного полета, где погибли три человека, сообщила РИА Новости представитель Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) Елена Марковская.По данным следствия, вечером в воскресенье в лесополосе населенного пункта ЗИЛ-городок городского округа Лыткарино во время учебно-тренировочного полета упал вертолет Robinson R-44, погибли три человека на борту."По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта)", - сказала Марковская. Максимальная санкция – лишение свободы на семь лет."Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин дал поручение ... доложить о расследовании уголовного дела, возбужденного по факту крушения вертолета в Московской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211002/stolknovenie-1752788586.html
лыткарино
московская область (подмосковье)
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происшествия, лыткарино, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф), россия
21:52 03.10.2021 (обновлено: 22:50 03.10.2021)
СК завел уголовное дело из-за падения вертолета в Подмосковье
СК завел дело о нарушении правил безопасности после крушения вертолета в Подмосковье