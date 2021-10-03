Европейские компании банкротятся из-за цен на газ

15:42 03.10.2021 (обновлено: 16:16 03.10.2021)
Европейские компании объявляют о банкротстве из-за рекордных цен на газ
Европейские компании объявляют о банкротстве из-за взрывного роста цен на газ
МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Несколько европейских организаций, потребляющих газ, объявили о банкротстве из-за высокой стоимости топлива. Об этом пишет газета Independent.
"В последние недели в Британии повышения цен не выдержали четыре маленькие энергетические компании. Тяжело приходится производителям удобрений, которые используют природный газ в качестве сырья. Страдает и тяжелая промышленность, которая потребляет большое количества тепла, а также производители алюминия и цемента", — говорится в статье.
Глава Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США (NEADA) Марк Вульф отметил, что люди привыкли к низкой стоимости за время локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса.
Возобновление промышленного производства и других секторов экономики увеличило спрос на сырье и подстегнуло его цену, добавил он. К удорожанию газа приводят и войны, которые устроили электроэнергетические компании за суда с СПГ, считают специалисты.
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В статье уточняется, что у потребителей в США, Европе и Азии счета за теплоснабжение этой зимой будут значительно больше. По данным NEADA, стоимость энергоносителя в Штатах может вырасти на 30%, а средние расходы на отопление домохозяйств взлетят до 750 долларов, хотя в прошлый зимний сезон на это уходило 572 доллара.
Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1200 долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем уже приблизился к историческому максимуму.
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