https://ria.ru/20211003/bankrotstvo-1752873814.html

Европейские компании банкротятся из-за цен на газ

Европейские компании банкротятся из-за цен на газ

Европейские компании банкротятся из-за цен на газ

Несколько европейских организаций, потребляющих газ, объявили о банкротстве из-за высокой стоимости топлива. Об этом пишет газета Independent. РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T15:42

2021-10-03T15:42

2021-10-03T16:16

экономика

природный газ

сша

европа

спг

россия

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МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Несколько европейских организаций, потребляющих газ, объявили о банкротстве из-за высокой стоимости топлива. Об этом пишет газета Independent.Глава Национальной ассоциации директоров по оказанию помощи энергопотребителям США (NEADA) Марк Вульф отметил, что люди привыкли к низкой стоимости за время локдауна, введенного из-за пандемии коронавируса.Возобновление промышленного производства и других секторов экономики увеличило спрос на сырье и подстегнуло его цену, добавил он. К удорожанию газа приводят и войны, которые устроили электроэнергетические компании за суда с СПГ, считают специалисты.В статье уточняется, что у потребителей в США, Европе и Азии счета за теплоснабжение этой зимой будут значительно больше. По данным NEADA, стоимость энергоносителя в Штатах может вырасти на 30%, а средние расходы на отопление домохозяйств взлетят до 750 долларов, хотя в прошлый зимний сезон на это уходило 572 доллара.Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Месяц назад расчетная стоимость топлива чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а в конце сентября достигла отметки в 1200 долларов. Это происходит несмотря на то, что Россия выполняет все контрактные обязательства по поставкам на континент: их объем уже приблизился к историческому максимуму.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210924/plan-1751662188.html

https://ria.ru/20211003/gaz-1752835894.html

сша

европа

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, природный газ, сша, европа, спг, россия