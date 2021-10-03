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В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?"
В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" - РИА Новости, 03.10.2021
В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?"
Небольшой самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:28
2021-10-03T17:28
в мире
канада
монреаль
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Небольшой самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает местный телеканал CTV News.Самолет типа Cessna 172 упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля."К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", - приводит телеканал слова представителя полиции Вероник Комтуа.
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в мире, канада, монреаль
17:28 03.10.2021
 
В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?"

CTV News: в Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?", один человек погиб

CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172Самолет Cessna 172
Самолет Cessna 172 - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
CC BY-SA 2.0 / Cory W. Watts / Cessna C-172
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Небольшой самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает местный телеканал CTV News.
Самолет типа Cessna 172 упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля.
"К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", - приводит телеканал слова представителя полиции Вероник Комтуа.
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