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В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?"
В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" - РИА Новости, 03.10.2021
В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?"
Небольшой самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T17:28
2021-10-03T17:28
2021-10-03T17:28
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Небольшой самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает местный телеканал CTV News.Самолет типа Cessna 172 упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля."К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", - приводит телеканал слова представителя полиции Вероник Комтуа.
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в мире, канада, монреаль
В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?"
CTV News: в Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?", один человек погиб