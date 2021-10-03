https://ria.ru/20211003/aviakrushenie-1752883510.html

В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?"

В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" - РИА Новости, 03.10.2021

В Канаде разбился самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?"

Небольшой самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T17:28

2021-10-03T17:28

2021-10-03T17:28

в мире

канада

монреаль

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Небольшой самолет с баннером "Ты выйдешь за меня?" потерпел крушение в городе Монреаль в Канаде, в результате один человек погиб, еще один пострадал, сообщает местный телеканал CTV News.Самолет типа Cessna 172 упал недалеко от места проведения музыкального фестиваля."К сожалению, один человек скончался в результате этого происшествия, второй доставлен в больницу", - приводит телеканал слова представителя полиции Вероник Комтуа.

https://ria.ru/20210811/svadba-1745280344.html

канада

монреаль

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в мире, канада, монреаль