Талибы вернут домой семьи, которые живут в парках Кабула, сообщили СМИ
Khaama Press: талибы начали возвращать в провинции семьи, которые живут в парках Кабула
© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на рынке в Кабуле, Афганистан
© AP Photo / Bernat Armangue
МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что начало переселение "тысяч" внутренне перемещенных лиц из столицы Афганистана Кабула в провинции, из которых они пришли, передает агентство Khaama Press.
Отмечается, что более двух тысяч семей, преимущественно из северных провинций страны, прибыли в Кабул на фоне столкновений талибов с силами предыдущего афганского правительства. На протяжении более двух месяцев они жили в парках Кабула.
"Тысяча и пять перемещенных семей из парка Шахре-Нау в Кабуле переселили при содействии различных агентств по оказанию помощи", - говорится на сайте агентства, которое ссылается на и.о. главы ведомства по вопросам беженцев и репатриантов Абдулу Матина Рахимзая.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.