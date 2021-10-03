https://ria.ru/20211003/afganistan-1752853843.html

Талибы вернут домой семьи, которые живут в парках Кабула, сообщили СМИ

Талибы вернут домой семьи, которые живут в парках Кабула, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2021

Талибы вернут домой семьи, которые живут в парках Кабула, сообщили СМИ

Движение "Талибан"* заявило, что начало переселение "тысяч" внутренне перемещенных лиц из столицы Афганистана Кабула в провинции, из которых они пришли,... РИА Новости, 03.10.2021

2021-10-03T10:51

2021-10-03T10:51

2021-10-03T10:51

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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что начало переселение "тысяч" внутренне перемещенных лиц из столицы Афганистана Кабула в провинции, из которых они пришли, передает агентство Khaama Press.Отмечается, что более двух тысяч семей, преимущественно из северных провинций страны, прибыли в Кабул на фоне столкновений талибов с силами предыдущего афганского правительства. На протяжении более двух месяцев они жили в парках Кабула."Тысяча и пять перемещенных семей из парка Шахре-Нау в Кабуле переселили при содействии различных агентств по оказанию помощи", - говорится на сайте агентства, которое ссылается на и.о. главы ведомства по вопросам беженцев и репатриантов Абдулу Матина Рахимзая.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.

https://ria.ru/20210928/afganistan-1752118337.html

https://ria.ru/20210925/afganistan-1751771244.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд