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Талибы вернут домой семьи, которые живут в парках Кабула, сообщили СМИ
Талибы вернут домой семьи, которые живут в парках Кабула, сообщили СМИ - РИА Новости, 03.10.2021
Талибы вернут домой семьи, которые живут в парках Кабула, сообщили СМИ
Движение "Талибан"* заявило, что начало переселение "тысяч" внутренне перемещенных лиц из столицы Афганистана Кабула в провинции, из которых они пришли,... РИА Новости, 03.10.2021
2021-10-03T10:51
2021-10-03T10:51
в мире
кабул (город)
оон
талибан
афганистан
россия
мохаммад хасан ахунд
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что начало переселение "тысяч" внутренне перемещенных лиц из столицы Афганистана Кабула в провинции, из которых они пришли, передает агентство Khaama Press.Отмечается, что более двух тысяч семей, преимущественно из северных провинций страны, прибыли в Кабул на фоне столкновений талибов с силами предыдущего афганского правительства. На протяжении более двух месяцев они жили в парках Кабула."Тысяча и пять перемещенных семей из парка Шахре-Нау в Кабуле переселили при содействии различных агентств по оказанию помощи", - говорится на сайте агентства, которое ссылается на и.о. главы ведомства по вопросам беженцев и репатриантов Абдулу Матина Рахимзая.В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20210928/afganistan-1752118337.html
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в мире, кабул (город), оон, талибан, афганистан, россия, мохаммад хасан ахунд
10:51 03.10.2021
 
Талибы вернут домой семьи, которые живут в парках Кабула, сообщили СМИ

Khaama Press: талибы начали возвращать в провинции семьи, которые живут в парках Кабула

© AP Photo / Bernat ArmangueМужчина на рынке в Кабуле, Афганистан
Мужчина на рынке в Кабуле, Афганистан - РИА Новости, 1920, 03.10.2021
© AP Photo / Bernat Armangue
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МОСКВА, 3 окт - РИА Новости. Движение "Талибан"* заявило, что начало переселение "тысяч" внутренне перемещенных лиц из столицы Афганистана Кабула в провинции, из которых они пришли, передает агентство Khaama Press.
Отмечается, что более двух тысяч семей, преимущественно из северных провинций страны, прибыли в Кабул на фоне столкновений талибов с силами предыдущего афганского правительства. На протяжении более двух месяцев они жили в парках Кабула.
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"Тысяча и пять перемещенных семей из парка Шахре-Нау в Кабуле переселили при содействии различных агентств по оказанию помощи", - говорится на сайте агентства, которое ссылается на и.о. главы ведомства по вопросам беженцев и репатриантов Абдулу Матина Рахимзая.
В начале августа талибы активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
* Запрещенная в России террористическая организация.
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В миреКабул (город)ООНТалибанАфганистанРоссияМохаммад Хасан Ахунд
 
 
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